營養師：吃菇能增進免疫力！提醒「2種人」千萬要少吃

▲菇類營養價值高，幫助增加免疫力。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

全台確診人數攀升，除了做好防護以外，提升自體的免疫力才是基本，營養師余朱青分享，市場上常見的菇類，就是能增加免疫力的好選擇，菇類富含多醣體，對人體好處多多，也提醒血鉀高的腎臟病患者和尿酸高的痛風患者千萬別多吃。

營養師余朱青指出，菇類屬於蔬菜類，含有多種必須胺基酸、核酸等，且種類多，各類菇含有不同的多醣體。研究指出多醣體對人體有許多好處，包括活化免疫系統、平衡身體的免疫反應，也有調解過敏體質、降血糖、防癌等功效。

不只如此，多醣體對於降低膽固醇也提供良好效能，對於需要控制血糖、脂肪的族群，是很好的食材。

#香菇

香菇中的香菇多醣能提升身體抵抗力與免疫力，其中的維生素D、多醣體、膳食纖維、硒，可幫助降血壓、降膽固醇。更含有人體缺乏之麥角固醇，在陽光下可合成維生素D，促進骨骼發育。

#金針菇

金針菇中的蘑菇殼聚醣在腸道中能帶走多餘的脂肪並排出體外，有助於血脂控制。

#杏鮑菇

杏鮑菇有素食界的牛肉之稱，富含植物性蛋白質與膳食纖維，且含有豐富的鉀，能幫助體內排除多餘的水分，有助於穩定血壓。

#黑木耳

黑木耳富含鐵質、植物固醇，因富含膳食纖維，有助於通腸利便。常被稱作是菇類中的「身體清道夫」，黑木耳中的水溶性纖維，可以吸收水分，延緩消化吸收，抑制飢餓，增加飽足感。

#銀耳

銀耳也就是白木耳，含銀耳多醣體，這種多醣體也被稱「腸道益菌生」，有助益生菌生長、並抑制壞菌增生。

營養師余朱青最後也提醒，菇類雖營養豐富，但是因為菇類大多是高鉀食物，血鉀高的腎臟病人、以及尿酸高的痛風患者建議適量食用。

▲（圖／翻攝自FB/營養師余朱青）