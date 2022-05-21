安海瑟薇「迷你裙街拍照」比紅毯精彩！機場西裝穿搭更堪稱經典

記者王則絲／外電報導

好萊塢女星安海瑟薇（Anne Hathaway）近日前往坎城參加影展與電影宣傳活動，除了在紅毯上的華麗大禮服造型之外，安海瑟薇穿梭於城市間的私服造型更加精彩，最新街拍便捕捉到安海瑟薇穿著迷你裙洋裝，展露修長雙腿，及優雅與俏麗於一身；稍早抵達坎城時的機場穿搭也堪稱經典，黑色西裝造型獲外媒盛讚。

▲安海瑟薇出席《世界末日》電影媒體見面會，穿著GUCCI訂製迷你洋裝亮相。（圖／達志影像）



安海瑟薇近日造型已連換多套，讓粉絲們欣賞得很滿足，除了坎城紅毯上的Amarni白色禮服、電影媒體見面會上的GUCCI露背洋裝之外，私服造型也有很大看點。

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昨日她身穿LOUIS VUITTON的格紋毛呢無袖短洋裝現身街頭，在滿檔行程中進行轉場，俏麗的迷你洋裝比起華麗禮服更日常實穿，卻不失優雅，展露安海瑟薇的一雙修長雙腿，腳下的裸色高跟鞋更拉長身形比例，手拎BVLGARI（寶格麗）白色手袋則增添亮點，綁著公主頭的安海瑟薇整個人仙氣噴發，令粉絲們直呼美翻。

時間往前拉一點，日前安海瑟薇抵達坎城時的機場穿搭造型，也為粉絲們津津樂道，她同樣是穿著LOUIS VUITTON的西裝套裝，上身俐落合身、下身則是闊腿的街頭風落地褲，配上休閒小白鞋以及內搭白T，十分簡約低調卻十足襯托出巨星氣場，獲得外媒的盛讚，被封為是機場時尚的經典。

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