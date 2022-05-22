超不科學！徐若瑄47歲臉上零細紋　抗老保養維持緊緻V線條

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供、徐若瑄FB

現代科技發達，4K鏡頭、高畫質電視普及，女星在肌膚保養上，當然要非常注重，不然鏡頭一照細紋、浮粉通通出現，這樣可不行，以下就盤點女星在肌膚保養的秘訣，一定要立刻學起來，當然也能夠養出細緻好膚質。

徐若瑄：高效抗老保養

47歲依舊狀態超完美的徐若瑄，在肌膚保養上採用高效抗老，面對最近首次進攻小巨蛋，準備演唱會工作期間，每週定期3次健身、2次有氧、跑步5天的好習慣，在籌辦期間就開始每天早晚使用「緊緻小蘭瓶」，「我也是會有肌膚困擾，不管年紀大小，只要勤保養，還是可以透過努力來改善臉部緊緻線」。

徐若瑄愛用的碧歐斯#緊緻小蘭瓶，採自原生於法國的珍貴黑蘭花，富含自然界超強的類黃酮素，全能對抗各種環境侵襲，延長其生命力，整瓶高濃度黑蘭花萃取，能高效提升肌膚防禦力，強韌肌膚，找回肌膚緊緻線，由內而外年輕，緊緻就有型。

李沐：極簡保養是日常

「怪物新人」李沐擁有第55屆金鐘獎最佳新人、 入圍第58屆金馬獎最佳新人的美譽，不只扮演過《誰是被害者》叛逆卻渴望愛的江曉孟、《青春弒戀》看似柔弱卻堅強的陳玉芳、《我吃了那男孩一整年的早餐》青春洋溢的吃貨學妹項微心，都可以全面轉換角色，非常厲害。

雖然擁有多重演技，李沐在保養上採取極簡模式，會挑選高效的保養，迅速為肌膚補充營養能量，像是Dr.Hauschka德國世家就是她的最愛，一瓶就可以快速達到美肌效果，舒緩或是深層補充滋潤度，讓肌膚更加上鏡。