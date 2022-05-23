fb ig video ETtoday search mobile

夏天最美「及肩短髮」超級燒！網喊一類人先避開「小心變章魚」

>

實習記者施至真／綜合報導

夏天到了，不少女生開始想要變換頭髮造型，並嚮往清爽的及肩短髮，近日就有一名女網友在Dcard發文，表示自己被紀卜心的短髮造型燒到，但還是決定先保持理智，詢問網友們的短髮心得，再考慮是否要變換造型，其中就有網友大力阻止，並表示「機車族別想，會變章魚！」

是不是有不少女生，都被女明星和網紅的俏麗及肩短髮給吸引了呢？近日Dcard一名女網友，就被綜藝女神紀卜心的短髮造型給吸引，並表示「最近被燒到很想剪，但是怕很難整理，起床感覺會亂翹」，希望網友能針對同款髮型給予意見，不少女網友紛紛在底下留言，「一定翹，但夾直其實也很快啦」、「超翹，沒耐心的話建議不要留這個長度」、「通勤族會翹到懷疑人生」、「如果有騎車會更崩潰」等，甚至喊出「機車族別想，會變章魚！」

▲短髮亂翹。（圖／翻攝IG）

▲就算是女神，也會有髮尾變成章魚腳的時候。（圖／翻攝IG@lalalalisa_m，@eatzzz7）

除了因為戴安全帽通勤，讓髮尾變成「章魚腳」之外，網友也提到這個髮型不僅難照顧，還非常看臉，如果沒有好好整理，不但會亂翹還非常顯老。不過也有網友認為，如果真的受不了，可以去「縮毛矯正燙」，並在洗完澡後，用捲梳將頭髮吹到乾，可以使髮尾外翹不要太嚴重。

▲短髮亂翹。（圖／翻攝IG）

▲想要維持頭髮俐落感，就要花時間打理。（圖／翻攝小紅書@山三，@祥軒造型）

為了保持短髮的俐落感，無論是否有睡醒亂翹的困擾，出門前都建議使用抗熱護髮噴霧打底，並搭配離子夾由上而下將頭髮拉直，最後在髮尾處做加強。另外，如果不喜歡太死板的直髮，也可以將頭髮整束向外側拉出一個大C，並在拉到髮尾的時候，微微向內扣，製造自然弧度，最後把頭髮撥鬆，就能自然的修飾臉型和頭型。

►梅雨季讓頭髮好扁塌？專家教「3要」洗護秘訣　洗出蓬鬆髮絲

►掉髮掉到好心慌！中醫師傳授各族群「存髮策略」，現在做不算晚

關鍵字：

短髮造型, 短髮, 及肩短髮, 章魚腳, 髮型

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

換季必備8款舒緩保養神隊友

換季必備8款舒緩保養神隊友

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

梵克雅寶在指間變出小花園

梵克雅寶在指間變出小花園

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

ET Fashion

推薦閱讀

營養師曝「胃食道逆流」應避免7大NG食物！常喉嚨卡卡要小心

營養師曝「胃食道逆流」應避免7大NG食物！常喉嚨卡卡要小心

「暮光女」下身薄紗辣度狠甩Jennie！　人間香奈兒撞衫泳裝互尬

「暮光女」下身薄紗辣度狠甩Jennie！　人間香奈兒撞衫泳裝互尬

路易莎5／23起每周限定3天　飲料、甜點、餐飲「不限金額全面8折」

路易莎5／23起每周限定3天　飲料、甜點、餐飲「不限金額全面8折」

妳會吸引到哪種男生喜歡？超準心測讓妳看到心裡發寒 「7葉片」電風扇1190元！日本馬達超安靜又省電　涼感升級好舒服 抗老又助減肥！營養師大推5種「紫色食物」讓你越吃越年輕 韓國女生都想整成她！洪秀珠簡約穿搭公開　素T都撩男於無形 今年超級幸運的星座TOP 3！「雙魚冠軍」苦盡甘來，坐享豐收果實 潘瑋柏搶到炒到百萬的勞力士左冠錶　戴3270萬限量錶錄音更狂 阿湯哥牽凱特王子妃搶風頭　威廉靠「飛機鞋」扳回一城

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面