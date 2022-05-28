fb ig video ETtoday search mobile

春夏7款「面膜」新品敷起來很舒心　保濕、修護、淨化通通有

>

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

最近忽冷忽熱的天氣讓肌膚特別容易不穩定，很多人為了加強保養會增加「敷面膜」的步驟，以下就為大家整理出今年春夏的面膜新品，針對不同需求都有得挑！

MIRAE未來美超級A醇緊緻透亮面膜

A醇是這一兩年相當火新的保養成份，但出現在面膜中較少見。這次MIRAE未來美就把它加進片狀面膜當中，還利用韓國創新V型緊膚膜剪裁，在臉頰兩側採用延長提拉帶設計，可緊緊包覆任何臉型。透過敷臉時間加強緊緻成份吸收。

我的美麗日記積雪草超能舒緩修復面膜

針對乾燥引起的泛紅、粗糙、肌膚不穩定，我的美麗日記特別推出「積雪草超能舒緩修復面膜」保濕舒緩。面膜中添加雙重積雪草（積雪草萃取及高純度烴基積雪草苷）、極光藻、阿爾卑斯山野玫瑰，輔以三種植物油（山茶花油、雲莓籽油、橙花油），讓舒緩潤澤直達肌底。加上使用WOW多重乳化技術，仿照肌膚構造中的「保濕因子N.M.F.」的親膚與親水比例，打造出2:8黃金比例精華。潔顏後敷上，一片替代化妝水、乳液及精華液，簡單完成肌膚補水、鎖水、儲水。

Snow Fox涼感修護面膜

由台裔創辦人Phoebe創立於澳洲的保養品牌Snow Fox，從國外一路紅回台灣，其中面膜最受歡迎，特別是「涼感修護面膜」，以有機薄荷水幫助健康肌膚恢復彈性、平衡油脂分泌，還有澳洲蘆薈葉、裙帶菜等絕佳的保濕舒緩力，敷起來自帶涼感，在天氣炎熱時特別舒服。面膜紙採用100％天然可分解有機棉，不經漂白，溫和親膚。

阿原YUAN艾草精華保濕面膜

阿原YUAN推出全新面膜，膜體特別採用最新型專利之第五代多醣體組成的3D網狀結構，本身即含有70%的保濕精華，加上保濕緊實精華液，讓滋潤加倍。

多醣體膜體對於肌膚有良好的親膚性、保水性，可取代市面上所有面膜敷材且更柔嫩細緻、不刺激，完美服貼肌膚，同時友善維護環境。最特別的是，因為面膜是本身在自然界中可完全分解，因此敷完面膜後。可將膜體溶解於溫水中，用於泡澡或泡腳舒壓，讓珍貴青草精華萃取繼續呵護容易被忽略的身體肌膚。

面膜中還結合獨特的艾草複方精油、真正薰衣草和橙花精油，自然沉穩的芳香能放鬆、安撫身心，也讓肌膚更加安定舒緩。

Estime & Sens快速保濕面膜

來自法國的有機保養品牌Estime & Sens透過凝霜狀質地面膜，為肌膚打造零死角的美膚儀式，高效能量迅速導入。保濕面膜中添加海茴香萃取物，提供豐富微量元素，譨為肌膚充分解渴。也很適合做為前導面膜使用，迅速保濕功效，使毛孔瞬間軟化，讓後續保養程序加倍吸收。也可作為晚安面膜使用。淡雅的綠茶香氣敷起來很舒心。

absolution極致淨化亮采面膜

法國人文有機保養 absolution面膜系列是針對現代都會生活型態量身打造的保養配方，全系列包含：瞬效補水的晶透水潤保濕面膜、深度滋養的抗老修護保濕面膜，以及今年全新上市主打喚醒肌膚活力的極致淨化亮采面膜。

極致淨化亮采面膜以有「超級食物」美譽的螺旋藻為關鍵成份，富含藻藍蛋白、蛋白質、必需 脂肪酸、礦物質和維生素等提供皮膚恢復活力所需的營養，同時螺旋藻還有淨化特性，可協助吸附髒汙、緊緻毛孔、減少肌膚瑕疵。另外再搭配樺樹、甘草、桃金孃等植萃成份。每週使用一次，10分鐘趕走倦容、提升臉部亮采。

Kiehl’s冰河10.5角鯊烷保濕面膜

KIEHL’S契爾氏2022全新升級推出冰河10.5角鯊烷保濕面膜，以KIEHL’S首創雪融科技封存最高濃度10.5%植萃角鯊烷，親膚性高，能先修護再保濕。而特別的雪融質地，讓面膜接觸肌膚之後由膏狀轉化為霜狀，馬上發揮鎮定舒緩力，並維持長時間彈潤柔嫩。

一瓶5用使用秘訣

晚安面膜：晚上清洗完臉部、完成日常保養步驟後，取適量厚敷，搭配按摩加速吸收，不用清洗，能整晚持續滋養。

妝前補水：妝前取適量厚敷10- 15分鐘，待面膜化為透明狀，可加強按摩吸收，並使用洗面乳將其清洗，後續上日常保養程序。

按摩護膚：取適量厚敷，待面膜化為透明質地（約10-15分鐘），輕輕由下往上畫圈按摩臉部，利於有效成份的吸收，肌膚可明顯感受充分的滋養。

頸部面膜：取適量敷在頸部周圍約10-15分鐘，令頸部的肌膚保濕柔嫩。

手足修護：可厚敷於手部、手肘、腳跟及其他肌膚容易乾燥部位，預防乾燥及龜裂，有效深度保濕滋養。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

《我們的藍調時光》韓志旼美肌保養秘訣公開！堪稱男神收割機，站誰旁邊都有CP感！

千黛亞 Zendaya 愛用保養品大公開！蘭蔻、LA MER、品木宣言都上榜

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 面膜

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

換季必備8款舒緩保養神隊友

換季必備8款舒緩保養神隊友

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

梵克雅寶在指間變出小花園

梵克雅寶在指間變出小花園

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

ET Fashion

推薦閱讀

誠品1.9萬坪全台最大「新店裕隆城」明年登場　62間餐飲咖啡逛起來！

誠品1.9萬坪全台最大「新店裕隆城」明年登場　62間餐飲咖啡逛起來！

蜜拉喬娃維琪深V禮服狀態絕佳！14歲女兒神仙顏值完全不輸媽媽

蜜拉喬娃維琪深V禮服狀態絕佳！14歲女兒神仙顏值完全不輸媽媽

第一眼看到女孩還是老人？測出你是冷性格還是熱性格的人

第一眼看到女孩還是老人？測出你是冷性格還是熱性格的人

肯德基「可達鴨音樂盒」登熱搜！呆萌表情＋魔性舞姿　看了會上癮 UNIQLO即將聯名《間諜家家酒》這款必敗！粉絲直呼：哇苦哇苦 RM全昭旻釋出「內衣大片」開大絕！罕見破尺度秀深溝、反差魅力爆表 吃出白嫩肌！皮膚科醫師曝8種「美白水果」淡化斑點、提亮膚色 爆準！「等電梯你會做什麼動作」，秒讀你的真實內心 趙麗穎新劇待遇超狂「高訂禮服」換不停！　露肩裙、華麗披肩洩氣場 睡飽仍力不從心？營養師曝「5種NG食物」不要碰

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面