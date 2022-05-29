fb ig video ETtoday search mobile

《璀璨帝國2》時尚擔當Jaime Xie　百變造型、秀內唯一零負評富二代

>

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

Netflix真人實境秀《璀璨帝國》（Bling Empire）第二季回歸，在諸多住在美國加州比佛利山莊的亞裔富二代裡，唯一零負評的女孩就是她——Jaime Xie！

以富豪生活為主題的實境節目，總能在顛覆你我為貧窮所框住的想像力。Netflix實境秀《璀璨帝國》第二季日前推出，令人等不及一窺身在比佛利山莊的亞裔富二代們又有什麼新鮮事。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

《璀璨帝國》不乏富人之間勾心鬥角的戲碼，然而，這之中卻有一股清流——Jaime Xie。出身在舊金山灣區，Jaime Xie身世極為顯赫，根據富士比的最新紀錄，Jaime Xie的父親目前身價為54億美元！Jaime Xie在節目裡不斷強調自己對於時尚的熱愛與瘋狂，不用大量名牌堆疊造型，編輯私心也認為Jaime Xie是《璀璨帝國》裡打扮最時髦的名媛，以下4點帶你認識她。

個性長相＋百變造型

時尚圈裡貌美長相比比皆是，但要突出重圍、讓人留下記憶點的卻不多。Jaime Xie有著獨到的東方面孔，加上她不拘束於單一穿搭風格，每次登場即使台詞與戲份不多、也成功以時髦造型讓人留下印象。

對比色穿搭示範

對比色的穿搭有如兩面刃，成功與否往往一線之間。Jaime Xie選擇同一元素的單品來搭配，讓對比色的組合失誤率降至最低。紫色無肩上衣與綠色迷你裙完美結合，亮片系的主題還是現今各方潮人們正夯的復古Y2K風格。

 
 
 
 
 
 
 

One Piece洋裝也能展現高超的對比搭配功力，一件式的長洋裝，只要簡單配上一雙跳色的鞋款，隨即穿出時髦個性。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

同色系穿搭強調剪裁重點

而你我都會的同色系穿搭，Jaime Xie則會找上剪裁特殊的服飾來穿出記憶點！大地色系的套裝加上Louis Vuitton行李箱小包，再以金色的休閒鞋與首飾打造穿搭細節。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

説Jaime是穿搭控，不如稱她為找貨王！市面鮮少見到的特殊剪裁，都能在Jaime的衣櫃收藏裡看到。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

富有創意想法

Jaime Xie的創意除了展現在自己的穿搭上，也充分應用在攝影取景。熱愛時尚的她，自己找來攝影師討論時尚大片的氛圍細節，和你我想像空有華服的富二代相當不一樣。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

兼職模特兒工作

也因為以上對於時尚的努力與投入，加上得天獨厚、高挑的衣架子身材，Jaime Xie為法國大牌模特兒經紀公司Elite Models相中、並簽約為旗下合作模特兒，目前也被不少時尚專刊受邀拍攝大片。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

獲武器富商Anna Shay唯一讚賞

《璀璨帝國》一大看點便是Christine Chiu與Anna Shay之間的較勁與爭執，擁有女帝般氣勢的Anna Shay對於《璀璨帝國》的每一個角色都曾給予過負面評論，甚至與之有過節，唯獨對於Jaime Chiu讚譽有加。Anna Shay説：「Jaime有趣多了，不像其他人。我們之間有很多共通點，我對八卦沒興趣，Jaime也是，她不玩那種狗屁遊戲，讓人耳目一新。」

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● Netflix《白人時尚：A&F興衰記》4大金句看懂品牌排他行銷術

● 《愛x死x機器人》「吉巴羅」水中女妖魅舞呼喚，5大隱喻細節解析，殖民歷史、性別權衡，貪婪的終極復仇？

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 璀璨帝國, Jaime Xie

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

換季必備8款舒緩保養神隊友

換季必備8款舒緩保養神隊友

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

梵克雅寶在指間變出小花園

梵克雅寶在指間變出小花園

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

ET Fashion

推薦閱讀

超神準！下雨天「挑哪把雨傘」，秒測出你的「壞脾氣指數」

超神準！下雨天「挑哪把雨傘」，秒測出你的「壞脾氣指數」

誠品1.9萬坪全台最大「新店裕隆城」明年登場　62間餐飲咖啡逛起來！

誠品1.9萬坪全台最大「新店裕隆城」明年登場　62間餐飲咖啡逛起來！

肯德基「可達鴨音樂盒」登熱搜！呆萌表情＋魔性舞姿　看了會上癮

肯德基「可達鴨音樂盒」登熱搜！呆萌表情＋魔性舞姿　看了會上癮

蜜拉喬娃維琪深V禮服狀態絕佳！14歲女兒神仙顏值完全不輸媽媽 睡飽仍力不從心？營養師曝「5種NG食物」不要碰 楊冪「緊身中空裝」A4纖腰逆天！　雀斑妝＋亂髮電力爆棚 爆準！「等電梯你會做什麼動作」，秒讀你的真實內心 台北6間涼麵店人潮不斷　宵夜首選劉媽媽、必比登推薦在士林 RM全昭旻釋出「內衣大片」開大絕！罕見破尺度秀深溝、反差魅力爆表 遇到喜歡的類型想搭訕　網推「百分百成功法」：10個有11個都會給

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面