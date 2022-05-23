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Balenciaga x adidas老爹鞋、沙漏包驚喜曝光！「三線爆款」限時開賣

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記者鮑璿安 ／台北報導

日前Balenciaga混合三葉草的Logo瘋傳，如今總算成真，Balenciaga（巴黎世家） 春季23系列來到紐約證券交易所的交易大廳舉辦，除了釋全新Garde-Robe系列外，最受矚目的Balenciaga與adidas 合作系列揭曉，換上雙方Logo的各種運動服、Triple-S 聯名鞋誕生，同時以秀後即買（See Now Buy Now）模式正式上架。

▲▼巴黎世家 。（圖／品牌提供）

▲巴黎世家 。（圖／品牌提供）

▲巴黎世家 。（圖／品牌提供）

▲經典廓形的巴黎世家西裝外套 。（圖／品牌提供）

Balenciaga 創意總監Demna Gvasalia讓模特兒在黑暗中突襲紐約證券交易所，身著包裹全身充滿神秘感的乳膠連體衣，緊接著帶出全新Garde-Robe系列，像是熟悉的醒目廓形西裝外套搭配蝴蝶結領巾、手工製牛仔布很有辨識度。當然也有專為夜晚而生的禮服，遍佈華麗閃片，還有及地絲綢風衣，黑暗色調佔了多數。

▲▼巴黎世家 。（圖／品牌提供）

▲▼巴黎世家 。（圖／品牌提供）

▲▼巴黎世家 。（圖／品牌提供）

▲Balenciaga擅長的創意手法，重新解構並重塑了運動服飾元素 。（圖／品牌提供）

Balenciaga與adidas 合作系列早有風聲，終於在本次大秀揭秘，以Balenciaga擅長的創意手法，重新解構並重塑了運動服飾元素，以混合三葉草與Balenciaga的Logo印製在運動服左前側，出現了浴袍、長版運動服、帽T合為一體的裝扮，在鮮明色系下玩轉。配件部分也是看點，Balenciaga經典沙漏包以及Triple-S 換上白色三線，部分單品在Balenciaga品牌官網和紐約Madison Avenue專賣店採取秀後即買獨家發售。

▲▼巴黎世家 。（圖／品牌提供）

▲▼巴黎世家 。（圖／品牌提供）

▲Balenciaga經典沙漏包以及Triple-S 鞋款換上白色三線。（圖／品牌提供）

模特兒腳上則搭配了超大廓形填充的XL Pump高跟鞋款；另也有Steroid靴子和德比鞋，通過對原型模具進行誇張比例的放大，層出不窮的創意手法挑戰時尚迷的極限。

▲▼巴黎世家 。（圖／品牌提供）

▲超大廓形填充的XL Pump高跟鞋款 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

Balenciaga, 巴黎世家, 2023, 春季, adidas

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