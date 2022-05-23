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艾莉西亞薇坎德露美胸下緣　披LV戰袍甜蜜合體「萬磁王」

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▲▼ 艾莉西亞薇坎德 。（圖／達志影像／美聯社）

▲艾莉西亞薇坎德（右）與老公「萬磁王」麥可法斯賓達連袂登上坎城紅毯。（圖／美聯社）

記者陳雅韻／綜合報導

33歲瑞典女星艾莉西亞薇坎德（Alicia Vikander）昨與老公「萬磁王」麥可法斯賓達（Michael Fassbender）合體，現身坎城影展宣傳她主演的迷你影集《迷離劫》（Irma Vep），自2015年成為LV（Louis Vuitton，路易威登）大使的她，連換兩套LV新裝吸睛，特別是古銅金的禮服讓她化身女戰士，一側身美胸下緣曝光，性感又充滿力量的設計備受好評。

▲▼ 艾莉西亞薇坎德 。（圖／達志影像／美聯社）

▲艾莉西亞薇坎德一襲LV古銅金「戰士裝」贏得好評。（圖／美聯社）

艾莉西亞薇坎德去年與麥可法斯賓達喜迎第一個寶寶，升格當媽媽後依然維持纖瘦身材，因此完美駕馭起胸前交叉露肚的LV古銅金禮服，她對於此造型相當滿意，自認有如披上盔甲的女戰士，同場的麥可法斯賓達也穿LV正裝，但網友認為西裝外套不夠合身，「衣」Q不如老婆。

▲▼ 艾莉西亞薇坎德 。（圖／達志影像／美聯社）

▲艾莉西亞薇坎德宣傳新劇穿LV 2022秋冬系列剪裁大膽的褲裝。（圖／美聯社）

除了服裝吸睛，艾莉西亞薇坎德在坎城影展宣傳的新影集《迷離劫》也很有話題性，因為翻拍自1996年讓張曼玉揚威歐洲影壇的法國電影《迷離劫》，她因此作品與導演奧利維耶阿薩亞斯（Olivier Assayas）墜入愛河結婚，婚姻僅維持3年。近期奧利維耶阿薩亞斯重新執導此片但改成影集，女主角換成產後復出的艾莉西亞薇坎德。

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關鍵字：

艾莉西亞薇坎德, 萬磁王, LV, Louis Vuitton, 路易威登

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