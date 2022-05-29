《璀璨帝國2》時尚擔當Jaime Xie　百變造型、秀內唯一零負評富二代

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

Netflix真人實境秀《璀璨帝國》（Bling Empire）第二季回歸，在諸多住在美國加州比佛利山莊的亞裔富二代裡，唯一零負評的女孩就是她——Jaime Xie！

以富豪生活為主題的實境節目，總能在顛覆你我為貧窮所框住的想像力。Netflix實境秀《璀璨帝國》第二季日前推出，令人等不及一窺身在比佛利山莊的亞裔富二代們又有什麼新鮮事。

《璀璨帝國》不乏富人之間勾心鬥角的戲碼，然而，這之中卻有一股清流——Jaime Xie。出身在舊金山灣區，Jaime Xie身世極為顯赫，根據富士比的最新紀錄，Jaime Xie的父親目前身價為54億美元！Jaime Xie在節目裡不斷強調自己對於時尚的熱愛與瘋狂，不用大量名牌堆疊造型，編輯私心也認為Jaime Xie是《璀璨帝國》裡打扮最時髦的名媛，以下4點帶你認識她。

個性長相＋百變造型



時尚圈裡貌美長相比比皆是，但要突出重圍、讓人留下記憶點的卻不多。Jaime Xie有著獨到的東方面孔，加上她不拘束於單一穿搭風格，每次登場即使台詞與戲份不多、也成功以時髦造型讓人留下印象。

對比色穿搭示範



對比色的穿搭有如兩面刃，成功與否往往一線之間。Jaime Xie選擇同一元素的單品來搭配，讓對比色的組合失誤率降至最低。紫色無肩上衣與綠色迷你裙完美結合，亮片系的主題還是現今各方潮人們正夯的復古Y2K風格。

One Piece洋裝也能展現高超的對比搭配功力，一件式的長洋裝，只要簡單配上一雙跳色的鞋款，隨即穿出時髦個性。

同色系穿搭強調剪裁重點



而你我都會的同色系穿搭，Jaime Xie則會找上剪裁特殊的服飾來穿出記憶點！大地色系的套裝加上Louis Vuitton行李箱小包，再以金色的休閒鞋與首飾打造穿搭細節。





説Jaime是穿搭控，不如稱她為找貨王！市面鮮少見到的特殊剪裁，都能在Jaime的衣櫃收藏裡看到。





富有創意想法



Jaime Xie的創意除了展現在自己的穿搭上，也充分應用在攝影取景。熱愛時尚的她，自己找來攝影師討論時尚大片的氛圍細節，和你我想像空有華服的富二代相當不一樣。









兼職模特兒工作



也因為以上對於時尚的努力與投入，加上得天獨厚、高挑的衣架子身材，Jaime Xie為法國大牌模特兒經紀公司Elite Models相中、並簽約為旗下合作模特兒，目前也被不少時尚專刊受邀拍攝大片。





獲武器富商Anna Shay唯一讚賞



《璀璨帝國》一大看點便是Christine Chiu與Anna Shay之間的較勁與爭執，擁有女帝般氣勢的Anna Shay對於《璀璨帝國》的每一個角色都曾給予過負面評論，甚至與之有過節，唯獨對於Jaime Chiu讚譽有加。Anna Shay説：「Jaime有趣多了，不像其他人。我們之間有很多共通點，我對八卦沒興趣，Jaime也是，她不玩那種狗屁遊戲，讓人耳目一新。」









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