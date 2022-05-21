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李俊昊、金宇彬素色穿搭不無聊　名錶上手展型男魅力

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▲▼ 李俊昊,金宇彬 。（圖／公關照）

▲奪下南韓百想藝術大賞「電視部門男子最優秀演技獎」的李俊昊成為伯爵南韓代言人。（圖／伯爵提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

「韓流」席捲全球，瑞士名錶伯爵（PIAGET）與積家（Jaeger-LeCoultre）也感受到威力，近期不約而同邀南韓實力派男星演繹新錶，剛獲封「第58屆百想藝術大賞」視帝的李俊昊，成為伯爵南韓代言人；抗癌成功後重返小螢幕的金宇彬，則以品牌摯友身分演出積家《恆動不息》（In Perpetual Motion）短片，示範主打的Polaris Perpetual Calendar萬年曆腕錶。

▲▼ 李俊昊,金宇彬 。（圖／公關照）

▲李俊昊於伯爵形象照中戴PIAGET Polo系列伯爵藍日期顯示精鋼自動上鍊腕錶，383,000元。

成為伯爵南韓代言人的「2PM」成員俊昊，首度挑戰古裝劇《衣袖紅鑲邊》演活個性挑剔的君王，去年底先奪下MBC演技大賞視帝，日前又抱走百想藝術大賞「電視部門男子最優秀演技獎」與「男子人氣獎」，不僅演技備受肯定，他的時尚品味也備受讚賞，穿搭的秘訣無他，黑、白、灰、卡其色等基本單色調服裝，配上一只好錶就能展現好質感，最常搭配的錶款為伯爵優雅運動風的Polo系列腕錶，藍面的基本款自動錶與計時碼錶均納入收藏。

▲▼ 李俊昊,金宇彬 。（圖／公關照）

▲李俊昊戴伯爵Polo系列計時碼錶搭配私服。（圖／翻攝le2jh IG）

對抗鼻咽癌成功的金宇彬，睽違6年推出電視劇作品《我們的藍調時光》重返工作崗位，立刻吸引積家錶上門，邀他演繹Polaris Perpetual Calendar萬年曆腕錶，呼應年度Stellar Odyssey主題，此新作搭載自製的全新868AA型自動上鍊機芯，具萬年曆、北半球月相顯示與逆跳南半球月相顯示，動力儲存長達70小時，金宇彬表示：「此腕錶不僅為我提供日常所需的所有資訊，其優雅的設計適合於各種場合佩戴。」

▲▼ 李俊昊,金宇彬 。（圖／公關照）▲▼ 李俊昊,金宇彬 。（圖／公關照）

▲金宇彬示範積家Polaris Perpetual Calendar萬年曆腕錶。（圖／積家錶提供）

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關鍵字：

李俊昊, 伯爵, PIAGET, 金宇彬, 積家, Jaeger-LeCoultre

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