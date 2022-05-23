《間諜家家酒》安妮亞與史努比全都想要！5本MOOK推薦必買

文／妞新聞

博客來MOOK週年慶來到第20週年了！（撒花），今年特別以「日本！我好想你」為主題，透過紙本來撫慰妞妞們又一年無法赴日旅遊的遺憾，並提前為未來解封的日子做準備喔！這次妞編輯也精選了5本MOOK來做介紹喔～

1.《櫻桃魔法THE MOVIE 公式寫真專集》

櫻桃粉們趕快看過來！在2020掀起一股轟動，更在2022躍上大螢幕的《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》，官方推出的電影寫真書，內容集合了150多張劇照和幕後花絮，還包含限定的非拍攝照片和訪談，肯定要買回來供奉在家中！（妞編輯結帳中⋯）

2.《SPY×FAMILY間諜家家酒 公式專集》

今年最受矚目的話題動漫肯定非《間諜家家酒》莫屬！公式專集中透過場景、設定資料來進行角色故事解說，還有聲優江口拓也、種崎敦美、早見沙織等專訪，以及原作者遠藤達哉的迷你專訪等精彩內容！更附贈「動畫、原作插畫雙面海報」和「遠藤達哉所繪製的特典明信片」。（安妮亞：好興奮！）

3.《GINA專集2022春號》

不只彩妝，今年的春裝也要走繽紛路線！《GINA風采專集2022春號》內容公開適合大人系女孩的彩色穿搭範本，推薦給想保有帥氣俐落感，又想嘗試亮麗新氣象的你！還贈送「URBAN RESEARCH的大人春色彩妝組」，包括擁有霧面、珠光質感的三盤雙色眼影，再加贈牛奶淺黃、玫瑰粉紅的指甲油，還有收納用夾鏈袋！（根本就是驚喜大禮包）

4.《Disney MICKEY MOUSE情報特刊》

米奇控集合！《Disney MICKEY MOUSE情報特刊》附贈以米奇造型的三件式組合包，結合零錢包、票卡夾及手機包於一身，而中央扣環為可動式，能依需求替換3個小包，拆下或單獨使用都非常方便，成為你日常實用的好夥伴喔～

5.《SNOOPY史努比可愛單品》

《SNOOPY史努比可愛單品》祭出可以保溫又可以保冷的燜燒杯，不論天氣是否變冷，都能你在外吃到熱騰騰的食物，用餐氣氛也都快樂了起來呢～隨刊附上簡單的調理食譜，不論稀飯、義大利麵等料理都能一罐搞定！

以上5本MOOK推薦給妞妞們，讓我們一起期待解封的日子！不過目前就先在家報復性消費（？），把MOOK通通買回家吧～

Source：博客來

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