星巴克「透明果香咖啡」超誘人！清爽檸檬口味＋夢幻色澤好消暑

實習記者施至真／綜合報導

星巴克經常配合季節推出限定新品，日本中目黑的星巴克臻選就以「TIME TO CHILLAX」為主題，推出三款充滿海島風情的透明果香咖啡。使用特別萃取技術製成的透明咖啡，加入氣泡水、濃縮果汁等解膩飲品，不僅清爽又消暑，超夢幻的外型，根本堪稱網美飲品，完全命中少女心！

▲日本星巴克夏季限定透明果香咖啡。（圖／翻攝fashion-press.net，下同）

位於東京中目黑（目黑區）的星巴克，可不是一般旗艦店這麼簡單，集結咖啡、烘焙、茶品、調酒與藝術建築的星巴克臻選，每一層樓都有不同的主題風格，迎接夏日，這次推出使用特別萃取技術的初夏限定飲品「透明果香咖啡」，本系列一共推出三款飲品，搭配不同水果精心調配，只要喝一口，保證讓你愛上它！

初夏限定的「透明果香咖啡」，包括黃萊姆、綠檸檬以及草莓泡泡等三種口味，使用果肉成熟多汁的黃皮檸檬和綠皮檸檬，調配出兩款不同風味的透明咖啡，從香氣、風味到酸甜程度都略有不同。其中，黃萊姆透明咖啡使用帶有微微橙香的黃金檸檬，搭配微苦的通寧水，不僅可以喝到少許果肉，多層次的風味口感，更是清爽又提神。另一款綠檸檬透明咖啡，則使用濃縮檸檬汁搭配蘇打水調製，兩款檸檬透明咖啡各有獨特風味，令人愛不釋手。

▲兩款不同風味的檸檬透明咖啡，都讓人愛不釋手。

而草莓泡泡透明咖啡，更是櫻花妹的心頭愛，在透明咖啡中混合酸酸甜甜的草莓果漿及蘇打水，不僅能喝到獨特風味的草莓泡泡飲，還能感受草莓果粒在口中融化的多層次口感，酸甜又清爽。

喜歡水果系列飲品的，日本春水堂的人氣果茶也在這個夏天強勢回歸啦！兩款果茶分別使用黃皮檸檬與柚子兩種酸香味十足的水果，搭配茉莉花茶混合製成，除了果粒之外，還能喝到喝到Q彈茶凍，根本是這個夏天的飲料首選！

除了星巴克推出的透明果香咖啡，日本春水堂的人氣果茶也在這個夏天強勢回歸啦！兩款果茶分別使用黃皮檸檬與柚子兩種酸香味十足的水果，搭配茉莉花茶混合製成，除了果粒之外，還能喝到Q彈茶凍，根本是這個夏天的飲料首選！

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