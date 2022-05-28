春夏7款「面膜」新品敷起來很舒心　保濕、修護、淨化通通有

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

最近忽冷忽熱的天氣讓肌膚特別容易不穩定，很多人為了加強保養會增加「敷面膜」的步驟，以下就為大家整理出今年春夏的面膜新品，針對不同需求都有得挑！

MIRAE未來美超級A醇緊緻透亮面膜

A醇是這一兩年相當火新的保養成份，但出現在面膜中較少見。這次MIRAE未來美就把它加進片狀面膜當中，還利用韓國創新V型緊膚膜剪裁，在臉頰兩側採用延長提拉帶設計，可緊緊包覆任何臉型。透過敷臉時間加強緊緻成份吸收。

我的美麗日記積雪草超能舒緩修復面膜

針對乾燥引起的泛紅、粗糙、肌膚不穩定，我的美麗日記特別推出「積雪草超能舒緩修復面膜」保濕舒緩。面膜中添加雙重積雪草（積雪草萃取及高純度烴基積雪草苷）、極光藻、阿爾卑斯山野玫瑰，輔以三種植物油（山茶花油、雲莓籽油、橙花油），讓舒緩潤澤直達肌底。加上使用WOW多重乳化技術，仿照肌膚構造中的「保濕因子N.M.F.」的親膚與親水比例，打造出2:8黃金比例精華。潔顏後敷上，一片替代化妝水、乳液及精華液，簡單完成肌膚補水、鎖水、儲水。

Snow Fox涼感修護面膜

由台裔創辦人Phoebe創立於澳洲的保養品牌Snow Fox，從國外一路紅回台灣，其中面膜最受歡迎，特別是「涼感修護面膜」，以有機薄荷水幫助健康肌膚恢復彈性、平衡油脂分泌，還有澳洲蘆薈葉、裙帶菜等絕佳的保濕舒緩力，敷起來自帶涼感，在天氣炎熱時特別舒服。面膜紙採用100％天然可分解有機棉，不經漂白，溫和親膚。

阿原YUAN艾草精華保濕面膜

阿原YUAN推出全新面膜，膜體特別採用最新型專利之第五代多醣體組成的3D網狀結構，本身即含有70%的保濕精華，加上保濕緊實精華液，讓滋潤加倍。

多醣體膜體對於肌膚有良好的親膚性、保水性，可取代市面上所有面膜敷材且更柔嫩細緻、不刺激，完美服貼肌膚，同時友善維護環境。最特別的是，因為面膜是本身在自然界中可完全分解，因此敷完面膜後。可將膜體溶解於溫水中，用於泡澡或泡腳舒壓，讓珍貴青草精華萃取繼續呵護容易被忽略的身體肌膚。

面膜中還結合獨特的艾草複方精油、真正薰衣草和橙花精油，自然沉穩的芳香能放鬆、安撫身心，也讓肌膚更加安定舒緩。

Estime & Sens快速保濕面膜

來自法國的有機保養品牌Estime & Sens透過凝霜狀質地面膜，為肌膚打造零死角的美膚儀式，高效能量迅速導入。保濕面膜中添加海茴香萃取物，提供豐富微量元素，譨為肌膚充分解渴。也很適合做為前導面膜使用，迅速保濕功效，使毛孔瞬間軟化，讓後續保養程序加倍吸收。也可作為晚安面膜使用。淡雅的綠茶香氣敷起來很舒心。

absolution極致淨化亮采面膜

法國人文有機保養 absolution面膜系列是針對現代都會生活型態量身打造的保養配方，全系列包含：瞬效補水的晶透水潤保濕面膜、深度滋養的抗老修護保濕面膜，以及今年全新上市主打喚醒肌膚活力的極致淨化亮采面膜。

極致淨化亮采面膜以有「超級食物」美譽的螺旋藻為關鍵成份，富含藻藍蛋白、蛋白質、必需 脂肪酸、礦物質和維生素等提供皮膚恢復活力所需的營養，同時螺旋藻還有淨化特性，可協助吸附髒汙、緊緻毛孔、減少肌膚瑕疵。另外再搭配樺樹、甘草、桃金孃等植萃成份。每週使用一次，10分鐘趕走倦容、提升臉部亮采。

Kiehl’s冰河10.5角鯊烷保濕面膜

KIEHL’S契爾氏2022全新升級推出冰河10.5角鯊烷保濕面膜，以KIEHL’S首創雪融科技封存最高濃度10.5%植萃角鯊烷，親膚性高，能先修護再保濕。而特別的雪融質地，讓面膜接觸肌膚之後由膏狀轉化為霜狀，馬上發揮鎮定舒緩力，並維持長時間彈潤柔嫩。

一瓶5用使用秘訣

晚安面膜：晚上清洗完臉部、完成日常保養步驟後，取適量厚敷，搭配按摩加速吸收，不用清洗，能整晚持續滋養。

妝前補水：妝前取適量厚敷10- 15分鐘，待面膜化為透明狀，可加強按摩吸收，並使用洗面乳將其清洗，後續上日常保養程序。

按摩護膚：取適量厚敷，待面膜化為透明質地（約10-15分鐘），輕輕由下往上畫圈按摩臉部，利於有效成份的吸收，肌膚可明顯感受充分的滋養。

頸部面膜：取適量敷在頸部周圍約10-15分鐘，令頸部的肌膚保濕柔嫩。

手足修護：可厚敷於手部、手肘、腳跟及其他肌膚容易乾燥部位，預防乾燥及龜裂，有效深度保濕滋養。

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