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法影后一轉身蜜桃臀見客　香奈兒透視裝登坎城紅毯大曬美腿

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▲▼坎城影展 。（圖／達志影像/美聯社）

▲瑪莉詠柯蒂亞（左二）與電影《Frère et Soeur》的同劇演員、導演一同步上坎城影展紅毯。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳雅韻／綜合報導

奧斯卡影后、法國女星瑪莉詠柯蒂亞（Marion Cotillard）於法國時間20日登上坎城影展紅毯，與主競賽單元電影《Frère et Soeur》的同劇演員一同宣傳新片，身為香奈兒（CHANEL）品牌大使的她把握機會替愛牌搏曝光，穿著黑色透視迷你裙裝搭黑絲襪大曬長腿，成為全場「嬌」點，未料她一轉身登上長階梯，蜜桃臀不慎曝光了。

▲▼坎城影展 。（圖／達志影像/美聯社）

▲瑪莉詠柯蒂亞身穿香奈兒透視迷你裙裝，修長美腿很吸睛。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼坎城影展 。（圖／達志影像/美聯社）

▲瑪莉詠柯蒂亞步上階梯時，露出蜜桃臀。（圖／達志影像／美聯社）

有別於一般女星穿長禮服走紅毯，瑪莉詠柯蒂亞這回選擇俏麗摩登穿搭，46歲的她身材保養得宜，駕馭起香奈兒超迷你黑色透視裝毫不費力，內搭為布滿雙C Logo的連身衣，外罩點綴紅扣子的黑色紗質短裙，再繫上細腰帶，傲秀一雙修長美腿。

▲▼坎城影展 。（圖／達志影像/美聯社）

▲安海瑟薇宣傳《世界末日時》穿Gucci短洋裝搭配寶格麗Serpenti珠寶。（圖／達志影像／美聯社）

同為時尚資優生的女星安海瑟薇（Anne Hathaway），也在坎城宣傳入圍主競賽的電影《世界末日時》（Armageddon Time，暫譯），她同樣選穿短洋露美腿，以Gucci拼接洋裝以及她最新代言的寶格麗（BVLGARI）Serpenti系列珠寶，再戴上墨鏡，流露巨星風範。

▲▼坎城影展 。（圖／達志影像/美聯社）

▲戴上墨鏡的安海瑟薇流露巨星風範。（圖／達志影像／美聯社）

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