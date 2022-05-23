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肌膚清爽舒適！春夏「最佳卸妝」盤點，洗後連心情都放鬆了

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▲▼卸妝盤點。（圖／翻攝自IG/ahc_official）

▲肌膚清潔做好，就不怕有大煩惱。（圖／翻攝自IG/ahc_official）

記者曾怡嘉／綜合報導

洗臉卸妝是回家的重要大事，一整天戴著口罩悶著，肌膚更是需要好好悉心呵護，《ET FASHION》盤點春夏必買卸妝單品，讓你洗後清爽柔嫩，連心情都被療癒了。

▲▼卸妝盤點。（圖／品牌提供）

▲肌研 毛穴對策極淨雙層卸粧水，300ml，359元。

獨特雙層極淨配方，完美結合水和輕油雙重質地，連最難卸的防水睫毛膏、持久型唇彩、毛孔殘妝都能一次輕鬆卸淨。添加雙重酵素，能代謝老廢角質及粉刺，深入清潔毛孔，感受毛孔重新呼吸。

▲▼卸妝盤點。（圖／品牌提供）

▲EVE LOM 全能亮顏潔顏乳，120ml，1,900元。

如凝脂般的乳白奶霜，一遇到水便化為雪白細密的泡沫，幫助帶走淡妝與殘留雜質，多重的保濕成份使洗後肌膚柔嫩不緊繃，卸妝洗臉只要一步驟就搞定。

▲▼卸妝盤點。（圖／品牌提供）

▲ELEMIS 海洋膠原精油卸妝膏 含羞草與花香，100g，2,000元。

推出全新含羞草與花香味道，靈感來自英國鄉間美麗田野，潔白細密的接骨木花隨風正盛，香甜濃郁的含羞草、繡線菊花搖曳，每一次卸妝幫助開啟渡假模式，清潔肌膚同時療癒身心靈。

▲▼卸妝盤點。（圖／品牌提供）

▲RMK 雙效潔膚露，245ml，1,320元。

潔膚露能快速滲透化妝棉，輕輕一抹即可吸附髒污和彩妝，即使迅速卸妝潔淨後的肌膚，就像塗抹過化妝水般，不感到乾燥，同時保有水潤和光澤，很適合繁忙的你使用。
 

▲▼卸妝盤點。（圖／品牌提供）

▲Za 純淨清爽卸粧霜，100g，450元。

擁有三段式質地轉換技術，能快速卸除厚重底妝及防水型彩妝，搭配按摩還能在卸妝同時軟化黑頭，深層潔淨毛孔。添加維他命E、雙重自然植萃油分，溫和卸妝，水潤不緊繃且不易致痘。

關鍵字：

卸妝, 盤點, 春夏

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