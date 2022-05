59歲楊紫瓊「粉色羽毛禮服」好逆齡　洩巨星氣場力挺亞裔設計

記者鮑璿安/台北報導

59歲楊紫瓊憑著新片《媽的多重宇宙》(Everything Everywhere All at Once)票房開紅盤,超強演技奠定巨星地位,21日她出席洛杉磯舉辦的Gold House晚宴,身穿尼泊爾設計師品牌Prabal Gurung禮服,優雅的斜肩粉色長裙加上羽毛點綴充滿仙氣,成為外媒矚目焦點。





▲楊紫瓊此次以尼泊爾設計師品牌Prabal Gurung 2022早春禮服出席晚宴 。(圖/CFP)

楊紫瓊此次以尼泊爾設計師品牌Prabal Gurung 2022早春禮服出席晚宴,為多元文化發聲,一身柔美的淺粉色系勾勒出溫氣息,加上斜肩與微微披風設計,剪裁上很有印度傳統服飾風格,從上而下遍佈的鏤空印花與羽毛細節十分靈動,為楊紫瓊增添仙氣,舉手投足散發巨星風範。

▲楊紫瓊在5月Met Gala上穿著Prabal Gurung薄荷綠禮服。(圖/路透)

楊紫瓊親自支持亞裔服飾設計也並非頭一遭了,許多人對於Prabal Gurung品牌都不陌生,其實就是她在今年(2022年)5月Met Gala上穿著的綠色禮服品牌,當時演繹平口的薄荷綠禮服加上巨披風加持,氣場非常驚艷。

★圖片為版權照片,由路透、CFP供《ETtoday新聞雲》專用,任何網站、報刊、電視台未經路透許可,不得部分或全部轉載!