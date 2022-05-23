坎城影展紅毯特輯！蒂妲史雲頓氣質出眾、《艾蜜莉》惡魔老闆也來了

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人
一年之中大大小小的紅毯盛宴那麼多，除了甫落幕的2022 Met Gala，編輯私心認為可與之聘美的就是坎城影展！集結世界各地的電影新作，展現更為多元的文化與藝術風格，亦大大豐富了紅毯看頭。
《美麗佳人》以下搜羅2022坎城影展上最美紅毯造型，並將持續為大家更新紅毯最新況。
Tom Cruise 湯姆克魯斯
許久未出席坎城影展盛會的Tom Cruise，今年以《捍衛戰士：獨行俠》（Top Gun: Maverick）強勢回歸。接連兩天出席活動的西裝皆來自Giorgio Armani，熟男韻味實在太迷人。
Jennifer Connelly 珍妮佛康納莉
同劇大咖還有Jennifer Connelly，首日出席身穿Louis Vuitton水晶亮片刺繡洋裝，內裡搭配一件質感的絲質襯衫，腳上的太陽紅膝上長靴，恰與當日的好天氣相互應。
第二天在紅毯上則換上同品牌的訂製禮服，帶著金屬質感的閃光壓印在緹花質料上，一字領的落地禮服，盡顯優雅氣質。
Elle Fanning艾兒芬妮
參與《捍衛戰士：獨行俠》首映會的Elle Fanning，身穿Armani Privé禮服，宛如少女嬌羞才會出現的粉嫩腮紅色，襯托出她甜姐兒的迷人氣質。
Julianne Moore出席喜劇僵屍片《一屍到底：法屍浪漫》（Final Cut）首映會，身上的性感深V禮服來自Bottega Veneta，經典黑色呼應影后氣場。
Katherine Langford凱薩琳蘭馥
因擔綱《漢娜的遺言》（13 Reasons Why）女主角而家喻戶曉的澳洲女星Katherine Langford，一襲耀眼四射的閃光禮服來自Prada，背後兩片式的落地裙擺猶如皇室華麗氣場。
Leonie Hanne萊奧妮漢妮
今年再度穿上台灣手工婚紗Nicole+Felicia，Leonie Hanne選擇桃粉色的澎澎紗裙，搭配她的金色秀髮，堪稱2022坎城影展芭比。
Viola Davis薇拉戴維絲
影后Viola Davis一襲惹眼的太陽花黃禮服，是英國設計師Alexander McQueen訂製系列，荷葉滾邊的一字領設計搭配馬甲式的剪裁，形塑出身型好比例。
Berenice Bejo貝妮絲碧祖
來自阿根廷的一線女星Berenice Bejo，演出殭屍喜劇片《一屍到底：法屍浪漫》（Final Cut）。在首映會上以Valentino 2022秋冬訂製禮服現身，自然風情的大地綠色刺繡蕾絲，洋溢春夏愜意風情。
Anne Hathaway安海瑟薇
來自Giorgio Armani的訂製禮服，Anne Hathaway優雅氣質一覽無遺。頸間上的珠寶來自寶格麗首次亮相Bulgari Eden The Garden of Wonders 系列中的最新創作，在Anne Hathaway的演譯下，盡顯大方貴氣。
Julia Roberts茱莉亞羅伯茲
許久未見Julia Roberts，選擇以Louis Vuitton的帥氣燕尾服西裝作為紅毯戰袍，加上蕭邦的珠寶項鍊點綴，示範不一樣的紅毯魅力。
Tilda Swinton蒂妲史雲頓
被封為「時尚仙人」的Tilda Swinton，出席主演新作《三千年的渴望》（Three Thousand Years of Longing）首映會。一襲海軍藍極簡長洋裝來自Chanel 22/23秋冬時裝系列，出眾氣質無人可比擬。
韓裔超模受L'Oreal邀請一同到坎城影展來欣賞新片《三千年的渴望》，性感的白色薄紗禮服正是英國新銳設計師Nensi Dojaka的設計！綴以Chopard的珍珠紅寶石項鍊於脖間，演繹復古名媛氣質。
Philippine Leroy Beaulieu
《艾蜜莉在巴黎》的「Sylvie」Philippine Leroy Beaulieu也來到坎城影展啦！兩件式的霧面漆皮禮服來自法國時尚屋Maison Rabih Kayrouz，有點個性又帶點法國女人獨有的性感餘韻。
Carla Bruni卡拉布魯妮
前法國第一夫人兼超模Carla Bruni今年選擇CELINE的細肩帶禮服，脫俗的薰衣草佐以寶格麗的彩色珠寶項鍊，優雅氣質一覽無遺。
【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】
延伸閱讀：
● 2022坎城影展紅毯珠寶造型不斷更新！安海瑟薇、艾兒芬妮...穿什麼？