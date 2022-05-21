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喬丹球員卡估價近6千萬元起　身價比冠軍原味鞋還驚人

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▲▼ 喬丹鞋 。（圖／公關照）

▲佳士得將於6月1日至14日於線上舉辦「6枚冠軍戒—史上最偉大傳奇」拍賣，拍賣喬丹5雙球鞋和1張球員卡。（圖／佳士得提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

國際拍賣行佳士得（CHRISTIE’S）將於6月1日至14日於線上舉辦「6枚冠軍戒—史上最偉大傳奇」拍賣，呈獻5雙「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）的傳奇球鞋以及1張球員卡，估價最高的不是他曾穿過的簽名鞋，竟是Upper Deck公司1986年出的喬丹球員卡，卡上有他的簽名，估價約59,426,000元起。

▲▼ 喬丹鞋 。（圖／公關照）

▲拍賣中估價最高為Upper Deck公司1986年出的喬丹球員卡，上面有他的簽名，估價約59,426,000元起。

而5雙上拍的喬丹球鞋，有兩雙估價都上看千萬元，佳士得最看好喬丹於1998年與爵士隊進行總冠軍戰所穿的Air Jordan黑色PE Low XIII，上面還有他的簽名，因此身價非凡，估價約14,856,500元起。

▲▼ 喬丹鞋 。（圖／公關照）

▲喬丹於1998年總冠軍戰所穿的Air Jordan黑色PE Low XIII，有他的簽名，估價約14,856,500元起。

▲▼ 喬丹鞋 。（圖／公關照）

▲1985年Air Jordan 1芝加哥球鞋，估價約11,885,200元起。

而近來最受矚目的新款潮鞋首推LV（Louis Vuitton，路易威登）已故設計師Virgil Abloh留下之作LV X NIKE Air Force 1 By Virgil Abloh，推出9款全新配色鞋款，包括純白鞋面以經典Monogram花紋裝飾，或是飽和度高的藍色、綠色與紅色款式，格紋印花搭配噴漆塗鴉的街頭風鞋款等，低筒鞋91,500元、高筒款111,500元，高單價引起討論，走在潮流尖端的林俊傑已搶先入手。

▲▼ 喬丹鞋 。（圖／公關照）

▲LV X NIKE Air Force 1 By Virgil Abloh鞋低筒定價台幣91,500元、高筒111,500元。（圖／LV提供）

►球鞋定價破10萬元！LV X NIKE Air Force 1最新9款曝光　難道鍍金？

►「估價逾8.3億元」趙無極名畫有望破天價紀錄　隨佳士得53億拍品襲台

 

關鍵字：

佳士得, 喬丹, LV

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