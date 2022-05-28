韓劇掀「微長瀏海」風潮 　3款範本李聖經、金智媛知性又修飾

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

瀏海一直是髮型中為人津津樂道的話題，今年春夏在韓劇中出現了許多偏「長」的瀏海，造型更多變化、修飾度也更好，一起看下去。

《Shooting Stars 流星》李聖經

這部戲是關於明星和經紀人的浪漫愛情喜劇，李聖經在劇中飾演經紀公關組長吳寒星。棕色的長髮搭配自然的瀏海，看起來是常見的髮型之一，但仔細觀察李聖經的瀏海，除了有做出髮根的立體度之外，在髮尾的部分也有微微的捲度，恰巧與眉毛切齊，帶來一點無辜、稚嫩的氛圍。

《我的出走日記》金智媛

是講述三兄妹想要擺脫沒有答案的生活，老大廉基貞（李伊 飾演）、老二廉昌熙（李民基 飾演）、和神秘外地人具氏（孫錫久 飾演）之間的故事，在劇中金智媛飾演厭世的憂鬱小妹，留著一頭中長髮加上落在顴骨的瀏海，除了非常修飾臉型之外，柔美的線條也突顯角色的厭世憂鬱感。

《殺人者的購物目錄》雪炫

由李光洙、雪炫主演，以老舊大型公寓的超市作為中心，鄰居們隨時隨地都可能發生的各種犯罪和危機情況，是一部懸疑喜劇。雪炫在劇中飾演性格爽朗、正義的巡警，髮型則是一頭微捲的長髮，就連瀏海也不例外，落在眼睛左右的長度一簇一簇的用電棒夾捲，有點像是羊毛捲但空隙感更大，十分俏皮可愛，綁馬尾也很有造型感。

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