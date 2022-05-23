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路易莎5／23起每周限定3天　飲料、甜點、餐飲「不限金額全面8折」

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▲路易莎,星巴克,連鎖咖啡,內用,降級,解封。（圖／業者提供）

▲路易莎推出疫情優惠。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

台灣疫情邁入高峰，大大影響內用餐飲人潮，連鎖咖啡持續推出促銷吸客，連促銷活動較少的路易莎，也要在疫情間拚業績，把週年慶活動「提前開跑」，即起至6月底每周一至每週三，店內飲品、餐飲與甜點品項「不限金額全面8折」，堪稱是該品牌近期最大促銷優惠。

▲路易莎疫情優惠。（圖／業者提供）

5月台灣疫情走向與病毒共存，每日新增數萬名本土確診者，官方呼籲民眾減少外出染疫機率，餐飲繼去年5月再度成為重災區，即便未禁止餐飲內用，內用人潮也驟減，百貨均推出外送外帶免下車開發客源，連鎖咖啡業績也受到考驗，星巴克近期推出網路活動推優惠券，伯朗也持續推動內用優惠與買一送一好友日，在台分店數最多的路易莎則提前週年慶優惠，祭出單品直接特價。

▲路易莎疫情優惠。（圖／業者提供）

路易莎從5/23至6/30期間，每周一、二、三共3天，民眾至來店消費餐食、甜點和飲品，不限消費金額全面8折優惠，此優惠僅限限定門市，全台共337間，可至連結內查詢。
 
請注意消費限制，活動限定實體門市，適用飲品、餐食、甜點，不提供寄杯服務；不適用外送服務，黑卡線上訂餐、咖啡特快車及你訂訂餐須自取同享優惠，不包含客製化加價項目，優惠不重複，不與其他行銷活動並行，自備環保杯折兩元除外，品項以Menu常態販售商品為準，且不適用黑卡消費集點、不適用點數兌換。

▲星巴克買一送一,星巴克。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲頁）

星巴克LOVE SUMMER數位優惠仍在持續中喔，進入活動網頁完成遊戲，就可馬上領到優惠券，包括買一送一、第二杯飲品半價都能輕鬆抽。提醒優惠券有使用期限限制，每日兌換時間則為上午11點至晚上8點。

關鍵字：

路易莎, 8折, 優惠, 疫情, 星巴克, 內用

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