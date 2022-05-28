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夏妝重點在眼影！10品牌新品推薦　細緻光澤感美出新高度

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

疫情使得口罩在台灣依舊是日常必備配件，也讓「眼妝」成為了整體妝容重點，今年夏天不僅新品多，而且都強調了光澤、閃耀感，讓雙眼成為吸睛焦點。

SUQQU晶采盈緻眼彩盤夏妝新色

SUQQU今年的夏限定彩妝共有兩個系列。

第二波：陽炎

第二波以「陽炎」為靈感，來自稍縱即逝的海市蜃樓，詮釋短暫而絢麗的炎炎盛夏。這次以橙色為核心，添加細緻珠光，洋溢著擁抱陽光時的幸福感。眼影盤也以鮮麗火熱般的濃淡色+多彩的偏光珠光，讓雙眸綻放陽炎的炙熱與搖曳的光燦。

#115炎夏ENKA

帶有棕感的炙熱橙色調為主角，搭配金色的偏光珠光增添立體感。

#115炎夏ENKA眼妝示範

「炎夏」讓心情也隨之火熱，打造熱情兼具時尚的雙眸。

#116紅鏡KOUKYOU

以鮮麗的紅感粉紅色調為主角，搭配能表現出陰影感的棕色調和閃耀砂色般的偏光珠光，增添表情的多變。

#116紅鏡KOUKYOU眼妝示範

帶有涼感與華麗的氛圍，打造大人系的夏日雙眸。

第一波：海玻璃

SUQQU夏季第一波彩妝以「海玻璃」為發想概念，海玻璃(Sea Glass)其實是人工廢棄物(如玻璃殘骸、瓶子、水罐等)經海水或砂石的長時間打磨、沖刷，隨著時間的流逝而產生不規則的碎片晶體，成為靜謐閃耀的海玻璃。海玻璃大多呈現藍、白、綠、棕色等，也因為帶有透明感與透光效果，乾燥時宛若磨砂玻璃般呈現朦朧柔和的色調，被海水潤濕且裸露在陽光下時綻放出讓人驚豔的絢麗光澤。大海孕育出的豐盈多彩，為初夏增添清新的表情。

 
#113波磨NAMIMIGAKI

鮮麗的珊瑚粉紅色系搭配帶藍感的粉紅色調，再一抹紫色的光感色，飄盪出女人韻味的華麗感。

#114澄碧SUMIMIDORI

感受海洋的青綠色調，搭配相襯的棕色系組合。流露優雅的氣息， 一款夏日風的眼彩盤。

NARS炙夏高潮系列眼影盤

NARS 2022年夏季推出全新「炙夏高潮限量系列」，一次集合兩大全球暢銷色#ORGASM蜜桃香檳、#LAGUNA性感暖銅。

像系列中的16色眼彩盤，就以豔陽夏日為靈感，輕鬆打造從日出到日落的性感光暈，除了兩大明星色，還擁有霧光、緞光、珠光三款絕美質地，堆疊出細緻光影與懾人色澤。高顯色絲滑粉質，添加獨家液體流金粒子，將光彩融入雙眸，輕推好暈染，瞬間綻放誘惑電力。

BYREDO喀拉哈里花漠經典藏家版眼影盤

BYREDO 2022春夏隆重推出經典藏家版眼影盤第二版，悉心編排18色眼彩，彩盤宛如色彩展演場，打破陳規，激發出最直覺的本能。

BYREDO從南非沙漠景觀中汲取靈感，將想像中超凡脫俗的沙漠景觀色彩盡收盤裡。閃爍湧動的赤銅風暴、荒蕪焦褐的赭棕沙漠、灑滿遍地閃閃發光的方解石。深淺色彩間可盡情地混合搭配，表達無盡的面貌。

Elizaveta Porodina的拍攝創作更進一步刻劃了這一景緻，透過別緻如畫的超現實主義鏡頭，深刻描繪了喀拉哈里花漠經典藏家版眼影盤在花漠之丘中的情景。

植村秀創藝無限眼影-金屬蜜光質地

shu uemura植村秀單色眼影-創藝無限眼影2022推出全新「金屬蜜光」質地，細緻的光澤擦起來有著波光粼粼的自然流動感，關鍵就在配方添加高延展液態蠟成份，微濕感好上色，還能有多折射性光澤，並讓眼影更服貼持久。

創藝無限眼影-金屬蜜光質地MF推出五色：#PINK GOLD（流沙金）、#ROSE COPPER（玫瑰金）、#BRONZE（可可金）、#GOLD（閃耀金）、#SILVER（星耀銀），輕輕一抹就能快速畫出質感眼妝。

最強立體畫法

植村秀針對不同眼型，打造三款不同個性妝容，讓平拋眼立刻擁有高級眼神。

立體高冷

適合眼型：單眼皮 

畫法：以段式或漸層眼影畫法，使用創藝無限眼影M 990 搭配新色MF SILVER，打造高冷個性眼妝。

立體柔光

適合眼型：內雙眼皮 

畫法：以段式眼影手法，利用創藝無限眼影新色MF ROSE COPPER以及MF BRONZE雙色堆疊，打造溫柔迷人眼妝。

立體輕泰

適合眼型：雙眼皮 

畫法：以3D眼影畫法，分別透過創藝無限眼影新色MF ROSE COPPER加強眼頭以及MF BRONZE加強眼尾，打造輕泰深邃眼妝。

同場加映：春夏時妝系列 6色眼影盤

除了常態眼影，這個夏天植村秀其實還推出了限量的「春夏時妝系列」，結合細膩柔和的裸粉與前衛的玫瑰裸金，打造宛如自帶溫柔高級感的濾鏡眼妝。

玫瑰裸金

以玫瑰裸粉為主色調的眼影盤加入個性的黑色，不論是耍酷耍甜都能展現出時尚前衛個人風格。

高冷裸紫

擺脫亞洲人使用紫色會顯髒印象，帶有偏棕紅的暗紫，用來加深輪廓，自然融合肌膚，以及改善蠟黃的仙氣紫，打造高級感眼妝。

Sisley植物光感眼影晶露

Sisley認為彩妝最理想狀態是兼顧呵護肌膚，像眼部彩妝品不僅講求妝效，更要蘊含滿滿奢寵能量。2022推出的植物光感眼影晶露就搭載全新彩妝科技，「激亮緻色科技」富含細緻及高顯色植萃色料讓雙眼閃耀細緻金光、「奢華乳霜轉化粉體科技」快速讓液態轉換粉態，一抹恣意暈染打造萬種風情雙眸。

重點還有眼霜保養活萃晶露，讓雙眸一整天注入滿滿保濕能量不間斷，也讓質地滑順柔軟，塗抹瞬間融入肌膚。

植物光感眼影晶露共有六色：#1 Champagne閃耀香檳、#2 Copper絲緞古銅、#3 Pink Gold絲緞粉金、#4 Coral閃耀珊瑚、#5 Bronze絲緞青銅、#6 Wild閃耀狂野，讓大家可以依照每天需求任意選色，妝點自己的百變風情

Bobbi Brown流雲持久防水炫彩眼影筆新色

Bobbi Brown流雲持久防水炫彩眼影筆今年4月全新升級配方，質地更滑順、更防水不脫妝。同時推出全新「幻彩」質地，在不同光線與角度閃爍不同色彩，閃出全新美度，也讓全系列擴增至20多色。燒遍小紅書、Dcard等美妝論壇的極致鑽石眼影超人氣熱賣色#Moonstone也特別推出眼影筆的質地。

全新細閃色選7色：蜜褐星塵Mica、蜜桃星球Peach Mimosa、咖啡星沙Espresso、熾月紅Mulberry、流星金礦Golden Amber、曠野森林Forest、煙燻隕石Smokey Topaz。

全新幻彩色選3色：月光石Moonstone、晨曦粉晶 Sunrise Pink、星耀粉Incandescent。

DIOR迪奧經典五色眼影夏妝限量版

2022夏天推出的DIOR迪奧經典五色眼影夏妝限量版，以時髦Bayadère條紋為靈感，與迪奧高訂服飾相呼應，讓人沉醉於地中海黃金日落時的溫暖，詮釋海岸度假情懷。迪奧全球彩妝創意形象總監Peter Philips將令人驚豔、美好無瑕的光采，幻化為兩款色選：#479落日沙灘、#779盛夏暖陽，以黃金日落與時髦暖色調為主要色系，從金緻的古銅色系到杏桃色調，展現了夕陽時分的和諧溫暖。乳霜般的絲滑質地，極致舒適可輕鬆暈染，一抹持久顯色，打造海濱氣息的質感妝容。

#479 Bayadère落日沙灘

自然優雅的色選增添迷人光采，以絲緞光杏桃色，搭配淺棕色、絲緞光莓棕色與冷豔棕色，環繞著中間的金緻古銅色，宛如地中海日落時的水光倒影。

#779 Riviera盛夏暖陽

溫暖色調輕鬆打造迷人雙眸，以中間絲緞光杏桃色為主角，搭配緞光玫瑰粉、珍珠白金、絲絨般的酒紅色與大地暖棕色，呈現夕陽中粼粼波光的景象，妝效更加明亮。

同場加映：專業後台眼影盤#007夕陽珊瑚橘

每每新色上市都掀起討論熱潮的迪奧專業後台眼影盤，2022年再推最能展現女性甜美氛圍的珊瑚色調「 # 007 夕陽珊瑚橘」。色譜遊走於珊瑚粉、珊瑚橘到金棕色、杏色之間，一次收入八款珊瑚色選，融合珠光、金屬光、霧面、打亮4種妝效與一款眼妝不可或缺的「專業打底膏」，只要透過不同疊色、暈染技巧，盡情玩色混搭，一盤就能打造日常、百搭的甜美妝容。

 
MAKE UP FOR EVER藝術大師9色眼彩盤

藝術大師玩色眼影是MAKE UP FOR EVER最具象徵意義的經典商品，全系列五種質地共推出了123色，讓大家隨心所欲玩顏色。2022夏天，MAKE UP FOR EVER彩妝師精心挑選出全球熱賣色並打造出三款「藝術大師9色眼彩盤」#001薑汁芒果金、#002酒漬莓果粉、#003琥珀珊瑚橘，每一個彩盤都搭配著8色眼影及一色打亮，帶來12小時持久好眼色。

#001薑汁芒果金

薑黃色是秀場妝容最受歡迎的顏色之一，也是極具個性的色調。可以將帶霧光質感的薑黃色點綴眼頭，融合上其他眼影色彩，讓眼妝看起來更有個性、更有特色。另外還搭配了一款具有打亮效果的藝術大師玩色頰彩#106。

#002酒漬莓果粉

萬年不敗的莓果色調能讓眼神看起來超溫柔，更散發滿滿的甜美氣息。如果擔心暖色系眼影造成眼腫的錯覺，建議選擇明度較低的莓果色；選擇較深的莓紅色則可以使雙眼輪廓更突出。這款彩盤所搭配的打亮頰彩為#H102。

#003琥珀珊瑚橘

珊瑚橘色調是最近非常火紅的色調，不但可以使皮膚看起來更顯白，也非常適合跟其他顏色搭配。這款彩盤所搭配的打亮頰彩為#H106。

OFRA綻放微光眼彩盤

OFRA 2022夏季推出綻放微光眼彩盤，一次收納12色（10顆珠光色+2顆霧面色）。整體以溫柔唯美的大地色系為主，額外加入優雅天藍色與氣質墨綠色，無論是眼影暈染或作為眼線使用皆十分有型，很適合在日常中來點小變化。細膩粉質顯色飽和，絕佳延展性能輕鬆暈染出超美漸層感，打造溫暖、精緻的夏日妝容。

RMK經典水感眼蜜

RMK在2022夏妝中一口氣推出五色眼影蜜。以帶有煙燻色彩的色群中混合各種不同大小的微細珠光，綻放出優雅的光芒和光澤。水基底的配方，塗抹一次呈現清透感，色澤清新雅緻，若層層疊擦更顯完美發色。

01 Rusty Rose：增添時尚的暗邃色澤和透明感，展現唯美褪色的玫瑰色調，帶有品味大人系的甜美氛圍。

02 Dusty Violet：帶有灰褐色澤展現清新時尚的紫羅蘭。具深邃的層次感飄盪洗練的色調。

03 Bronzed Khaki：散發出融於膚色的古銅色光澤的卡其色調，彷彿將難以言語的情景映在雙眸。

04 Golden Beige：讓人聯想到時光流逝的過往，感受溫暖的氣息，一款親膚色澤的暖金色調。

05 Smoky Taupe：帶灰感的棕色中閃耀銀色的珠光，色澤呈現灰褐色調，一款冷暖共存的清新色彩。

2022夏天眼影推薦參考價錢

SUQQU晶采盈緻眼彩盤2022夏妝（共4款），NT$2,600
NARS炙夏高潮16色眼彩盤0.85g *16，NT$2,300
BYREDO喀拉哈里花漠經典藏家版眼影盤30g，NT$3,270
shu uemura植村秀創藝無限眼影-金屬蜜光（共5色），NT$600
shu uemura植村秀春夏時妝系列六色眼影盤（共2款），NT$2,200
Sisley植物光感眼影晶露（共6色）6.5ml，NT$1,600
Bobbi Brown流雲持久防水炫彩眼影筆（新10色）1.6g，NT$1,200
DIOR迪奧經典五色眼影夏妝限量版（共2款）7.4g，NT$2,700
DIOR迪奧專業後台眼影盤（#007）10g，NT$2,000
MAKE UP FOR EVER藝術大師9色眼彩盤（共3款），NT$1,500
OFRA綻放微光眼彩盤2g*12，NT$1,390
RMK經典水感眼蜜（共5色）4.5g，NT$1,350

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 眼影

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