GUCCI馬夢包、LV半月包換上寶寶藍美哭全場　糖果配色一秒爆擊少女心

文／美人圈

夏天的穿搭就是要有點顏色才夠看呀～今年各大品牌也趁勢推出多款「糖果色精品包」，像是LV半月包、GUCCI馬夢包、CELINE月餅包都紛紛換上繽紛色彩，軟萌配色一秒爆擊少女心，以下2022糖果色精品包推薦，一起來了解一下吧！

2022糖果色精品包推薦：Louis Vuitton Over the moon半月包

Louis Vuitton在今年夏天推出Bubblegram系列，以夢幻泡泡為設計靈感，將經典Over the moon半月包、Alma BB包款換上柔軟舒適小牛皮革，拿起來的手感有如枕頭般療癒，再點綴上寶寶藍、奶油黃、胭脂粉等等配色，簡直是仙氣突破天際！

▲Louis Vuitton Over the moon半月包，NT$94,000。（圖／翻攝小紅書＠essie）

此外，每一個手袋的亮面小牛皮上還都綴有Monogram刺繡圖案，Louis Vuitton純手工打造精細的縫絎造型，完美展現品牌精湛工藝，極具收藏價值！

▲Louis Vuitton Over the moon半月包，NT$94,000。（圖／翻攝小紅書＠essie）

▲Louis Vuitton ALMA BB手提包，NT$94,000。（圖／翻攝LV）

2022糖果色精品包推薦：GUCCI Marmont 迷你腰包

GUCCI這次真的是放大絕，在國外官網悄悄上架了3款新包，GUCCI馬夢迷你腰包換上仙女粉、寶寶藍等等新衣真的是美哭全場！從鍊帶到包身都走一個消光霧感，甜而不膩的外型，真的是超級耐看，未上市就可以聞到濃濃爆款預感～

▲GUCCI Marmont 迷你腰包，約NT$39,100（歐洲售價）。（圖／翻攝GUCCI）

▲GUCCI Marmont 迷你腰包，約NT$39,100（歐洲售價）。（圖／翻攝GUCCI）

2022糖果色精品包推薦：CELINE TRIOMPHE OVAL 月餅包

CELINE月餅包也是這季的新品強權呀！ TRIOMPHE浮雕點綴橢圓包身，加上酪梨綠、薰衣紫、湖水藍等夢幻配色，就是一個大寫的可愛。

▲CELINE TRIOMPHE OVAL 月餅包，NT$41,000。（圖／翻攝小紅書@WenWen）

而且也別小看這款包包，雖然外型精巧，卻也非常能裝，可以輕鬆放入唇膏、氣墊粉餅、卡包，日常使用來說很足夠。

▲CELINE TRIOMPHE OVAL月餅包，NT$41,000。（圖／翻攝CELINE）

2022糖果色精品包推薦：LONGCHAMP & ANDRÉ 迷你手提包

LONGCHAMP一出手便知有沒有！這次和藝術家André Saraiva推出的聯名系列也超級夢幻，Le Pliage包款裹上了繽紛天空藍、糖果粉配色更顯自由奔放。

▲LONGCHAMP & ANDRÉ 聯名系列 迷你手提包（糖果粉、綠色、黑色、天空藍），NT$8,700。（圖／翻攝LONGCHAMP）

這次還有一大亮點是全球限量200只的Le Pliage® 迷你包款，特別採用再生聚酯帆布製成，點綴上粉色和藍色的Mr. A塗鴉，每一款都是由André親自繪畫設計，獻給每一位獨一無二的你！

▲LONGCHAMP & ANDRÉ 聯名系列 迷你手提包（限量款），NT$34,100。（圖／翻攝LONGCHAMP）

2022糖果色精品包推薦：DIOR BOBBY 橫向手袋

DIOR BOBBY在2020年橫空出世，立刻成為時尚圈討論焦點，最新的變奏版橫向手袋，更是結合了BOBBY圓潤包型以及法棍腋下包特色，在兩者之間取得完美平衡，這季也推出了湖水藍、玫瑰粉、芥末黃等等亮眼配色，一揹上直接化身全場焦點。





▲DIOR BOBBY 橫向手袋，NT$97,000。（圖／翻攝DIOR）

2022糖果色精品包推薦：Fendi Nano Fendigraphy手腕包

這顆包真的完全長在審美之上！Fendi 2022爆款Nano Fendigraphy包推出了迷你款式，採用拉鏈開合設計，可愛的豌豆包造型點綴上金屬Fendi字樣以及柔嫩配色，搭配可調整式肩帶，無論是掛在包包上或是戴在手腕點綴，只要出席活動、跑趴戴上它，就會讓你一整個時髦度破表！

▲FENDI Nano Fendigraphy 皮革吊飾，NT$38,500。（圖／翻攝FENDI、小紅書＠ QueenieJL）

延伸閱讀

2022精品配件、飾品推薦！Loewe胸針、Celine手鐲優雅大方，這款一萬有找入門精品首選

2022奶油白精品包推薦 TOP10！GUCCI奶油老花系列美哭，DIOR、TB金世正同款仙氣爆棚

2022「精品托特包新品」推薦！CELINE、DIOR耐用又時髦，PRADA美翻必收，這款萬元有找

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。