fb ig video ETtoday search mobile

「7葉片」電風扇1190元！日本馬達超安靜又省電　涼感升級好舒服

>

文／C編

夏季電風扇是基本配備，搭配冷氣可以更快速讓室內降溫，想要開窗透透氣或節省能源，關掉冷氣、開啟電扇也是必需，「Her森森」推出「CASO 14吋智能變頻DC風扇」，特價1190元，超靜音日本品牌馬達設計，運轉時超級安靜，是最好的睡覺伴侶，而且是7葉片設計，涼風徐徐，當然一定要買起來。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼

▲CASO,電風扇,風扇,Her森森,。（圖／Her）

▲CASO 14吋智能變頻DC風扇，特價1190元，點我搶購

這款智能變頻DC風扇採用日本品牌的馬達，不僅製作過程嚴謹，電流穩定、運轉高效率，使用起來更是有著超靜音的優點，放在房間一點都不吵，有小孩或是淺眠者都非常適用；省電的DC變頻馬達吹一整天也不用擔心電費，完全在掌控內，絕對是夏天良伴。

不僅如此，相較於傳統3葉片的電風扇，7葉片的設計，吹出來的風更加細緻，皮膚不會感受到不適，噪音小、風壓小當然是寵愛自己的關鍵，並有自然風、正常風、睡眠風三種模式可以挑選，更貼近生活需求。

當然這樣好的電風扇一定也有定時的功能，以1小時為單位，最高可以預約到7.5小時，關機、開機都可以預先設定好，非常人性化，還搭配迷你遙控器，4公尺之內都可以接收得到，功能也是都可以設定，非常適合懶人。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼

▲CASO,電風扇,風扇,Her森森,。（圖／Her）

▲CASO 14吋智能變頻DC風扇，特價1190元，點我搶購

「Her森森」推出「CASO 14吋智能變頻DC風扇」，特價1190元，夏天不僅要吹電扇，才能感受到涼意，更重要的是搭配冷氣可以更加快速的冷房，這樣電費又可以再精省一點，當然一定要趁著特價趕快入手。 

關鍵字：

CASO, 電風扇, 風扇, Her森森

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

換季必備8款舒緩保養神隊友

換季必備8款舒緩保養神隊友

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

梵克雅寶在指間變出小花園

梵克雅寶在指間變出小花園

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

ET Fashion

推薦閱讀

台隆手創館引進2000組快篩　全台這10間店都有販售

台隆手創館引進2000組快篩　全台這10間店都有販售

屈臣氏1.4萬劑亞培快篩開賣　降價180元、每人限購一組

屈臣氏1.4萬劑亞培快篩開賣　降價180元、每人限購一組

毛孔粗大分3種：出油、缺水、衰老　按照這樣護膚一個月看到效果

毛孔粗大分3種：出油、缺水、衰老　按照這樣護膚一個月看到效果

試・開箱／女生包裡都該有一支美唇油　立刻豐唇還能帶來好氣色 夏天太熱！衛生棉、面膜都出沁涼版　不只消暑還能緊緻毛孔好划算 MET Gala／馬斯克買完推特首露面！帶超模媽媽走紅毯　銀髮貴氣逼人 MET Gala／不盤髮了！女星中分自然髮走紅毯　更顯飄逸好氣質 別再亂七八糟！北歐風床頭櫃下殺599元　大又深可收納各種小物 營養師曝「胃食道逆流」應避免7大NG食物！常喉嚨卡卡要小心 「暮光女」下身薄紗辣度狠甩Jennie！　人間香奈兒撞衫泳裝互尬

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面