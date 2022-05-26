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亞馬遜搶翻！超美「木質廚房玩具」8999元→3900元　扮家家酒小孩最愛

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文／C編

孩子成長過程中，不只是需要大人的陪伴，更需要玩具來輔佐他們手眼的協調，從玩樂之中仿效、學習生活技能，「Her森森」推出美國亞馬遜熱賣到翻掉的「Teamson kids奧蘭多木製廚房玩具」，原價8999元、特價3900元，現省5099元，這組可愛的小廚具外觀十分優雅，放在家裡絕不擔心破壞美觀，甚至還能當成佈置的一部份。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼

▲亞馬遜,Teamson kids,奧蘭多,孩童,玩具,廚具,廚房,Her森森,。（圖／Her森森）

▲Teamson kids奧蘭多木製廚房玩具，原價8999元、特價3900元，點我搶購

紐約品牌Teamson kids推出的奧蘭多木製廚房玩具為1：1等比例縮小的仿真設計，採用FSC認證木材，用心守護地球，創造永續林業，同時板材全面通過美國加州空氣資源局CARB認證，環保水性漆塗料，符合SGS認證不含甲醛及其他有害物質，孩子使用可以更加放心。

縮小版的廚具相當可愛，配備微波爐、烤箱、水槽、烤箱、收納櫃、小黑板與製冰機等，滿足小朋友最喜歡的扮家家酒「煮飯遊戲」，同時還能訓練觀察力及手眼協調力，並發展想像力與創造力，讓他們快樂忙碌好幾小時。

各處細節都相當到位，瓦斯爐可以轉動並發出聲音，更有真實性，細腳都採用圓邊處理，不怕會刺傷手或是撞到受傷，同時玩具也是收納櫃，可以放進各種孩子的小物，堅固耐用不怕破壞。

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▲亞馬遜,Teamson kids,奧蘭多,孩童,玩具,廚具,廚房,Her森森,。（圖／Her森森）

▲Teamson kids奧蘭多木製廚房玩具，原價8999元、特價3900元，點我搶購

「Her森森」推出「Teamson kids奧蘭多木製廚房玩具」，原價8999元、特價3900元，現省5099元，不僅價格超優惠，更是美國亞馬遜一推出就超熱賣的單品，當然要入手，小朋友玩得開心、家長也放心。

關鍵字：

亞馬遜, Teamson kids, 奧蘭多, 孩童, 玩具, 廚具, 廚房, Her森森

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