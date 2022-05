夏妝重點在眼影！10品牌新品推薦　細緻光澤感美出新高度

Text/Marie Claire美麗佳人 Photo/Marie Claire美麗佳人

疫情使得口罩在台灣依舊是日常必備配件,也讓「眼妝」成為了整體妝容重點,今年夏天不僅新品多,而且都強調了光澤、閃耀感,讓雙眼成為吸睛焦點。

SUQQU晶采盈緻眼彩盤夏妝新色

SUQQU今年的夏限定彩妝共有兩個系列。

第二波:陽炎

第二波以「陽炎」為靈感,來自稍縱即逝的海市蜃樓,詮釋短暫而絢麗的炎炎盛夏。這次以橙色為核心,添加細緻珠光,洋溢著擁抱陽光時的幸福感。眼影盤也以鮮麗火熱般的濃淡色+多彩的偏光珠光,讓雙眸綻放陽炎的炙熱與搖曳的光燦。

#115炎夏ENKA

帶有棕感的炙熱橙色調為主角,搭配金色的偏光珠光增添立體感。

#115炎夏ENKA眼妝示範 「炎夏」讓心情也隨之火熱,打造熱情兼具時尚的雙眸。 #116紅鏡KOUKYOU 以鮮麗的紅感粉紅色調為主角,搭配能表現出陰影感的棕色調和閃耀砂色般的偏光珠光,增添表情的多變。 #116紅鏡KOUKYOU眼妝示範 帶有涼感與華麗的氛圍,打造大人系的夏日雙眸。 第一波:海玻璃 SUQQU夏季第一波彩妝以「海玻璃」為發想概念,海玻璃(Sea Glass)其實是人工廢棄物(如玻璃殘骸、瓶子、水罐等)經海水或砂石的長時間打磨、沖刷,隨著時間的流逝而產生不規則的碎片晶體,成為靜謐閃耀的海玻璃。海玻璃大多呈現藍、白、綠、棕色等,也因為帶有透明感與透光效果,乾燥時宛若磨砂玻璃般呈現朦朧柔和的色調,被海水潤濕且裸露在陽光下時綻放出讓人驚豔的絢麗光澤。大海孕育出的豐盈多彩,為初夏增添清新的表情。 #113波磨NAMIMIGAKI 鮮麗的珊瑚粉紅色系搭配帶藍感的粉紅色調,再一抹紫色的光感色,飄盪出女人韻味的華麗感。 #114澄碧SUMIMIDORI 感受海洋的青綠色調,搭配相襯的棕色系組合。流露優雅的氣息, 一款夏日風的眼彩盤。

NARS炙夏高潮系列眼影盤

NARS 2022年夏季推出全新「炙夏高潮限量系列」,一次集合兩大全球暢銷色#ORGASM蜜桃香檳、#LAGUNA性感暖銅。

像系列中的16色眼彩盤,就以豔陽夏日為靈感,輕鬆打造從日出到日落的性感光暈,除了兩大明星色,還擁有霧光、緞光、珠光三款絕美質地,堆疊出細緻光影與懾人色澤。高顯色絲滑粉質,添加獨家液體流金粒子,將光彩融入雙眸,輕推好暈染,瞬間綻放誘惑電力。

BYREDO喀拉哈里花漠經典藏家版眼影盤

BYREDO 2022春夏隆重推出經典藏家版眼影盤第二版,悉心編排18色眼彩,彩盤宛如色彩展演場,打破陳規,激發出最直覺的本能。

BYREDO從南非沙漠景觀中汲取靈感,將想像中超凡脫俗的沙漠景觀色彩盡收盤裡。閃爍湧動的赤銅風暴、荒蕪焦褐的赭棕沙漠、灑滿遍地閃閃發光的方解石。深淺色彩間可盡情地混合搭配,表達無盡的面貌。

Elizaveta Porodina的拍攝創作更進一步刻劃了這一景緻,透過別緻如畫的超現實主義鏡頭,深刻描繪了喀拉哈里花漠經典藏家版眼影盤在花漠之丘中的情景。

植村秀創藝無限眼影-金屬蜜光質地

shu uemura植村秀單色眼影-創藝無限眼影2022推出全新「金屬蜜光」質地,細緻的光澤擦起來有著波光粼粼的自然流動感,關鍵就在配方添加高延展液態蠟成份,微濕感好上色,還能有多折射性光澤,並讓眼影更服貼持久。

創藝無限眼影-金屬蜜光質地MF推出五色:#PINK GOLD(流沙金)、#ROSE COPPER(玫瑰金)、#BRONZE(可可金)、#GOLD(閃耀金)、#SILVER(星耀銀),輕輕一抹就能快速畫出質感眼妝。

最強立體畫法

植村秀針對不同眼型,打造三款不同個性妝容,讓平拋眼立刻擁有高級眼神。

立體高冷

適合眼型:單眼皮

畫法:以段式或漸層眼影畫法,使用創藝無限眼影M 990 搭配新色MF SILVER,打造高冷個性眼妝。

立體柔光

適合眼型:內雙眼皮

畫法:以段式眼影手法,利用創藝無限眼影新色MF ROSE COPPER以及MF BRONZE雙色堆疊,打造溫柔迷人眼妝。

立體輕泰

適合眼型:雙眼皮

畫法:以3D眼影畫法,分別透過創藝無限眼影新色MF ROSE COPPER加強眼頭以及MF BRONZE加強眼尾,打造輕泰深邃眼妝。

同場加映:春夏時妝系列 6色眼影盤

除了常態眼影,這個夏天植村秀其實還推出了限量的「春夏時妝系列」,結合細膩柔和的裸粉與前衛的玫瑰裸金,打造宛如自帶溫柔高級感的濾鏡眼妝。

玫瑰裸金

以玫瑰裸粉為主色調的眼影盤加入個性的黑色,不論是耍酷耍甜都能展現出時尚前衛個人風格。

高冷裸紫

擺脫亞洲人使用紫色會顯髒印象,帶有偏棕紅的暗紫,用來加深輪廓,自然融合肌膚,以及改善蠟黃的仙氣紫,打造高級感眼妝。

Sisley植物光感眼影晶露

Sisley認為彩妝最理想狀態是兼顧呵護肌膚,像眼部彩妝品不僅講求妝效,更要蘊含滿滿奢寵能量。2022推出的植物光感眼影晶露就搭載全新彩妝科技,「激亮緻色科技」富含細緻及高顯色植萃色料讓雙眼閃耀細緻金光、「奢華乳霜轉化粉體科技」快速讓液態轉換粉態,一抹恣意暈染打造萬種風情雙眸。

重點還有眼霜保養活萃晶露,讓雙眸一整天注入滿滿保濕能量不間斷,也讓質地滑順柔軟,塗抹瞬間融入肌膚。

植物光感眼影晶露共有六色:#1 Champagne閃耀香檳、#2 Copper絲緞古銅、#3 Pink Gold絲緞粉金、#4 Coral閃耀珊瑚、#5 Bronze絲緞青銅、#6 Wild閃耀狂野,讓大家可以依照每天需求任意選色,妝點自己的百變風情

Bobbi Brown流雲持久防水炫彩眼影筆新色

Bobbi Brown流雲持久防水炫彩眼影筆今年4月全新升級配方,質地更滑順、更防水不脫妝。同時推出全新「幻彩」質地,在不同光線與角度閃爍不同色彩,閃出全新美度,也讓全系列擴增至20多色。燒遍小紅書、Dcard等美妝論壇的極致鑽石眼影超人氣熱賣色#Moonstone也特別推出眼影筆的質地。

全新細閃色選7色:蜜褐星塵Mica、蜜桃星球Peach Mimosa、咖啡星沙Espresso、熾月紅Mulberry、流星金礦Golden Amber、曠野森林Forest、煙燻隕石Smokey Topaz。

全新幻彩色選3色:月光石Moonstone、晨曦粉晶 Sunrise Pink、星耀粉Incandescent。

DIOR迪奧經典五色眼影夏妝限量版

2022夏天推出的DIOR迪奧經典五色眼影夏妝限量版,以時髦Bayadère條紋為靈感,與迪奧高訂服飾相呼應,讓人沉醉於地中海黃金日落時的溫暖,詮釋海岸度假情懷。迪奧全球彩妝創意形象總監Peter Philips將令人驚豔、美好無瑕的光采,幻化為兩款色選:#479落日沙灘、#779盛夏暖陽,以黃金日落與時髦暖色調為主要色系,從金緻的古銅色系到杏桃色調,展現了夕陽時分的和諧溫暖。乳霜般的絲滑質地,極致舒適可輕鬆暈染,一抹持久顯色,打造海濱氣息的質感妝容。

#479 Bayadère落日沙灘

自然優雅的色選增添迷人光采,以絲緞光杏桃色,搭配淺棕色、絲緞光莓棕色與冷豔棕色,環繞著中間的金緻古銅色,宛如地中海日落時的水光倒影。

#779 Riviera盛夏暖陽

溫暖色調輕鬆打造迷人雙眸,以中間絲緞光杏桃色為主角,搭配緞光玫瑰粉、珍珠白金、絲絨般的酒紅色與大地暖棕色,呈現夕陽中粼粼波光的景象,妝效更加明亮。

同場加映:專業後台眼影盤#007夕陽珊瑚橘

每每新色上市都掀起討論熱潮的迪奧專業後台眼影盤,2022年再推最能展現女性甜美氛圍的珊瑚色調「 # 007 夕陽珊瑚橘」。色譜遊走於珊瑚粉、珊瑚橘到金棕色、杏色之間,一次收入八款珊瑚色選,融合珠光、金屬光、霧面、打亮4種妝效與一款眼妝不可或缺的「專業打底膏」,只要透過不同疊色、暈染技巧,盡情玩色混搭,一盤就能打造日常、百搭的甜美妝容。

MAKE UP FOR EVER藝術大師9色眼彩盤

藝術大師玩色眼影是MAKE UP FOR EVER最具象徵意義的經典商品,全系列五種質地共推出了123色,讓大家隨心所欲玩顏色。2022夏天,MAKE UP FOR EVER彩妝師精心挑選出全球熱賣色並打造出三款「藝術大師9色眼彩盤」#001薑汁芒果金、#002酒漬莓果粉、#003琥珀珊瑚橘,每一個彩盤都搭配著8色眼影及一色打亮,帶來12小時持久好眼色。

#001薑汁芒果金

薑黃色是秀場妝容最受歡迎的顏色之一,也是極具個性的色調。可以將帶霧光質感的薑黃色點綴眼頭,融合上其他眼影色彩,讓眼妝看起來更有個性、更有特色。另外還搭配了一款具有打亮效果的藝術大師玩色頰彩#106。

#002酒漬莓果粉

萬年不敗的莓果色調能讓眼神看起來超溫柔,更散發滿滿的甜美氣息。如果擔心暖色系眼影造成眼腫的錯覺,建議選擇明度較低的莓果色;選擇較深的莓紅色則可以使雙眼輪廓更突出。這款彩盤所搭配的打亮頰彩為#H102。

#003琥珀珊瑚橘

珊瑚橘色調是最近非常火紅的色調,不但可以使皮膚看起來更顯白,也非常適合跟其他顏色搭配。這款彩盤所搭配的打亮頰彩為#H106。

OFRA綻放微光眼彩盤

OFRA 2022夏季推出綻放微光眼彩盤,一次收納12色(10顆珠光色+2顆霧面色)。整體以溫柔唯美的大地色系為主,額外加入優雅天藍色與氣質墨綠色,無論是眼影暈染或作為眼線使用皆十分有型,很適合在日常中來點小變化。細膩粉質顯色飽和,絕佳延展性能輕鬆暈染出超美漸層感,打造溫暖、精緻的夏日妝容。

RMK經典水感眼蜜

RMK在2022夏妝中一口氣推出五色眼影蜜。以帶有煙燻色彩的色群中混合各種不同大小的微細珠光,綻放出優雅的光芒和光澤。水基底的配方,塗抹一次呈現清透感,色澤清新雅緻,若層層疊擦更顯完美發色。

01 Rusty Rose:增添時尚的暗邃色澤和透明感,展現唯美褪色的玫瑰色調,帶有品味大人系的甜美氛圍。

02 Dusty Violet:帶有灰褐色澤展現清新時尚的紫羅蘭。具深邃的層次感飄盪洗練的色調。

03 Bronzed Khaki:散發出融於膚色的古銅色光澤的卡其色調,彷彿將難以言語的情景映在雙眸。

04 Golden Beige:讓人聯想到時光流逝的過往,感受溫暖的氣息,一款親膚色澤的暖金色調。

05 Smoky Taupe:帶灰感的棕色中閃耀銀色的珠光,色澤呈現灰褐色調,一款冷暖共存的清新色彩。

2022夏天眼影推薦參考價錢

SUQQU晶采盈緻眼彩盤2022夏妝(共4款),NT$2,600

NARS炙夏高潮16色眼彩盤0.85g *16,NT$2,300

BYREDO喀拉哈里花漠經典藏家版眼影盤30g,NT$3,270

shu uemura植村秀創藝無限眼影-金屬蜜光(共5色),NT$600

shu uemura植村秀春夏時妝系列六色眼影盤(共2款),NT$2,200

Sisley植物光感眼影晶露(共6色)6.5ml,NT$1,600

Bobbi Brown流雲持久防水炫彩眼影筆(新10色)1.6g,NT$1,200

DIOR迪奧經典五色眼影夏妝限量版(共2款)7.4g,NT$2,700

DIOR迪奧專業後台眼影盤(#007)10g,NT$2,000

MAKE UP FOR EVER藝術大師9色眼彩盤(共3款),NT$1,500

OFRA綻放微光眼彩盤2g*12,NT$1,390

RMK經典水感眼蜜(共5色)4.5g,NT$1,350

