曾馨瑩防疫必備透明面罩　青春穿搭引蔡依珊大讚「根本學生樣」

▲曾馨瑩親自當模特兒，宣傳自家的防護面罩。（圖／翻攝hsin_ying_tseng IG）

記者陳雅韻／台北報導

「防疫女神」賈永婕近日勤跑各大醫院送物資，戴著鴻海集團創辦人郭台銘夫人曾馨瑩送她的夏普面罩防疫，曾馨瑩更親自上陣示範，身穿白上衣搭配黑色百褶裙、頭戴透明面罩展示她的防疫裝備，引來好友蔡依珊的讚美：「這樣不是曾老師，根本學生樣。」

▲曾馨瑩的白衣搭黑色百褶裙裝扮，被蔡依珊讚像學生。（圖／翻攝hsin_ying_tseng IG）

47歲的曾馨瑩與郭台銘育有2女1子，舞者出身的她臉蛋與身材保養得宜，因此即便是簡單優雅的穿搭示範防疫面罩，依然引起好友與網友盛讚好美。近期疫情緊繃，她依然保持良好的運動習慣，除了最愛的舞蹈，她也打高爾夫球。

▲曾馨瑩維持良好的運度習慣，高爾夫球是她熱愛的運動之一。（圖／翻攝hsin_ying_tseng IG）

疫情升溫之際，曾馨瑩透露不僅要運動，她還會多補充維他命、鋅、兒茶素及發酵食物增強免疫力，並且多喝水保持喉嚨濕潤；而出門時她不僅戴口罩，也會多加眼罩或面罩多一層保護，避免飛沫傳染，也減少不自覺揉眼睛造成的病毒感染。

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