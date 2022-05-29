Rosé私服穿搭根本高級時裝秀！圖案T、碎花隨便搭都超勾人

文／美人圈

BLACKPINK現在可以說是全球最紅的韓國女子團體！團員們各個代言接不完，而其中Rosé不僅擁有好歌喉、高挑纖細的身材，還有高級時尚面孔，被韓國資深的造型師譽為是「最適合穿時裝」的女明星。Rosé除了在工作時展現時髦穿搭，私服也是教科書等級，對於穿搭沒靈感的人趕快參考這篇～

Rosé穿搭範本1：同色系穿搭

對於穿搭配色毫無頭緒？其實最簡單的就是「同色系」穿搭啦～Rosé選擇了溫柔氣質的奶茶色，以韓妞們最愛的方袖上衣，展現纖瘦的骨感身材，搭配上金色系的長項鍊作為點綴，褲子則是選擇了俐落的挺版西裝褲，中和上衣給人的溫柔甜美感，整套穿搭甜的剛剛好，任誰看了都想搭訕！

Rosé穿搭範本2：簡約圖案T

T-shirt是少不了的必備單品，穿搭上還不會侷限，可以率性又時髦，也可以甜美氣質，好搭配又相當日常，Rosé私下其實很喜歡蒐集不同的圖案T！簡單搭配個牛仔褲隨性又時髦；穿上鮮豔的包臀短裙，彰顯時髦氣息。

這套是字母T並疊穿一件緞面蕾絲，提升穿搭層次感，同時透露出一絲女人味！下身則是俏皮的格紋短裙，適當的包臀設計可以修飾整個人身材比例，展現出完美的曲線。上下半身豐富度已經足夠，因此最後套上小白鞋、白襪，適當的留白，才是「懂穿搭」！

Rosé穿搭範本3：韓系澎袖元素

喜歡韓系清新風格的女孩，衣櫃裡一定有澎袖元素的衣服！Rosé這件上衣有別於黑、白素色款，以湖水綠作為基底、並以大色塊的鵝黃色做出潑墨效果，搭配黑色蝴蝶綁帶及荷葉大翻領，十分可愛、復古，重點是還超顯臉小！

不喜歡太浮誇，袖子可以特別挑選這種「微澎袖」款，想要擁有Rosé同款小臉，切記一定要方領！大面積露出肌膚、鎖骨，可以有顯瘦的效果，加上白花圖案，增添少女感～

Rosé穿搭範本4：清甜少女必備碎花

接下來絕對是直男最招架不住好感穿搭！選擇清爽的色系，像是水藍色、鵝黃色、但粉色來做搭配，切記飽合度一定不能太高，否則少了那份清甜感。說到少女感少不了的元素絕對是「花朵」圖案啦！Rosé穿搭中很常出現「碎花」元素，以精緻的花卉圖案為穿搭畫龍點睛，提升鄰家小姊姊感。

Rosé穿搭範本5：學生感襯衫

Rosé的IG版面上經常出現「百褶裙＋襯衫」的學院風造型！白色襯衫容易給人呆板、制式感，想要改善以上問題，可以跟Rosé一樣選擇澎袖設計，並將扣子解開，在外罩黑色V字毛衣，不僅看起來更時尚，V字領口還有延伸的效果，就會達到顯瘦的效果～

搭配上貝蕾帽、百褶裙就非常具有學生氣息！記得穿上及膝的黑長襪，才會顯得腿又直又長，小隻女孩學起來，視覺上直接無痛長高五公分～

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