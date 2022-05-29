網推7款「中性保養」清單！從身體到頭皮都顧到　情侶一起用最省錢

實習記者施至真／綜合報導

不分男女性別，想要維持吹彈可破的彈嫩肌，就必須從年輕開始注意保養，Dcard一名女網友就發現，自己的另一半不喜歡香氣太重的護膚產品，為此，她就開始找尋乾爽、香氣不明顯的保養品，並列出使用心得，不少網友也熱心提供「中性保養清單」，從身體保養到頭皮都能好好照護！無論是夫婦、小情侶，還是想學習保養，卻不知道該從何下手的直男，都快點筆記起來吧。

＃「露得清 無香精洗面露」

原PO在文中提到一款露得清「無香精洗面乳」雖然已經停產，但就有網友分享新版的「無香精洗面露」，同樣主打無添加香精，且使用溫和的甘油清潔配方，能有效潔淨肌膚，也不會讓臉部皮膚乾到脫皮。

▲無香精洗面露。（圖／翻攝露得清官網）

＃「BFFECT 果酸＋杏仁酸」

想要養成平滑的水煮蛋肌，就要先告別惱人的粉刺問題，BFFECT的「30%果酸 + 4%杏仁酸」可代謝老廢角質、粉刺，改善粗糙暗沉並緊緻肌膚。

▲30%果酸 + 4%杏仁酸。（圖／翻攝BFFECT官網）

原PO也推薦DR.WU和The Ordinary的精華，想要改善毛孔粗大的問題，也可以考慮「杏仁酸溫和煥膚精華」和「10%菸鹼胺+1%鋅精華液」唷。

▲使用酸類產品要注意用量，才不會太刺激皮膚。（圖／翻攝DR.WU，屈臣氏）

＃「薇姿 M89火山能量微精華」

另外，富含高濃度微量元素的「M89火山能量微精華」，能夠鎮定肌膚，改善乾燥、泛紅、出油、暗沉等敏弱肌的問題，也是網友很推薦的中性保養精華。

▲M89火山能量微精華。（圖／翻攝薇姿官網）

＃「理膚寶水 B5全面修復霜」

不只精華液能改善皮膚問題，「B5全面修復霜」溫和的質地，可以有效紓緩肌膚乾裂、脫屑的不適，內含高濃度B5維生素，可有效促進皮膚創傷修復，無論嬰幼兒還是敏感肌都適用。

▲B5全面修復霜。（圖／翻攝理膚寶水官網）

＃「妮維雅 深層修護乳液」

身體保養也很重要，為了避免濕黏、悶和香氣太重的問題，原PO找到妮維雅的「深層修護乳液」，並表示每天擦拭後，真的有效改善腳後跟的脫皮和粗糙。網友也推薦同樣不添加香精的CeraVe「長效清爽保濕乳」，一樣保濕又有效。

▲身體乳液讓全身肌膚都好滋潤。（圖／翻攝妮維雅，cerave官網）

＃「肯邦 冷橘去脂凝膠」

夏天到了，經常能感受到頭皮悶熱出油，因此原PO也會和老公一起使用去角質產品，做好頭皮護理。這款「冷橘去脂凝膠」清新的乾橘香是男性也能接受的舒服氣味，使用過後，彷彿能感受到頭皮正在呼吸，讓髮絲不再油膩。

▲冷橘去脂凝膠用過都說讚。（圖／翻攝canbran官網）

＃「朵蔓 頭皮淨化噴霧」

韓國熱銷的「頭皮淨化噴霧」類似頭皮的化妝水，原PO會在去完角質後使用，除了能夠平衡皮脂、紓緩頭皮肌膚，清涼舒爽的使用感受，更是怕熱的朋友，夏天不可缺少的護膚盛品。

▲頭皮淨化噴霧的沁涼感受，最適合夏天。（圖／翻攝朵蔓官網）



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