潘瑋柏搶到炒到百萬的勞力士左冠錶　戴3270萬限量錶錄音更狂

▲潘瑋柏在錄音室工作，戴約32,700,000元RICHARD MILLE與「菲董」Pharrell Williams聯名的RM 52-05 Pharrell Williams陀飛輪錶。（圖／翻攝willpan23 IG）



記者陳雅韻／台北報導

勞力士（ROLEX）年度新作Oyster Perpetual GMT-Master II（蠔式恒動格林威治型II）腕錶，以重新回歸的左錶冠與綠黑陶瓷圈設計吸睛，被視為近期最難搶的錶款之一，身為名錶大戶的男星潘瑋柏，昨已在IG限時動態曬出此錶，附上一個比「YA」的貼圖，欣喜之情不言可喻。

▲潘瑋柏在IG現實動態亮出勞力士話題新作Oyster Perpetual GMT-Master II腕錶。（圖／翻攝willpan23 IG）



收藏上億元名錶的潘瑋柏，搶夯錶的速度快得驚人，最新入手的勞力士Oyster Perpetual GMT-Master II腕錶定價365,500元，但已被炒到上百萬元才有機會入手，特色是錶冠與錶冠護肩移至錶殼左側，日曆窗與小窗凸透鏡亦調整至9時位置，其綠與黑雙色Cerachrom陶質字圈也是一大特色。

▲勞力士左冠設計的Oyster Perpetual GMT-Master II腕錶，365,500元。（圖／勞力士提供）

不僅勞力士是心頭好，動輒數百萬元起跳甚至上千萬元的RICHARD MILLE也是潘瑋柏的愛牌，近日他進錄音室工作，即佩戴時尚圈紅人、美國歌手「菲董」Pharrell Williams與品牌聯名設計的RM 52-05 Pharrell Williams陀飛輪錶，2019年推出之時僅限量30只，動員了雕刻師、琺瑯師和畫家於面盤展現菲董童年時對火星的想像，約32,700,000元。

▲「菲董」Pharrell Williams佩戴與RICHARD MILLE聯名的RM 52-05 Pharrell Williams陀飛輪錶，約32,700,000元。

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