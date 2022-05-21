DIOR男裝又閃又美！小咖馬鞍包掛脖子　2023春季還有芭比粉滑板鞋

▲DIOR 2023春季男裝秀，在加州威尼斯海灘舉辦，場地有濃濃的海岸歡樂、悠閒心情

記者林明瑋 / 台北報導

男裝越來越多元，每次有新系列也更讓人期待，DIOR在加州威尼斯海灘舉辦2023春季男裝大秀，服裝上華麗的亮片與珠飾，將思緒拉回1991年，那個「極繁主義」的年代，縮小的馬鞍包如頸鍊般繫在脖子上，或以鍊帶斜背，有些閃亮、有些毛茸茸，讓男裝美翻天，芭比粉也大鳴大放，染上滑板鞋萬分精彩，就算不玩滑板也該穿。

▲紫色漸層毛衣如閃亮星空。

▲小型馬鞍包如頸鍊般掛在脖子。



▲毛毛材質讓包包添了一些泰迪熊般的可愛感。



▲T恤的報紙印花上有Peace、Dior Paris等圖案，桃紅板鞋、毛毛大包等配件很搶戲。

DIOR男裝創意總監Kim Jones常與設計師、藝術家合作，由不同的視野發揮出新鮮想法，2023春季，他攜手設計師Eli Russell Linnetz創作新系列，1991年是Eli Russell Linnetz出生的年份、加州威尼斯海灘是他生長的地方，也是鍾愛的靈感來源，Kim Jones直言，從這次的合作中獲得不少啟發，「這些作品帶有我們熟悉的風格卻又開創新局，讓我們兩人都回到了當初懷抱夢想、進入時尚領域的初衷」。

▲開場的灰色西裝內裡在外像是反穿。（圖／品牌提供，以下同）





▲短褲裝飾著華麗的亮片與珠飾。





▲「CALIFORNIA COUTURE」字樣很閃亮，腰間有毛茸茸的馬鞍小包。

如果單純先看秀，不談背後的意義，在威尼斯海灘的迎風大道（Winward Avenue）上，藍色的伸展台、兩旁海浪造型的裝置，散發著屬於加州海岸的悠哉閒適情緒，模特兒穿著看似反穿、內裡在外面的灰色西裝開場，接下來，繡著亮片與珠飾的短褲吸引著視線，搭配的針織衫上，以銀蔥織著「CALIFORNIA COUTURE」（加州訂製服）字樣，還有扭花毛衣裝飾珍珠，光從表面已經能令人感受到多樣的元素與創意。

這些設計當然都有原因，Eli Russell Linnetz透露，他和Kim Jones翻閱了DIOR 1991年的歷史檔案，當時品牌由Gianfranco Ferre掌舵、「極繁主義」浪潮正興，服裝有著華麗而繁複的裝飾，移植到31年後的現在，揉和加州的chill與巴黎的歷史底蘊、街頭潮流與精湛工藝，讓設計更豐富無邊際。

▲經典籐格紋躍上寬褲。

▲金項鍊、手鍊之外，馬鞍包也搭配了粗金鍊。

第一套西裝的灰，是Dior先生鍾愛的顏色，也向Kim Jones為DIOR男裝執掌的首個系列致敬，更有趣的是呼應了1990年代美劇《新鮮王子妙事多》（Fresh Prince of Bel-Air）中的西裝造型，接續的淺紫、湖水綠，彷彿輕柔的微風般悠然，濃度越來越加深，秀走到中段，棕色、芭比粉等重口味上陣，經典的籐格紋躍上寬褲、皮革絎縫工藝融入滑板鞋。

▲格紋襯衫與運動衫拼接的披風，充滿戲劇效果。

接近尾聲時，裸著上身的男模，雙手拽著以格紋襯衫與運動衫拼接的浮誇披風，霸氣非凡，沒想到的是這件披風竟能變成沙灘巾，功能的轉換根本腦洞大開。Eli Russell Linnetz服裝品牌ERL中極具代表性的Swirl Hoodie帽T也出現在DIOR系列中，運用閃亮的布料拼接，又是一劑華美與街頭的有趣結合。

▲帽子的網紗，增添一層神秘感

▲上衣來自ERL極具代表性的Swirl Hoodie。





▲Saddle馬鞍包變化豐富。





▲Kim Jones（左）與Eli Russell Linnetz出場謝幕。（圖／翻攝影片）

閃閃的金屬絲線、亮晶晶的效果，代表洛杉磯好萊塢的耀眼，不只出現在服裝，也運用在包款，金蔥與金色粗鍊讓馬鞍包有了全新樣貌，而且縮小成為屬於男士們的晚宴包，除了斜背、手拿，馬鞍包還能繫在脖子上，不想要小廢包，有極端的大型托特包保證裝得滿足，別擔心，中間尺寸的馬鞍包並沒有缺席，搶眼的材質與色調，將經典再翻新。

▲《瘋狂亞洲富豪》男星亨利高汀（Henry Golding）。





▲克莉絲汀（Christina Aguilera）到場看秀。





▲布魯克林貝克漢（Brooklyn Beckham）與新婚妻子妮寇拉佩茲（Nicola Peltz）。

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