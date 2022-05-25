「 單肩包」跟著女神們買不出錯！泫雅、Krystal私下愛背款3千有找

文／美人圈

與「明星」同款畫上等號都會成為熱銷品！尤其是被心愛明星加持過的包包，總是激起我們的購物魂～小編這回帶來7款「韓星御用包款」推薦，泫雅身上這款意外超親民，IU最愛Gucci這咖經典款，想在今年買顆包犒勞自己，卻還在猶豫嗎？跟著女神們買絕對不會錯！

#Krystal同款包款：CHARLES & KEITH Koa 方釦肩背包

小CK一直以親民的價位擄獲小資女孩們的心！這款Koa方釦肩背包就連全球品牌大使Krystal私下也愛背！霧面皮革搭配亮眼又清新的橘色，展現出復古又年輕的氣息～採用經典的輪廓，並使用皮革背帶搭載金屬扣環，整體素雅但卻帶有設計巧思，隨意穿搭都能添上畫龍點睛的一筆。

▲CHARLES & KEITH Koa 方釦肩背包，NT$2,590。（圖／翻攝IG@vousmevoyez、CHARLES & KEITH）

#IU同款包款：Gucci Horsebit 1955 mini帆布拼接皮革肩背包

近幾年復古風潮大火！各大品牌們推出各具特色的老花包款，而其中Gucci的老花包更是經典中的經典～而IU身上這個包款，就是靈感源自Gucci馬銜扣1955典藏設計，除了突顯了馬銜扣細節，還為全新設計成迷你尺寸，無疑讓喜愛小包的女孩們，在清單中多了一項必買款！除了基本的皮革肩帶，還附有氣勢感的紅綠色織帶，可依搭配及使用需求隨意更換！

▲Gucci Horsebit 1955 mini帆布拼接皮革肩背包，NT$80,100。（圖／翻攝IG@dlwlrma、Gucci）

#泫雅同款包款：JW PEI Gabbi 手提包

支持永續發展JW PEI就連泫雅也愛！以純素皮革打造，不僅講究環保，皮革材質也不馬虎，比一般的皮革還要輕盈，摸起來平滑、手感相當好～JW PEI包款多元，其中Gabbi手提包更是許多時尚潮人的包色款，精緻的抓皺設計真的可愛又吸睛，推出各式各樣的繽紛顏色，拿在手上直接為穿搭增色不少！

▲jw pei Gabbi 手提包，NT$2,399。（圖／翻攝IG@hyunah_aa、jw pei）

#李聖經同款包款：CHANEL 22 包

2022春夏推出CHANEL 22 李聖經也搶先揹上啦～以衍縫方式營造出放大版的菱格紋，而背帶則是經典的皮穿練，加上金屬logo的圓型吊墜，細節、質感點好點滿。方正、俐落的包型，並以磁吸扣式，不僅便於日常攜帶，拿取東西也更加方便！另外，這次「 22」 包還推出三種尺寸，大家可以依據自己喜好選購。

▲CHANEL 22 包，NT$161,900。（圖／翻攝IG@heybiblee、CHANEL）

#金世正同款包款：Michael Kors Karlie 老花手提包

老花樣式的包款深受女孩們的喜愛，就連世正女神也搶著拿！這款Michael Kors Karlie手提包採用帶有皮革裝飾的標誌性印花帆布製成，低調的風格超百搭，搭配同色系的編織握柄，注入小亮點！打開後內部設計有便於取用的卡槽，方便上班族放置悠遊卡、門禁卡等，加上可調節肩帶佩戴，搭捷運通勤超方便～

▲Michael Kors Karlie 老花手提包，NT$17,500。（圖／翻攝IG@clean_0828、Michael Kors）

#Joy同款包款：​​TOD'S TIMELESS 皮革和拉菲草迷你單肩包

伴隨著天氣炎熱，相信很多女孩們都已買好泳衣，準備穿上比基尼，大秀一波好身材！不過光是泳衣還不夠看，換上一款吸睛的包款才能讓穿搭更完整。這款​​TOD'S TIMELESS系列全新包款使用皮革編織拉菲草製成，色彩繽粉散發出滿滿的夏日氛圍，就連女神Joy也被收服！

▲TODS TIMELESS 皮革和拉菲草迷你單肩包，約NT$79,400。（圖／翻攝IG@_imyour_joy、TODS）

#Lisa同款包款：CELINE Matelassé Monochrome

BLACKPINK Lisa在全球都擁有超高人氣！身材高挑、混血般面容的她被稱為「人間芭比」，是女孩們心目中的時尚icon～除此之外，身為「人間celine」的她，每次揹過的款式，都會成為必搶款式！而這款Matelassé Monochrome還未上市，搶先在 Lisa的私服穿搭中曝光！以絎縫包身搭配金色居中CELINE 標誌，以及一條與之相配的金色鏈條，整體風格百搭又不失特色，揹上身後成為整體穿搭的視覺焦點！

▲CELINE Matelassé Monochrome（價格尚未公布）。（圖／翻攝IG@lalalalisa_m）

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