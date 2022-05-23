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安格斯12星座一周運勢5／23-5／29　金牛小心豬隊友、天秤越宅麻煩越少

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Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊座 3.21~4.20

好不容易暫且適應了水逆帶來的混亂節奏，這回水逆再度退行，且適逢太陽移位，為大環境帶來了更多的不確定，羊座自己最重要的就是穩住軍心，不要因為周遭出現變化而讓自己產生患得患失的心態，這週的你在金錢上得當心損財，不過工作、感情的步伐穩健，能從中獲得不少小確幸，也算是好事一樁！

金牛座 4.21~5.20

送走了太陽而迎來水逆，牛座本週運勢彷彿坐上了雲宵飛車，比較悲傷的是你可能屬於一路向下俯衝的那位，除了工作上要當心失誤接二連三外，豬隊友與小人接力上陣，很可能讓你一個頭兩個大！這段時間除了鍛鍊你面對逆境的耐受力外，也將能從中看見你身邊陪伴著你的是真朋友還是假好心、真愛還是虛情假意。

雙子座 5.21~6.20

和金牛一樣彷彿坐上雲霄飛車，不過不一樣的是這週的你搭上的是好運的特快車，從水逆關卡中脫出，又有太陽移入，運勢扶搖直上，此時的你適合盡情揮灑自我，特別是在工作上不妨主動攬下重責大任，讓自己接受更進階的挑戰，將能有不凡的表現。感情上單身者能擁有和諧的友好關係，不急著更進一步。

巨蟹座 6.21~7.21

考驗降臨在你對人、對事的態度，這週的蟹座要避免因為利益引發衝突，不論是對家人、對朋友還是工作上的同儕夥伴，你的出言不遜將導致不良的後果，建議你別逞一時心直口快而釀出禍端。比起在口舌上占優勢，這週的你比較適合專注在單一任務或單一興趣上，把重點擺在責任與行動上，你的表現會更出色，人際也才能有驚無險。

獅子座 7.22~8.22

就算事不關己，這週的獅子也要記得遠離各種風暴區，因為水逆的關係，太靠近八卦很可能就會公親變事主，莫名讓你背上一些有的沒的的黑鍋，人際間少管閒事就能避免災禍，過度熱心就是引火自焚。此時感情運勢的變化並不明顯，不過有對象者能在各種生活小事中累積情感，乍看老夫老妻的關係其實也很甜蜜！

處女座 8.23~9.22

上週才略顯疲態的處女座，這週活力回歸，事業宮位揮別水逆而迎接太陽，運勢愈來愈好，能在職場上呼風喚雨，展現屬於女的大將之風！只是有一好沒兩好，感情方面還需要花更多時間（與金錢）小心經營，這週有對象者走入磨合期，難以預料的小風暴為兩人之間埋下隱憂，反而是單身者沒有太多罣礙，與紅粉知己、閨蜜默契滿分，頗為開心！

天秤座 9.23~10.22

除了疫情之下一動不如一靜，這週遷移宮中災星降臨，也不適合秤座趴趴走！在水逆的移位下，原本並沒受太大牽連的秤座，這週開始建議你當個安安分分的宅男宅女，在家裡好好享受家庭生活，才能避開麻煩，感情方面透過視訊或網路，多一點距離感情將更濃郁，至於單身者不妨多往交友軟體上開發，將有助於遇見緣分。

天蠍座 10.23~11.22

這週水逆在感情上的壓力悄然解除，更多了太陽的加持，讓天蠍座其它星座哀鴻遍野聲中一枝獨秀的開出又粉又嫩的桃花，單身者能在人際中成為磁場最強的發電機，身邊已經有人默默傾心於你，是否該從友達以上進階，就看你的想法；有對象者，疫情並不構成兩人距離，反而能憑藉著兩地相思感情更加濃厚。

射手座 11.23~12.21

才在水逆中站穩腳步，這會射手恐怕又要陷入逆位亂流囉！這週開始水逆從原本的七宮移到了與人際息息相關的第六宮，因此與人際上的互動須特別當心擦槍走火的爭執事件，脾氣控制不當，就可能與人結下樑子。感情上則要小心呵護，避免欲速不達的失誤，愈想表現，愈可能使對方感覺反感。

摩羯座 12.22~1.19

這週摩羯各方面運勢進展龜速，沒有消息就是好消息。只是感情彷彿走到了雨季，在水逆下呈現多災多難、有理說不清的狀況，有對象者，與情人之間的有不少相處的眉角，一昧的退讓，並不會讓兩人的關係變好，你們需要更直率的溝通；至於單身者能在職場中感覺到一些微甜的情愫，不過在時機未明前別太輕意表態才好。

水瓶座 1.20~2.18

愛情宮位裡走入了太陽，這週水瓶能在感情中小放異彩，雖然水逆的壓力仍在，不過有對象者正走入一個彼此進一步了解的狀態中，能愈磨愈合，與情人感情能在各種小事的分享下與日遽增，至於單身者只要找到紅娘為你牽線，就能搭上脫單的特快車，別只是消極的一個人默默注意著心上人，找共同認識的朋友轉達將能事半功倍。

雙魚座 2.19~3.20

金錢運勢走入重要的關卡，雖能透過斜摃開啟收入財源，但各種物質消費及娛樂支出，也讓荷包呈現賺多花多的情況。這段時間能在某些活動場合中遇見對你傾心，而你也有興趣的對象，感情上些許桃花點綴，讓你內心有小小悸動，有對象者，感情還需要細心維持，建議你，再忙也要多關心對方！

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延伸閱讀：

12星座愛情必勝攻略／水象星座篇：學習放鬆、理性觀察，別被慾火牽著走

【星星教授安格斯2022/5/16-5/22星座運勢】雙子座水逆影響最大，水瓶座該調適身心！

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 星座, 運勢

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