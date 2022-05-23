fb ig video ETtoday search mobile

《間諜家家酒》安妮亞與史努比全都想要！5本MOOK推薦必買

>

文／妞新聞

博客來MOOK週年慶來到第20週年了！（撒花），今年特別以「日本！我好想你」為主題，透過紙本來撫慰妞妞們又一年無法赴日旅遊的遺憾，並提前為未來解封的日子做準備喔！這次妞編輯也精選了5本MOOK來做介紹喔～

1.《櫻桃魔法THE MOVIE 公式寫真專集》

櫻桃粉們趕快看過來！在2020掀起一股轟動，更在2022躍上大螢幕的《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》，官方推出的電影寫真書，內容集合了150多張劇照和幕後花絮，還包含限定的非拍攝照片和訪談，肯定要買回來供奉在家中！（妞編輯結帳中⋯）

2.《SPY×FAMILY間諜家家酒 公式專集》

今年最受矚目的話題動漫肯定非《間諜家家酒》莫屬！公式專集中透過場景、設定資料來進行角色故事解說，還有聲優江口拓也、種崎敦美、早見沙織等專訪，以及原作者遠藤達哉的迷你專訪等精彩內容！更附贈「動畫、原作插畫雙面海報」和「遠藤達哉所繪製的特典明信片」。（安妮亞：好興奮！）

 3.《GINA專集2022春號》

不只彩妝，今年的春裝也要走繽紛路線！《GINA風采專集2022春號》內容公開適合大人系女孩的彩色穿搭範本，推薦給想保有帥氣俐落感，又想嘗試亮麗新氣象的你！還贈送「URBAN RESEARCH的大人春色彩妝組」，包括擁有霧面、珠光質感的三盤雙色眼影，再加贈牛奶淺黃、玫瑰粉紅的指甲油，還有收納用夾鏈袋！（根本就是驚喜大禮包）

4.《Disney MICKEY MOUSE情報特刊》

米奇控集合！《Disney MICKEY MOUSE情報特刊》附贈以米奇造型的三件式組合包，結合零錢包、票卡夾及手機包於一身，而中央扣環為可動式，能依需求替換3個小包，拆下或單獨使用都非常方便，成為你日常實用的好夥伴喔～

5.《SNOOPY史努比可愛單品》

《SNOOPY史努比可愛單品》祭出可以保溫又可以保冷的燜燒杯，不論天氣是否變冷，都能你在外吃到熱騰騰的食物，用餐氣氛也都快樂了起來呢～隨刊附上簡單的調理食譜，不論稀飯、義大利麵等料理都能一罐搞定！

以上5本MOOK推薦給妞妞們，讓我們一起期待解封的日子！不過目前就先在家報復性消費（？），把MOOK通通買回家吧～

Source：博客來

【延伸閱讀】

日雜擬真美食附錄10選：OREO餅乾圓餅包、香噴肉包子收納包，吃貨小達人快蒐集！

5月號日雜附錄推薦：米奇收納摺疊箱、SOU・SOU原子筆，春夏美妝特輯必看

本文由《妞新聞》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

關鍵字：

Niusnews妞新聞, 博客來, MOOK

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

換季必備8款舒緩保養神隊友

換季必備8款舒緩保養神隊友

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

梵克雅寶在指間變出小花園

梵克雅寶在指間變出小花園

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

ET Fashion

推薦閱讀

營養師曝「胃食道逆流」應避免7大NG食物！常喉嚨卡卡要小心

營養師曝「胃食道逆流」應避免7大NG食物！常喉嚨卡卡要小心

「暮光女」下身薄紗辣度狠甩Jennie！　人間香奈兒撞衫泳裝互尬

「暮光女」下身薄紗辣度狠甩Jennie！　人間香奈兒撞衫泳裝互尬

妳會吸引到哪種男生喜歡？超準心測讓妳看到心裡發寒

妳會吸引到哪種男生喜歡？超準心測讓妳看到心裡發寒

路易莎5／23起每周限定3天　飲料、甜點、餐飲「不限金額全面8折」 今年超級幸運的星座TOP 3！「雙魚冠軍」苦盡甘來，坐享豐收果實 韓國女生都想整成她！洪秀珠簡約穿搭公開　素T都撩男於無形 抗老又助減肥！營養師大推5種「紫色食物」讓你越吃越年輕 潘瑋柏搶到炒到百萬的勞力士左冠錶　戴3270萬限量錶錄音更狂 上班穿貼身短裙被戰翻！網揭「穿搭潛規則」　社會新鮮人先筆記 阿湯哥牽凱特王子妃搶風頭　威廉靠「飛機鞋」扳回一城

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面