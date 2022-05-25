fb ig video ETtoday search mobile

深V性感內衣下殺495元　罩杯瞬間升級還超顯瘦，當然必買

>

文／C編

內衣、內褲比較私密的單品，要去店面買有時候頗尷尬，但網購就可以避免這樣的問題，想怎麼挑就怎麼挑，「Her森森」推出「SiOHER熹歐禾輕奢美學系列」，眾多內睡衣下殺千元優惠價，最低平均一件才495元，而且超級性感又優雅，當然是要包色處理。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼

▲SiOHER,熹歐禾,睡衣,Her森森。（圖／Her森森）

▲SiOHER熹歐禾內衣褲、睡衣特價，點我搶購

高支撐超無感零束縛美胸內衣（超值4件組），原價3280元、特價1980元

前後採用雙V提托線設計，可以分散壓力，穿起來不會覺得緊勒，支撐力更加強化，超細膩針織平行工法，隨著胸型平貼肌膚，加強支撐穩固力，深V設計能凸顯鎖骨、事業線，既有料又顯瘦，搭配定脂涼感面料，夏天穿也超舒適。

輕塑魅力高腰美臀褲 （超值5件組），原價2880元、特價1480元

採用極致陽光棉製作，日照長達12小時的潔白芯絨長度約29mm，製成織物可以帶給肌膚更加溫柔的呵護，而且吸濕排汗，穿起來一點都不會悶熱，側邊向前車縫，有顯瘦的效果，完美提臀線，輕塑提托超有感。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼

▲SiOHER,熹歐禾,睡衣,Her森森。（圖／Her森森）

▲SiOHER熹歐禾內衣褲、睡衣特價，點我搶購

夏日祭典貢緞印花交叉美背睡裙／睡衣裙／居家裙，原價190元、特價1080元

採用貢緞質料設計，質地柔軟、表面平滑、彈性良好、透氣性能佳，穿起來不會有悶熱感，很適合肌膚比較嬌柔的女孩，而且寬鬆的V領設計，看起來些微性感，背後交叉的綁帶感風格，看起來又更加優雅。

關鍵字：

SiOHER, 熹歐禾, 睡衣, Her森森

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

換季必備8款舒緩保養神隊友

換季必備8款舒緩保養神隊友

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

梵克雅寶在指間變出小花園

梵克雅寶在指間變出小花園

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

ET Fashion

推薦閱讀

「甜心教主」王心凌18年來都沒變　39歲水煮蛋肌最愛敷面膜

「甜心教主」王心凌18年來都沒變　39歲水煮蛋肌最愛敷面膜

超不科學！徐若瑄47歲臉上零細紋　抗老保養維持緊緻V線條

超不科學！徐若瑄47歲臉上零細紋　抗老保養維持緊緻V線條

「7葉片」電風扇1190元！日本馬達超安靜又省電　涼感升級好舒服

「7葉片」電風扇1190元！日本馬達超安靜又省電　涼感升級好舒服

柔軟度媲美beautyblender！MIT「百元美妝蛋」上妝細緻又服貼，還不快買爆 另一半壞習慣調查！這件事8成人都會一秒暴怒　最愛管星座：處女、金牛都上榜 妳會吸引到哪種男生喜歡？超準心測讓妳看到心裡發寒 李多熙素顏也像上妝般零毛孔！保養著重3大重點，難怪肌膚掐得出水 星巴克5／25起飲品不限品項、容量買一送一　限定2天快把握 最低調戀愛星座Top 3 ！　冠軍一放閃就是要結婚，偷偷來更甜蜜 夏天最美「及肩短髮」超級燒！網喊一類人先避開「小心變章魚」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面