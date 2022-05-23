12星座的4種牽手方式　「緊握手心」看出誰是主導者

▲你和你的另一半，平常都是怎麼牽手的呢？（圖／記者李佳蓉攝）

記者老嘉郡／綜合報導

情侶之間最常見的親密舉動就是「牽手」，但你有注意到另一半平常都是怎麼牽你的嗎？星座網站「星座好朋友」整理了情侶間常見的四種牽手方式，分析不同的牽手方式代表著另一半對你的看法，回想一下平常的牽手方式屬於哪一種，也許就能知道你們之間的感情狀態囉！

1.緊握手心

代表星座：牡羊、獅子、射手

火象星座一旦愛上了，就會希望緊緊牽著你、一輩子不放開最好，而手掌貼近手掌的牽手方式，表示他渴望和你連接的心，對他們來說這也是一種踏實又溫柔的安全感。這樣的牽手方式，同時還能看出情侶之間誰是主導者，通常「手掌心向下」的人是主導者，代表想要保護、帶領你的意思。

2.握著手指

代表星座：雙子、天秤、水瓶

相比第一種的緊緊握著，風向星座的牽手方式顯得比較放鬆，反而只有抓住手指，這代表你們已經進入舒適的關係中，不追求時時刻刻黏在一起，反而是給予彼此空間及距離，這也正是風象星座最嚮往的相處模式，輕鬆且隨意。當風象星座這樣牽你，也代表他們對你的尊重及忠誠，而且還會保護著你，是一段信任彼此又穩定的感情。

▲緊握手心的「牽手方式」，能夠看出誰才是主導者。（圖／達志示意圖）

3.十指緊扣

代表星座：金牛、處女、摩羯

不擅言語表達的土象星座，有時會把自己的愛意反應在肢體上，「十指緊扣」的牽手方式，正是他們對另一半說不出口的在乎。他們注重情感上的交流，當你們的關係緊密，不僅彼此信任與坦誠，更有著相同的理想與目標、渴望融入對方的生活時，他們就會這樣牽著你、一起享受幸福的當下，同時這也表示著他願意給你更多的支持、賦予這段關係更多信心。

4.手勾著手

代表星座：巨蟹、天蠍、雙魚

當水象星座想撒嬌時，便會主動勾住另一半的手，能夠這樣手勾手的逛街，對他們來說是一種非常滿足的幸福。這樣牽手方式，同時也代表他們對你的依戀，如果常常和另一半勾手的話，也代表著你們離不開彼此，而且有豐富的心靈共通點，你們都很享受是情人也是好朋友的舒適關係。

▲水象星座想跟另一半撒嬌時，就會主動勾著另一半的手。（圖／記者陳俊宏攝）