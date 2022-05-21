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吸油面紙越用越油？皮膚科醫師教正確使用法　挑對材質是第1步

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▲▼皮膚科醫師教正確使用吸油面紙。（圖／翻攝IG、小紅書）

▲皮膚科醫師教正確使用吸油面紙，去除多餘油脂又不造成肌膚問題。（圖／翻攝IG@abib.official）

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝小紅書@李艺恩Dr.meili

即將邁入夏季，天氣越來越熱，讓肌膚出油也變多，想用吸油面紙，又怕越用越油？吸油面紙到底能不能用？韓國皮膚科美女醫師李藝恩就表示，吸油面紙依個人肌膚狀況需求，適度使用可去除臉上多餘油脂，也不會有出油變多的問題，她就進一步分享該怎麼選對吸油面紙和正確使用法。

▲▼皮膚科醫師教正確使用吸油面紙。（圖／翻攝IG、小紅書）

李醫師表示，肌膚過度出油的時候，吸油面紙在一定程度上可以防止皮脂廢物引發皮膚問題，只要選擇正確的吸油面紙、使用得當，就不會越用越油，也不會讓毛孔變大。而說到吸油面紙的類型，依據材質不同，常見的吸油面紙有以下3種。

▲▼皮膚科醫師教正確使用吸油面紙。（圖／翻攝IG、小紅書）

＃膠膜類型吸油面紙

膠膜類型（聚丙烯膜材質）的吸油面紙，吸油力很強，所以相對比較容易有刺激，而且會沾上底妝、容易脫妝，除了出油旺盛的大油皮，其他膚質不建議用。

▲▼皮膚科醫師教正確使用吸油面紙。（圖／翻攝IG、小紅書）

＃帶蜜粉類型吸油面紙

帶蜜粉的吸油面紙，因為帶粉，所以吸油力也很好，使用後皮膚會感覺很乾爽鬆軟，但也因為帶粉的關係，會容易卡粉和堵塞毛孔。

▲▼皮膚科醫師教正確使用吸油面紙。（圖／翻攝IG、小紅書）

＃麻紙類吸油面紙
麻紙類吸油面紙使用起來會有吸油力不夠的錯覺，但實際上這種類型的吸油力正好，能帶走肌膚上過多的油，又不會帶走水分，更溫和不刺激，所以更建議使用這種。

▲▼皮膚科醫師教正確使用吸油面紙。（圖／翻攝IG、小紅書）

▲▼皮膚科醫師教正確使用吸油面紙。（圖／翻攝IG、小紅書）

除了選對吸油面紙的類型，正確使用也很重要，李醫師表示，皮脂不是必須除去的，皮脂有著穩定屏障、保護皮膚、維持光澤度的作用，但是過度分泌不美觀，也容易誘發痘痘，尤其對男性而言，皮脂分泌量是女性的2倍，建議用吸油面紙稍微吸去肌膚表層看得見的油份就可以。

李醫師建議吸油面紙一天使用兩次即可，一次可用四張，兩張用於鼻子～面頰區域，兩張用於下巴和額頭區域。使用時輕輕按壓、短暫停留就可以了，避免揉搓、用力擦拭等物理刺激，同時記得避開眼部和唇部。

最後李醫師也提醒，吸油面紙只是簡單地管理肌膚表面的油脂，最根本的還是要改善飲食習慣，選擇含有菸鹼醯胺、水楊酸、金縷梅、視黃醇等成分的控油產品。

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關鍵字：

保養, 護膚, 吸油面紙, 使用法, 正確使用, 類型, 材質, 挑選, 皮膚科醫師, 醫生, 建議

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