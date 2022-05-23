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坎城影展紅毯特輯！蒂妲史雲頓氣質出眾、《艾蜜莉》惡魔老闆也來了

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

一年之中大大小小的紅毯盛宴那麼多，除了甫落幕的2022 Met Gala，編輯私心認為可與之聘美的就是坎城影展！集結世界各地的電影新作，展現更為多元的文化與藝術風格，亦大大豐富了紅毯看頭。

《美麗佳人》以下搜羅2022坎城影展上最美紅毯造型，並將持續為大家更新紅毯最新況。

Tom Cruise 湯姆克魯斯

許久未出席坎城影展盛會的Tom Cruise，今年以《捍衛戰士：獨行俠》（Top Gun: Maverick）強勢回歸。接連兩天出席活動的西裝皆來自Giorgio Armani，熟男韻味實在太迷人。

Jennifer Connelly 珍妮佛康納莉

同劇大咖還有Jennifer Connelly，首日出席身穿Louis Vuitton水晶亮片刺繡洋裝，內裡搭配一件質感的絲質襯衫，腳上的太陽紅膝上長靴，恰與當日的好天氣相互應。

第二天在紅毯上則換上同品牌的訂製禮服，帶著金屬質感的閃光壓印在緹花質料上，一字領的落地禮服，盡顯優雅氣質。

Elle Fanning艾兒芬妮

參與《捍衛戰士：獨行俠》首映會的Elle Fanning，身穿Armani Privé禮服，宛如少女嬌羞才會出現的粉嫩腮紅色，襯托出她甜姐兒的迷人氣質。

Julianne Moore茱莉安摩爾

Julianne Moore出席喜劇僵屍片《一屍到底：法屍浪漫》（Final Cut）首映會，身上的性感深V禮服來自Bottega Veneta，經典黑色呼應影后氣場。

Katherine Langford凱薩琳蘭馥

因擔綱《漢娜的遺言》（13 Reasons Why）女主角而家喻戶曉的澳洲女星Katherine Langford，一襲耀眼四射的閃光禮服來自Prada，背後兩片式的落地裙擺猶如皇室華麗氣場。

Leonie Hanne萊奧妮漢妮

今年再度穿上台灣手工婚紗Nicole+Felicia，Leonie Hanne選擇桃粉色的澎澎紗裙，搭配她的金色秀髮，堪稱2022坎城影展芭比。

Viola Davis薇拉戴維絲

影后Viola Davis一襲惹眼的太陽花黃禮服，是英國設計師Alexander McQueen訂製系列，荷葉滾邊的一字領設計搭配馬甲式的剪裁，形塑出身型好比例。

Berenice Bejo貝妮絲碧祖

來自阿根廷的一線女星Berenice Bejo，演出殭屍喜劇片《一屍到底：法屍浪漫》（Final Cut）。在首映會上以Valentino 2022秋冬訂製禮服現身，自然風情的大地綠色刺繡蕾絲，洋溢春夏愜意風情。

Anne Hathaway安海瑟薇

來自Giorgio Armani的訂製禮服，Anne Hathaway優雅氣質一覽無遺。頸間上的珠寶來自寶格麗首次亮相Bulgari Eden The Garden of Wonders 系列中的最新創作，在Anne Hathaway的演譯下，盡顯大方貴氣。

Julia Roberts茱莉亞羅伯茲

許久未見Julia Roberts，選擇以Louis Vuitton的帥氣燕尾服西裝作為紅毯戰袍，加上蕭邦的珠寶項鍊點綴，示範不一樣的紅毯魅力。

 
▲茱莉亞羅伯茲IG曝光坎城影展紅毯服裝。（圖／翻攝自IG@@elizabethstewart1）

Tilda Swinton蒂妲史雲頓

被封為「時尚仙人」的Tilda Swinton，出席主演新作《三千年的渴望》（Three Thousand Years of Longing）首映會。一襲海軍藍極簡長洋裝來自Chanel 22/23秋冬時裝系列，出眾氣質無人可比擬。

 
Soo Joo Park朴秀珠

韓裔超模受L'Oreal邀請一同到坎城影展來欣賞新片《三千年的渴望》，性感的白色薄紗禮服正是英國新銳設計師Nensi Dojaka的設計！綴以Chopard的珍珠紅寶石項鍊於脖間，演繹復古名媛氣質。

Philippine Leroy Beaulieu

《艾蜜莉在巴黎》的「Sylvie」Philippine Leroy Beaulieu也來到坎城影展啦！兩件式的霧面漆皮禮服來自法國時尚屋Maison Rabih Kayrouz，有點個性又帶點法國女人獨有的性感餘韻。

Carla Bruni卡拉布魯妮

前法國第一夫人兼超模Carla Bruni今年選擇CELINE的細肩帶禮服，脫俗的薰衣草佐以寶格麗的彩色珠寶項鍊，優雅氣質一覽無遺。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

2022坎城影展紅毯珠寶造型不斷更新！安海瑟薇、艾兒芬妮...穿什麼？

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 坎城影展, 紅毯

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