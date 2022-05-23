fb ig video ETtoday search mobile

69歲伊莎貝雨蓓「全綠緊身裝」征戰坎城　纖腰＋長腿優雅又吸睛

>

▲▼Isabelle Huppert 。（圖／路透）

▲法國女星伊莎貝雨蓓（Isabelle Huppert）。（圖／路透）

記者鮑璿安 ／台北報導

有「地表最狂影后」之稱的法國女星伊莎貝雨蓓（Isabelle Huppert），昨（22日）以巴黎世家（Balenciaga）全綠色禮服亮相坎城影展紅毯，再次引發轟動，尤其這是她二度以品牌標誌性「全緊身裝」出席坎城，展現專屬於她69歲的華麗魅力。

▲▼Isabelle Huppert 。（圖／路透）

▲伊莎貝雨蓓此次穿著巴黎世家綠色禮服步上坎城紅毯 。（圖／路透）

伊莎貝雨蓓此次穿著巴黎世家綠色禮服步上紅毯，招牌的全緊身剪裁包括裙裝、長靴以及手套，包得絲毫不透風。高強度色系在紅毯映襯下很吸睛，加上禮服從肩頸的抓皺細節勒出極致腰身，伴隨同色系長靴一路延伸，在伊莎貝雨蓓演繹下很有影后氣場。

值得一提的是，69歲的伊莎貝雨蓓依舊保有纖細曲線與優雅魅力，也難怪受到巴黎世家青睞，她過去就曾以品牌全黑緊身禮服征戰坎城，兩截式的裙身以及長靴加持出性感張力。伊莎貝雨蓓也在去年（2021年）出鏡品牌形象照，換上剪裁流暢的長版風衣，以不對稱細節小露香肩，同時手提沙漏包（Hourglass Handle Bag ）展現超狂厭世臉，氣場強大令人難以招架。

★圖片為版權照片，由路透供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字：

Isabelle Huppert, 坎城, 紅毯

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

換季必備8款舒緩保養神隊友

換季必備8款舒緩保養神隊友

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

梵克雅寶在指間變出小花園

梵克雅寶在指間變出小花園

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

ET Fashion

推薦閱讀

營養師曝「胃食道逆流」應避免7大NG食物！常喉嚨卡卡要小心

營養師曝「胃食道逆流」應避免7大NG食物！常喉嚨卡卡要小心

「暮光女」下身薄紗辣度狠甩Jennie！　人間香奈兒撞衫泳裝互尬

「暮光女」下身薄紗辣度狠甩Jennie！　人間香奈兒撞衫泳裝互尬

妳會吸引到哪種男生喜歡？超準心測讓妳看到心裡發寒

妳會吸引到哪種男生喜歡？超準心測讓妳看到心裡發寒

今年超級幸運的星座TOP 3！「雙魚冠軍」苦盡甘來，坐享豐收果實 韓國女生都想整成她！洪秀珠簡約穿搭公開　素T都撩男於無形 潘瑋柏搶到炒到百萬的勞力士左冠錶　戴3270萬限量錶錄音更狂 抗老又助減肥！營養師大推5種「紫色食物」讓你越吃越年輕 路易莎5／23起每周限定3天　飲料、甜點、餐飲「不限金額全面8折」 上班穿貼身短裙被戰翻！網揭「穿搭潛規則」　社會新鮮人先筆記 眉毛要好看，粗細最重要！3個判斷標準　找到最完美的畫眉寬度

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面