夏季飾品雛菊、香檸當主角　笑臉小花項鍊正能量滿點

▲模特兒別上亞歷山卓晶燦小雛菊豆扣夾，13,100元。（圖／亞歷山卓提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

迎接夏季來臨，髮飾與首飾主題跟著換季，盛開的花朵、香氣四溢的甜橙、香檸成為法國精品髮飾亞歷山卓（Alexandre de Paris）的靈感來源，粉橘色調在髮上格外亮眼；同樣以浪漫設計著稱的法國飾品品牌Les Néréides，與英國時尚品牌Smiley聯名推出笑臉圖案的雛菊首飾，施展夏日熱情魅力。

▲模特兒髮上為亞歷山卓清新柑橘仕女夾（上）6,900元，豆扣夾5,200元，手腕上的髮束6,900元。

亞歷山卓最新「夏日午后」系列，運用擬真雙層葉片與花瓣設計詮釋綻放的小雛菊髮飾，底層葉片與黃色花蕊處點綴施華洛世奇水晶，為清新風格注入奢華感，甜橙造型的髮夾、髮束也則以立體切片裝飾，流露俏皮味，而香檸主題髮夾、髮箍則呈現滿版圖案吸睛。

▲模特兒別著亞歷山卓香檸印花仕女夾，3,000元。

以繽紛首飾著稱的Les Néréides，為象徵希望的雛菊加入擬人化元素，與SMILEY黃色笑臉結合展現微笑的雛菊項鍊、耳環；此外，Mignon Citron 檸黃色的夏天系列姿的立體造型花朵飾品，也加入鮮黃的檸檬，戴上身立刻整體造型增添青春氣息。

▲SMILEY x Les Néréides聯名系列項鍊，9,000元。（圖／翻攝Les Néréides臉書，以下同）





▲Les Néréides Mignon Citron 檸黃色的夏天系列手環手環，6,400元。



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