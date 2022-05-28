8款「絕美涼鞋」春夏必收！小CK薄荷綠太優雅　這雙孫芸芸也超愛

文／美人圈

春夏季節到來，鞋櫃裡怎能少了一雙百搭又舒適的涼鞋呢？這回就為大家盤點8雙2022人氣涼鞋鞋款，從平價小CK、D+AF到DIOR、香奈兒精品級涼鞋應有盡有，所有熱門涼鞋款式一次網羅，絕對能從中選出你的命定款！

2022春夏涼鞋推薦：CHARLES & KEITH Alex 綁帶夾腳拖鞋 - 薄荷綠

誰說夾腳涼鞋看起來一定很俗氣？CHARLES & KEITH就發揮巧思，將芭蕾舞鞋的綁帶設計融合於夾腳涼鞋，一瞬間整個顏值翻倍，再點綴上薄荷綠配色，真的是太優雅、太好看了！

▲CHARLES & KEITH Alex 綁帶夾腳拖鞋 - 薄荷綠，NT$1,990。（圖／翻攝IG@charleskeith_tw、CHARLES & KEITH，下同）

2022春夏涼鞋推薦：D+AF QQ棉花糖 雲朵抓皺低跟涼鞋

D+AF每次推出新品都好燒呀！！這次還把2022最流行的抓皺元素融合在涼鞋之中，剛剛好的3.5公分低跟，舒適好上腳，搭配6種冰淇淋色系，根本是專為夏天設計的完美鞋款呀～

▲D+AF QQ棉花糖 雲朵抓皺低跟涼鞋。（圖／翻攝D+AF，下同）

2022春夏涼鞋推薦：Dr. Martens 平底涼鞋涼鞋

喜歡中性穿搭的女孩們，則不妨可以參考Dr. Martens平底涼鞋涼鞋，簡單的羅馬式綁帶設計，搭配涼鞋＋長襪最流行的穿搭法，一整個時髦度爆棚，也特別顯腿長。

▲Dr. Martens平底涼鞋涼鞋，NT$5,980。（圖／翻攝小紅書＠菁娃）

另外還有厚底款也是萬年熱銷款，一年四季都百搭，加上Dr. Martens精湛工藝與耐刮材質，買對一雙，穿個五年以上都不是問題呢！

2022春夏涼鞋推薦：Nike Air Max Koko

涼鞋今年也吹起醜美風？繽紛的配色加上Max Air 氣墊與獨特外型，讓你一穿上就成為街道上最搶眼的女孩，厚實的泡棉中底，怎麼走都很平穩舒適，顛覆涼鞋給人不耐跑跳的印象，在時尚度與機能性之間取得完美平衡。

▲Nike Air Max Koko，NT$3,100。（圖／翻攝NIKE）

2022春夏涼鞋推薦：Chanel 香奈兒皮革涼鞋

2016年初登場的Chanel 香奈兒皮革涼鞋，一上市立刻引爆風潮，時尚名媛孫芸芸更以它搭配長襪，秀出纖細長腿，老爹涼鞋版型，時髦又不失率性氛圍，鞋底軟墊極厚，踩起來更是格外舒適，有預算的女孩們真的遇到它別再猶豫，可以直接包下！

▲Chanel 香奈兒皮革涼鞋，NT$42,800。（圖／翻攝IG）

今年2022年，香奈兒還推出全新的粉彩暈染款式，繽紛的馬卡龍配色，一穿上腳，根本是大寫的可愛！

▲Chanel 香奈兒粉彩暈染涼鞋，NT$46,100。（圖／翻攝Chanel、小紅書＠金豆豆）

2022春夏涼鞋推薦：Valentino VLOGO 平底涼鞋

Valentino這雙涼鞋也是櫃上熱賣人氣款，VLOGO金釦點綴簡約鞋身，搭配夾腳平底涼鞋設計，彷彿一穿上，就一秒來到夏威夷海灘，整個身心都放鬆起來了！

▲Valentino VLOGO平底涼鞋，約NT$27,700。（圖／翻攝小紅書＠Becky）

2022春夏涼鞋推薦：DIOR ACT涼鞋

DIOR去年全新推出的DIORACT 涼鞋，特別採用符合人體工學設計鞋底，搭配柔軟小羊皮材質，走起路來非常舒適，鞋扣還點綴上金屬「DIOR」Logo字樣，就連鞋底也隱藏著一顆象徵 Christian Dior 先生的幸運星，整體設計別具巧思，最近更推出了靛藍色、銀色等亮面材質，超級搶眼！

▲DIOR ACT涼鞋，NT$35,000。（圖／翻攝DIOR）

2022春夏涼鞋推薦：Loewe 山羊皮玫瑰高跟涼鞋

Loewe真的太懂少女心了！本季全新登場的「山羊皮玫瑰高跟涼鞋」直接把玫瑰花巧妙地變成鞋跟設計，就像是仙女般腳踩鮮花，浪漫指數破表，小羊皮皮革製的鞋身、鞋帶輕盈柔軟不勒腳，是一款顏值與實穿性兼具的夢幻逸品。

▲Loewe 山羊皮玫瑰高跟涼鞋，NT$37,000。（圖／翻攝小紅書＠美姐碎碎念）

延伸閱讀

2022夏季「新款精品涼鞋」推薦！CHANEL、PRADA、DIOR 時髦又百搭，HERMÈS這款太生火

LV 早秋鞋款推薦！全新「Suqad高筒鞋」粉嫩配色又甜又帥，這款老花涼鞋未上市先爆紅

2022厚底精品鞋推薦！Celine神美小白鞋必收、McQueen經典不敗，這款Prada仙女鞋超推

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。