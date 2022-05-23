fb ig video ETtoday search mobile

春夏必收「馬卡龍色精品包」！BV枕頭包超可愛　CHANEL 22顏色好美

>

文／美人圈

每到春夏就想換上繽紛的色彩，精品大牌們也看準這項趨勢紛紛推出超夢幻的「馬卡龍色系」包款，包括DIOR、CHANEL、CELINE都以經典的包型，換上絕美新衣！馬卡龍色系清爽又耐看，揹上身後為整體穿搭豐富度，相當吸睛！以下特搜七款「馬卡龍精品包款」推薦，不論任何年齡層都可以駕馭！

馬卡龍精品包款推薦1：CELINE 亮面小牛皮TRIOMPHE飾鍊BESACE手袋

CELINE 這季推出粉嫩的BESACE手袋是今季相當亮眼款式！亮面的裸粉小牛皮非常具有春天的氣息，運用圓滑的包型，勾勒出弧形線條，搭配經典金屬凱旋門logo作為開扣，並使用金屬鏈袋營造優雅氛圍感，上班或是去約會使用都很搶眼～

▲馬卡龍色系精品包款。（圖／翻攝CELINE）

▲CELINE 亮面小牛皮TRIOMPHE飾鍊BESACE手袋，NT$105,000。（圖／翻攝CELINE）

馬卡龍精品包款推薦2：CHANEL 22 包

香奈兒包包真的是女人們心中的夢幻逸品！2022春夏推出CHANEL 22 包更是美得讓人忍不住尖叫～以衍縫方式營造出放大版的菱格紋，而背帶則是經典的皮穿練，加上金屬logo的圓型吊墜，細節、質感點好點滿。方正、俐落的包型，並以磁吸扣式，不僅便於日常攜帶，拿取東西也更加方便！另外，這次「 22」 包還推出三種尺寸，大家可以依據自己喜好選購。

▲馬卡龍色系精品包款。（圖／翻攝CELINE）

▲CHANEL 22 包，NT$161,900。（圖／翻攝CHANEL）

馬卡龍精品包款推薦3：DIOR SADDLE 馬鞍袋

DIOR 這款SADDLE 馬鞍袋是相當熱門的包型！以獨特的顆粒小牛皮革製成，手柄每邊均帶有「CD」標誌，另有 Saddle 翻蓋和「D」形馬蹬磁扣，彰顯此經典款式的美感。這次特別推出清爽的天藍色，並綴以虹彩色調金屬配件，走在大街上超吸睛，精品迷們可不能錯過～

▲馬卡龍色系精品包款。（圖／翻攝CELINE）

▲DIOR SADDLE 馬鞍袋，NT$115,000。（圖／翻攝DIOR）

馬卡龍精品包款推薦4：Bottega veneta Padded Cassette枕頭包

BV柔軟澎潤的枕頭包人氣居高不下！品牌調性向來低調，素來不喜歡將明顯的logo示人，但標誌性的編織格紋，以及稜角分明的三角搭扣辨識度就超足夠，時髦的樣貌是時尚圈中人手一顆的經典包款。以柔軟小羊皮打造的Padded Cassette枕頭包，除了原有的標誌性BV綠，今年全新加入馬卡龍色系，包括薰衣草紫、蜜桃粉、鵝黃色是女孩們今年春夏必收的話題美包～

▲馬卡龍色系精品包款。（圖／翻攝CELINE）

▲Bottega Veneta Padded Cassette枕頭包，NT$107,500。（圖／翻攝Bottega veneta）

馬卡龍精品包款推薦5：LOEWE 小牛皮肩背包

LOEWE Puzzle是由創意總監Jonathan Anderson設計首款包款，以方體形狀和精確的切割技術，創建出獨特的幾何線條，擁有大容量，即使不需要放置物品，包身也一樣硬挺。以小牛皮製成的流浪漢包款，包身上印有品牌字謎浮雕logo，無論是肩背、手提都可以展現出魅力爆棚的時尚氛圍！

▲馬卡龍色系精品包款。（圖／翻攝CELINE）

▲LOEWE 小牛皮肩背包，NT$82,000。（圖／翻攝LOEWE）

馬卡龍精品包款推薦6：Prada Re-Edition 2005年復刻版拉菲草手袋

這款Prada Re-Edition拉菲草手袋，靈感來自Prada超夯的熱門尼龍迷你半月形手袋，就連可拆式的萬用袋也是採用富夏日風情的輕巧拉菲草，不僅輕巧，編織手法也超吸睛、耐看。除了經典個性黑外、溫柔的稻草色，還有繽紛的天空藍、黃色以及淡粉色，半月形包款控的人可不能錯過～

▲馬卡龍色系精品包款。（圖／翻攝CELINE）

▲Prada Re-Edition 2005年復刻版拉菲草手袋，NT$66,000。（圖／翻攝Prada）

馬卡龍精品包款推薦6：Fendi 小型款式Fendigraphy 淺藍色皮革手袋

腋下包風潮持續延燒！尤其是外型圓滑，揹起來卻俐落感十足的半月包型，成為時尚潮人人手一顆的必備單品，Fendi這款Fendigraphy以軟質皮革製成的小型hobo手袋，揹在腋下時可清楚看見復古金色金屬FENDI字樣，非常適合簡約又有小亮點的你！加上搭配可調整、可拆卸的手柄及肩帶鉤扣，可挾於腋下或斜背，穿搭風格百變多元～

▲馬卡龍色系精品包款。（圖／翻攝CELINE）

▲Fendi 小型款式Fendigraphy 淺藍色皮革手袋，NT$79,000。（圖／翻攝Fendi）

延伸閱讀

包包只要裝得下可愛就好！10款「2022精品小廢包」，BV這款超可愛、MM比想像中還能裝！

2022精品配件、飾品推薦！Loewe胸針、Celine手鐲優雅大方，這款一萬有找入門精品首選

2022厚底精品鞋推薦！Celine神美小白鞋必收、McQueen經典不敗，這款Prada仙女鞋超推

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

精品包款, 馬卡龍色系, CELINE, BV, LOEWE

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

換季必備8款舒緩保養神隊友

換季必備8款舒緩保養神隊友

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

梵克雅寶在指間變出小花園

梵克雅寶在指間變出小花園

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

ET Fashion

推薦閱讀

營養師曝「胃食道逆流」應避免7大NG食物！常喉嚨卡卡要小心

營養師曝「胃食道逆流」應避免7大NG食物！常喉嚨卡卡要小心

「暮光女」下身薄紗辣度狠甩Jennie！　人間香奈兒撞衫泳裝互尬

「暮光女」下身薄紗辣度狠甩Jennie！　人間香奈兒撞衫泳裝互尬

路易莎5／23起每周限定3天　飲料、甜點、餐飲「不限金額全面8折」

路易莎5／23起每周限定3天　飲料、甜點、餐飲「不限金額全面8折」

「7葉片」電風扇1190元！日本馬達超安靜又省電　涼感升級好舒服 妳會吸引到哪種男生喜歡？超準心測讓妳看到心裡發寒 抗老又助減肥！營養師大推5種「紫色食物」讓你越吃越年輕 安格斯12星座一周運勢5／23-5／29　金牛小心豬隊友、天秤越宅麻煩越少 韓國女生都想整成她！洪秀珠簡約穿搭公開　素T都撩男於無形 潘瑋柏搶到炒到百萬的勞力士左冠錶　戴3270萬限量錶錄音更狂 今年超級幸運的星座TOP 3！「雙魚冠軍」苦盡甘來，坐享豐收果實

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面