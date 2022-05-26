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春夏獨一無二的「撞色搭配」　粉X黃、桃紅X螢光綠視覺衝突，穿出帥氣風

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

本季各品牌都推出了不少飽和色調的單品，不妨在夏季嘗試單品間的撞色搭配，打造獨一無二的穿搭風格。

Versace 在 2022 春夏系列上帶來許多撞色風格的穿搭示範，妳可以參考 Model 簡潔的色塊式穿搭，運用撞色技巧，展現明亮的時髦風格。

又或是如 Sandro 系列形象的造型示範，運用粉與黃或是黃與綠的視覺衝突，結合正裝風格，打造率性的摩登特質

除了色塊式的穿搭方式，也能參考 MSGM 2022 春夏的風格示範，格紋的撞色搭配也能展現時髦態度，桃紅色系與螢光綠營造的視覺衝突，結合中性氣質的西裝套裝，打造屬於女人的帥氣風格

編輯單品推薦

▲（左）MSGM logo雙面漁夫帽，NT$6,500；（右）Sandro 綠色西裝外套，NT$16,930

▲（左）New Balance 黃色球鞋，NT$3,880；（右）Dior Caro 多彩籐格紋小牛皮小包三件組，NT$53,000

▲（左）H&M 永續時尚限量系列真絲襯衫，NT$4,799；（右）rag & bone 深黃色 Soleil 針織開襟衫，NT$12,000

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 撞色, 搭配, 穿搭

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