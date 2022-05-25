深V性感內衣下殺495元　罩杯瞬間升級還超顯瘦，當然必買

文／C編

內衣、內褲比較私密的單品，要去店面買有時候頗尷尬，但網購就可以避免這樣的問題，想怎麼挑就怎麼挑，「Her森森」推出「SiOHER熹歐禾輕奢美學系列」，眾多內睡衣下殺千元優惠價，最低平均一件才495元，而且超級性感又優雅，當然是要包色處理。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼



▲SiOHER熹歐禾內衣褲、睡衣特價，點我搶購。



高支撐超無感零束縛美胸內衣（超值4件組），原價3280元、特價1980元

前後採用雙V提托線設計，可以分散壓力，穿起來不會覺得緊勒，支撐力更加強化，超細膩針織平行工法，隨著胸型平貼肌膚，加強支撐穩固力，深V設計能凸顯鎖骨、事業線，既有料又顯瘦，搭配定脂涼感面料，夏天穿也超舒適。

輕塑魅力高腰美臀褲 （超值5件組），原價2880元、特價1480元

採用極致陽光棉製作，日照長達12小時的潔白芯絨長度約29mm，製成織物可以帶給肌膚更加溫柔的呵護，而且吸濕排汗，穿起來一點都不會悶熱，側邊向前車縫，有顯瘦的效果，完美提臀線，輕塑提托超有感。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼



▲SiOHER熹歐禾內衣褲、睡衣特價，點我搶購。



夏日祭典貢緞印花交叉美背睡裙／睡衣裙／居家裙，原價190元、特價1080元

採用貢緞質料設計，質地柔軟、表面平滑、彈性良好、透氣性能佳，穿起來不會有悶熱感，很適合肌膚比較嬌柔的女孩，而且寬鬆的V領設計，看起來些微性感，背後交叉的綁帶感風格，看起來又更加優雅。