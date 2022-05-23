《且試天下》趙露思3角色百變造型　俠女白風夕、青洲女王風惜雲都迷人

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陸劇《且試天下》來到劇情高潮，楊洋、趙露思總算互許終生，迎來雍青兩州的世紀大婚，不過隨後兩人將面臨天下之戰，黑豐白夕如何攜手平天下，是戲迷最關心的看點。趙露思在《且試天下》中飾演女主角白風夕，絕世美貌、性格爽朗、正直仗義，加上不拘小節的作風，是江湖俠女白風夕，也是青州惜雲公主，後來繼位成為青洲女王風惜雲，這3種截然不同的角色，覺得哪一個更加迷人？

《且試天下》趙露思3種角色造型評比

江湖女俠白風夕

行走江湖時，白風夕不拘小節的作風眾人皆知，服裝上以素雅、簡約風格為主，為了方便行動，古裝常見的寬袖也特地扎成窄袖，頭上也不見首飾。

青州惜雲公主

十歲時便作出《論景台十策》，她的聰慧、文采天下聞名，備受父兄寵愛的青州惜雲公主，回到宮中少了江湖的隨性，更多了一點公主氣息，服裝的色彩也變多元，還運用珠飾點綴，頭上的首飾從原本的花卉換成金色髮簪。

青洲女王風惜雲

因為兄長、父王接連去世，風惜雲成為青洲女王，接下守護青州的重責大任，之後雍青兩州聯姻，青州女王紅袍加身，配戴象徵女王地位的黃金頭飾，嫁給雍王豐蘭息。

戰場女將軍

答應父親守護青州百姓的風惜雲，繼位青州女王後就立即換上軍袍，化身成為征戰沙場的女戰士，一身銀色盔甲與戰袍，揮舞著手中的長劍，就算是女生也會拜倒在她的魅力下。

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