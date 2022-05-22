「甜心教主」王心凌18年來都沒變　39歲水煮蛋肌最愛敷面膜

記者李薇／台北報導 圖／cyndiloves2sing IG

「甜心教主」王心凌最近上大陸節目《乘風破浪》，重現2004年發行的代表作《愛你》，一頭高馬尾、制服短裙，就像是18年前的女孩回歸；對於肌膚的保養，王心凌特別注重保濕、喜歡面膜保養，日前她也在社群上分享愛用的面膜單品，每一款都是經典好用的神級好物。

＃唯有機 Oui Organic玫瑰精萃煥顏保濕面膜

採用100%可自然分解植物纖維面膜布製成，使用起來非常服貼，精華液以高含量的頂級大馬士革玫瑰花水打造，可以幫助肌膚補充營養能量。

＃理膚寶水 B5全面修復保濕面膜

「我在地區轉換的時候，會有肌膚適應不良的狀況，這個就蠻好用的，它就是可以保濕、鎮定，當肌膚有點狀況、紅癢的狀態時，就可以用，美白的面膜因為裡面含有酸類，所以盡量就是少用。」王心凌說，所以這款可以保濕鎮定的面膜，非常好用又實用。

＃111SKIN 星旅光效天使面膜

這款敷完之後臉上的光澤感相當好，可以達到保濕、浸潤的效果，「適合30歲以下使用，可以幫助肌膚緊緻」，適合有重大場合的時候使用。

＃111SKIN 黑鑽超光速全能面膜

「35歲以後就推薦這款全能面膜」，因為保濕滋潤度更強，而且有臉跟脖子的款式，可以一起敷，同時可以加強肌膚彈力。

＃fresh 玫瑰保濕面膜

把臉卸妝洗乾淨之後，就可以使用，塗抹在臉部肌膚，大約停留10到15分鐘，就可以直接洗掉，是王心凌很喜歡的洗卸面膜之一，非常方便。

＃DMS 德妍思 彈力緊膚霜膜、＃CHANEL 山茶花精萃修護面膜

這兩款的面膜是不需要洗掉的面膜，因此可以用在保養品的最後，加強肌膚呵護，封存所有保養能量，就像是晚安面膜一樣，可以打造出細緻、滋潤的膚況。