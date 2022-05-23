夏天最美「及肩短髮」超級燒！網喊一類人先避開「小心變章魚」

實習記者施至真／綜合報導

夏天到了，不少女生開始想要變換頭髮造型，並嚮往清爽的及肩短髮，近日就有一名女網友在Dcard發文，表示自己被紀卜心的短髮造型燒到，但還是決定先保持理智，詢問網友們的短髮心得，再考慮是否要變換造型，其中就有網友大力阻止，並表示「機車族別想，會變章魚！」

是不是有不少女生，都被女明星和網紅的俏麗及肩短髮給吸引了呢？近日Dcard一名女網友，就被綜藝女神紀卜心的短髮造型給吸引，並表示「最近被燒到很想剪，但是怕很難整理，起床感覺會亂翹」，希望網友能針對同款髮型給予意見，不少女網友紛紛在底下留言，「一定翹，但夾直其實也很快啦」、「超翹，沒耐心的話建議不要留這個長度」、「通勤族會翹到懷疑人生」、「如果有騎車會更崩潰」等，甚至喊出「機車族別想，會變章魚！」

▲就算是女神，也會有髮尾變成章魚腳的時候。（圖／翻攝IG@lalalalisa_m，@eatzzz7）

除了因為戴安全帽通勤，讓髮尾變成「章魚腳」之外，網友也提到這個髮型不僅難照顧，還非常看臉，如果沒有好好整理，不但會亂翹還非常顯老。不過也有網友認為，如果真的受不了，可以去「縮毛矯正燙」，並在洗完澡後，用捲梳將頭髮吹到乾，可以使髮尾外翹不要太嚴重。

▲想要維持頭髮俐落感，就要花時間打理。（圖／翻攝小紅書@山三，@祥軒造型）

為了保持短髮的俐落感，無論是否有睡醒亂翹的困擾，出門前都建議使用抗熱護髮噴霧打底，並搭配離子夾由上而下將頭髮拉直，最後在髮尾處做加強。另外，如果不喜歡太死板的直髮，也可以將頭髮整束向外側拉出一個大C，並在拉到髮尾的時候，微微向內扣，製造自然弧度，最後把頭髮撥鬆，就能自然的修飾臉型和頭型。

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