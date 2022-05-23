莎朗史東坎城玩變裝挨批老哏　64歲不科學身材扳回一城

▲莎朗史東挽著2位帥氣男模特兒登上打入主競賽單元的電影《Forever Young》首映會紅毯。（圖／路透社）

記者陳雅韻／綜合報導

美國女星「莎嬸」莎朗史東（Sharon Stone）去年以花朵裝驚豔坎城影展，今年再披最新戰袍征坎城影展，昨穿著義大利設計師品牌Dolce & Gabbana義大利彩釉陶器圖案的蓬裙禮服，挽著兩位帥氣男模特兒登上打入主競賽單元的電影《Forever Young》首映會紅毯，讓攝影拍了一陣子，身旁的男模替她拆下蓬裙，變身為俐落的禮服，但這招挨批「老哏」，在5月初MET Gala（美國大都會藝術博物館慈善晚宴）已見過了，不過64歲的她靠保持得宜的身材與狀態扳回一城。

▲男模特兒替莎朗史東拆下蓬裙。（圖／路透社）

紅毯上玩變身的招數，最常在MET Gala上演，今年最令人印象深刻是擔任聯合主席的「花邊教主」布蕾克萊弗莉（Blake Lively），穿Versace裝飾紐約地標圖騰的刺繡禮服，腰際裝飾玫瑰金色大蝴蝶結，拆開後竟變成為湖水藍的長裙襬，連手套也迅速換成湖水藍款式，非常吸睛。

▲莎朗史東變出俐落剪裁的Dolce & Gabbana禮服。（圖／路透社）

相較之下，莎朗史東昨穿Dolce & Gabbana發想自文藝復興時期義大利彩釉陶器圖案的蓬裙禮服，只是將不同花色的蓬裙拆下，驚喜度不如布蕾克萊弗莉的Versace變色裝，不過莎朗史東的心情很好，比出V字手勢開心再訪坎城影展。

▲布蕾克萊弗莉出席MET Gala，穿向紐約致敬的Versace大蝴蝶結禮服。（圖／路透社）





▲布蕾克萊弗莉拆下大蝴蝶結變成長裙襬。（圖／路透社）



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