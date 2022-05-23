「7葉片」電風扇1190元！日本馬達超安靜又省電　涼感升級好舒服

文／C編

夏季電風扇是基本配備，搭配冷氣可以更快速讓室內降溫，想要開窗透透氣或節省能源，關掉冷氣、開啟電扇也是必需，「Her森森」推出「CASO 14吋智能變頻DC風扇」，特價1190元，超靜音日本品牌馬達設計，運轉時超級安靜，是最好的睡覺伴侶，而且是7葉片設計，涼風徐徐，當然一定要買起來。

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▲CASO 14吋智能變頻DC風扇，特價1190元，點我搶購。



這款智能變頻DC風扇採用日本品牌的馬達，不僅製作過程嚴謹，電流穩定、運轉高效率，使用起來更是有著超靜音的優點，放在房間一點都不吵，有小孩或是淺眠者都非常適用；省電的DC變頻馬達吹一整天也不用擔心電費，完全在掌控內，絕對是夏天良伴。

不僅如此，相較於傳統3葉片的電風扇，7葉片的設計，吹出來的風更加細緻，皮膚不會感受到不適，噪音小、風壓小當然是寵愛自己的關鍵，並有自然風、正常風、睡眠風三種模式可以挑選，更貼近生活需求。

當然這樣好的電風扇一定也有定時的功能，以1小時為單位，最高可以預約到7.5小時，關機、開機都可以預先設定好，非常人性化，還搭配迷你遙控器，4公尺之內都可以接收得到，功能也是都可以設定，非常適合懶人。

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▲CASO 14吋智能變頻DC風扇，特價1190元，點我搶購。



「Her森森」推出「CASO 14吋智能變頻DC風扇」，特價1190元，夏天不僅要吹電扇，才能感受到涼意，更重要的是搭配冷氣可以更加快速的冷房，這樣電費又可以再精省一點，當然一定要趁著特價趕快入手。