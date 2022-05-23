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59歲楊紫瓊「粉色羽毛禮服」好逆齡　洩巨星氣場力挺亞裔設計

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記者鮑璿安／台北報導

59歲楊紫瓊憑著新片《媽的多重宇宙》（Everything Everywhere All at Once）票房開紅盤，超強演技奠定巨星地位，21日她出席洛杉磯舉辦的Gold House晚宴，身穿尼泊爾設計師品牌Prabal Gurung禮服，優雅的斜肩粉色長裙加上羽毛點綴充滿仙氣，成為外媒矚目焦點。

▲▼楊紫瓊 。（圖／CFP）

▲▼楊紫瓊 。（圖／CFP）

▲楊紫瓊此次以尼泊爾設計師品牌Prabal Gurung 2022早春禮服出席晚宴 。（圖／CFP）

楊紫瓊此次以尼泊爾設計師品牌Prabal Gurung 2022早春禮服出席晚宴，為多元文化發聲，一身柔美的淺粉色系勾勒出溫氣息，加上斜肩與微微披風設計，剪裁上很有印度傳統服飾風格，從上而下遍佈的鏤空印花與羽毛細節十分靈動，為楊紫瓊增添仙氣，舉手投足散發巨星風範。

▲met gala,美國大都會藝術博物館,鍍金魅力,關史蒂芬妮,貝拉哈蒂德,凱莉詹娜,凱特摩絲,坎達兒珍娜,楊紫瓊,琥珀瓦萊塔,席亞拉,。（圖／路透）

▲楊紫瓊在5月Met Gala上穿著Prabal Gurung薄荷綠禮服。（圖／路透）

楊紫瓊親自支持亞裔服飾設計也並非頭一遭了，許多人對於Prabal Gurung品牌都不陌生，其實就是她在今年（2022年）5月Met Gala上穿著的綠色禮服品牌，當時演繹平口的薄荷綠禮服加上巨披風加持，氣場非常驚艷。

★圖片為版權照片，由路透、CFP供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字：

楊紫瓊, 媽的多重宇宙, Everything Everywhere All at Once, Prabal Gurung

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