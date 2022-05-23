春夏必收「馬卡龍色精品包」！BV枕頭包超可愛　CHANEL 22顏色好美

文／美人圈

每到春夏就想換上繽紛的色彩，精品大牌們也看準這項趨勢紛紛推出超夢幻的「馬卡龍色系」包款，包括DIOR、CHANEL、CELINE都以經典的包型，換上絕美新衣！馬卡龍色系清爽又耐看，揹上身後為整體穿搭豐富度，相當吸睛！以下特搜七款「馬卡龍精品包款」推薦，不論任何年齡層都可以駕馭！

馬卡龍精品包款推薦1：CELINE 亮面小牛皮TRIOMPHE飾鍊BESACE手袋

CELINE 這季推出粉嫩的BESACE手袋是今季相當亮眼款式！亮面的裸粉小牛皮非常具有春天的氣息，運用圓滑的包型，勾勒出弧形線條，搭配經典金屬凱旋門logo作為開扣，並使用金屬鏈袋營造優雅氛圍感，上班或是去約會使用都很搶眼～

▲CELINE 亮面小牛皮TRIOMPHE飾鍊BESACE手袋，NT$105,000。（圖／翻攝CELINE）

馬卡龍精品包款推薦2：CHANEL 22 包

香奈兒包包真的是女人們心中的夢幻逸品！2022春夏推出CHANEL 22 包更是美得讓人忍不住尖叫～以衍縫方式營造出放大版的菱格紋，而背帶則是經典的皮穿練，加上金屬logo的圓型吊墜，細節、質感點好點滿。方正、俐落的包型，並以磁吸扣式，不僅便於日常攜帶，拿取東西也更加方便！另外，這次「 22」 包還推出三種尺寸，大家可以依據自己喜好選購。

▲CHANEL 22 包，NT$161,900。（圖／翻攝CHANEL）

馬卡龍精品包款推薦3：DIOR SADDLE 馬鞍袋

DIOR 這款SADDLE 馬鞍袋是相當熱門的包型！以獨特的顆粒小牛皮革製成，手柄每邊均帶有「CD」標誌，另有 Saddle 翻蓋和「D」形馬蹬磁扣，彰顯此經典款式的美感。這次特別推出清爽的天藍色，並綴以虹彩色調金屬配件，走在大街上超吸睛，精品迷們可不能錯過～

▲DIOR SADDLE 馬鞍袋，NT$115,000。（圖／翻攝DIOR）

馬卡龍精品包款推薦4：Bottega veneta Padded Cassette枕頭包

BV柔軟澎潤的枕頭包人氣居高不下！品牌調性向來低調，素來不喜歡將明顯的logo示人，但標誌性的編織格紋，以及稜角分明的三角搭扣辨識度就超足夠，時髦的樣貌是時尚圈中人手一顆的經典包款。以柔軟小羊皮打造的Padded Cassette枕頭包，除了原有的標誌性BV綠，今年全新加入馬卡龍色系，包括薰衣草紫、蜜桃粉、鵝黃色是女孩們今年春夏必收的話題美包～

▲Bottega Veneta Padded Cassette枕頭包，NT$107,500。（圖／翻攝Bottega veneta）

馬卡龍精品包款推薦5：LOEWE 小牛皮肩背包

LOEWE Puzzle是由創意總監Jonathan Anderson設計首款包款，以方體形狀和精確的切割技術，創建出獨特的幾何線條，擁有大容量，即使不需要放置物品，包身也一樣硬挺。以小牛皮製成的流浪漢包款，包身上印有品牌字謎浮雕logo，無論是肩背、手提都可以展現出魅力爆棚的時尚氛圍！

▲LOEWE 小牛皮肩背包，NT$82,000。（圖／翻攝LOEWE）

馬卡龍精品包款推薦6：Prada Re-Edition 2005年復刻版拉菲草手袋

這款Prada Re-Edition拉菲草手袋，靈感來自Prada超夯的熱門尼龍迷你半月形手袋，就連可拆式的萬用袋也是採用富夏日風情的輕巧拉菲草，不僅輕巧，編織手法也超吸睛、耐看。除了經典個性黑外、溫柔的稻草色，還有繽紛的天空藍、黃色以及淡粉色，半月形包款控的人可不能錯過～

▲Prada Re-Edition 2005年復刻版拉菲草手袋，NT$66,000。（圖／翻攝Prada）

馬卡龍精品包款推薦6：Fendi 小型款式Fendigraphy 淺藍色皮革手袋

腋下包風潮持續延燒！尤其是外型圓滑，揹起來卻俐落感十足的半月包型，成為時尚潮人人手一顆的必備單品，Fendi這款Fendigraphy以軟質皮革製成的小型hobo手袋，揹在腋下時可清楚看見復古金色金屬FENDI字樣，非常適合簡約又有小亮點的你！加上搭配可調整、可拆卸的手柄及肩帶鉤扣，可挾於腋下或斜背，穿搭風格百變多元～

▲Fendi 小型款式Fendigraphy 淺藍色皮革手袋，NT$79,000。（圖／翻攝Fendi）

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