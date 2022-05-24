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花蓮瑞穗天合酒店12580元！絕美城堡、設施超多　不用其他行程就玩到爽

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文／C編

花蓮是好山好水的地方，綠意的風景、清澈的山川，讓人可以完全放鬆、舒壓，「Her森森」推出「花蓮瑞穗天合國際觀光酒店城堡1泊2食雙人平日住宿券」，原價35420元，下殺12580元，超划算的價格，當然要快揪好友一起出發。

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▲花蓮,瑞穗,天合國際觀光酒店,酒店,Her森森。（圖／Her）

▲花蓮瑞穗天合國際觀光酒店城堡1泊2食雙人平日，原價35420元，下殺12580元，點我購買

花蓮瑞穗天合國際觀光酒店佔地兩萬坪，最先吸引人的當屬城堡建築，有人形容是台灣版的迪士尼，也有人形容是霍格華茲，2019年開幕後，旋即成為花蓮奢華度假的指標性住宿，一踏入城堡，可見挑高的室內空間，搭配磚牆與沉穩的木質調，彷彿一秒到歐洲，很有出國渡假的感覺。

酒店擁有卓越的五星認證，當然住起來絕對舒適，從佔地兩萬坪，便可知道酒店設施相當豐富，待在裡面玩就夠，根本不用安排其他行程。

除了可以跟朋友、家人一起去，也非常適合帶小孩一起前往，飯店內的兒童室設施眾多，有積木區、電競室、足球區等等，小孩在這裡就可以直接玩爆，還有游泳池、跑跑甩尾車等，加上戶外泳池、水道等等，一整天都可以泡在飯店裡面，保證玩得不亦樂乎。

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▲花蓮,瑞穗,天合國際觀光酒店,酒店,Her森森。（圖／Her）

▲花蓮瑞穗天合國際觀光酒店城堡1泊2食雙人平日，原價35420元，下殺12580元，點我購買

「Her森森」推出「花蓮瑞穗天合國際觀光酒店城堡1泊2食雙人平日」，原價35420元，下殺12580元，直接省下上萬元，可以一圓公主夢，甚至有種出國度假的感覺，當然絕對要下單入手。

關鍵字：

花蓮, 瑞穗, 天合國際觀光酒店, 酒店, Her森森

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