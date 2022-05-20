一張圖弄懂「鼻咽型vs唾液快篩」比較！專業藥師：準確度差異不大

▲居家快篩試劑現在有鼻腔和唾液兩種類型。（圖／翻攝unsplash）

記者張毓容／台北報導 圖／公關提供

本土疫情持續升溫，2022年在台染疫突破百萬累積人數，確診人數達總人口數4.3%，讓家用快篩需求量暴增，隨著快篩供給量逐漸穩定，近日也引進唾液快篩，提供更多元的快篩選擇。但有不少人想使用唾液快篩避免戳鼻的不適，又擔心準確性不及鼻腔快篩，藥妝店日藥本舖的專業藥師陳睿烽就解答，其實以目前的測試來看，準確度差異不大，更以一張圖教你快速弄懂鼻腔快篩和唾液快篩的差異和優缺點。

▲唾液快篩及一般鼻腔快篩。



日系連鎖藥妝店日藥本舖也於日前也開放販售韓國唾液型快篩試劑「韓國製福吉美Gmate」，門市藥師陳睿烽表示，近期唾液型檢驗試劑詢問度高，不少消費者希望減少鼻咽型快篩的不適感，但又擔心新型試劑的準確性。但陳藥師指出，其實無論是國外文獻或業者測試，目前市售居家快篩劑型準確度差異性不會太大，因此無須擔心，建議可依照個人舒適度及可接受之價格挑選即可。

▲唾液型快篩與鼻腔快篩比較圖。



除了準確性外，一般鼻咽型快篩試劑和唾液型快篩試劑，仍有幾點注意事項仍需了解，像是唾液型快篩檢測前需要禁食禁煙，以免影響準確度；而鼻腔型快篩操作時需注意，以免造成流鼻血、不適等現象。

▲可適時補充維生素B、C、D等營養補給品。



陳睿烽藥師也提醒，因染疫確診快速普及化，雖然流行的Omicron變異株以輕症表現為主，還是應備妥「確診前，預防準備」及「確診後，預後復原準備」，並要注意家中如有65歲以上及潛在疾病者，轉變為中重症的機率則顯著提高。建議可備妥藥師公會及專家諮詢會統整最新實證治療資訊建議的維生素B、C、D，健康時可補充，也可加快確診復原力。

▲建議家中可備妥解熱鎮痛、鼻炎藥等相關藥品。



另外，家中需備妥單方解熱鎮痛藥品，或含相關成分之綜合感冒藥，緩解發燒症狀及不適感，也可參考日本會使用的含葛根湯成分之漢方感冒藥；有鼻塞、流鼻水狀況可選擇含有「Chlorpheniramine成份」之鼻炎藥；如出現咳嗽、有痰的症狀時，則建議選擇專門針對咳嗽化痰的綜合用藥，並補充足夠水分，幫助緩解上呼吸道的不適感。

最後，做好預防準備，維持日常生活好習慣，簡單口訣「C＋藥＋水」可緩解染疫後的不適，並幫助康復速度，日常也可準備血氧醫療器材及體溫計，定時觀察是否轉換成中、重症。另外，高危險族群，如高齡者、孕婦、孩童仍需尋求醫療院所協助。

►確診這樣吃！營養師教「緩解4大症狀」飲食重點 幫助減少後遺症



►屈臣氏20日開賣「唾液快篩」！每劑175元、全台販售100間門市曝光