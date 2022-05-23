69歲伊莎貝雨蓓「全綠緊身裝」征戰坎城　纖腰＋長腿優雅又吸睛

▲法國女星伊莎貝雨蓓（Isabelle Huppert）。（圖／路透）

記者鮑璿安 ／台北報導

有「地表最狂影后」之稱的法國女星伊莎貝雨蓓（Isabelle Huppert），昨（22日）以巴黎世家（Balenciaga）全綠色禮服亮相坎城影展紅毯，再次引發轟動，尤其這是她二度以品牌標誌性「全緊身裝」出席坎城，展現專屬於她69歲的華麗魅力。

▲伊莎貝雨蓓此次穿著巴黎世家綠色禮服步上坎城紅毯 。（圖／路透）

伊莎貝雨蓓此次穿著巴黎世家綠色禮服步上紅毯，招牌的全緊身剪裁包括裙裝、長靴以及手套，包得絲毫不透風。高強度色系在紅毯映襯下很吸睛，加上禮服從肩頸的抓皺細節勒出極致腰身，伴隨同色系長靴一路延伸，在伊莎貝雨蓓演繹下很有影后氣場。

值得一提的是，69歲的伊莎貝雨蓓依舊保有纖細曲線與優雅魅力，也難怪受到巴黎世家青睞，她過去就曾以品牌全黑緊身禮服征戰坎城，兩截式的裙身以及長靴加持出性感張力。伊莎貝雨蓓也在去年（2021年）出鏡品牌形象照，換上剪裁流暢的長版風衣，以不對稱細節小露香肩，同時手提沙漏包（Hourglass Handle Bag ）展現超狂厭世臉，氣場強大令人難以招架。

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