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孫芸芸撞Jennie同款香奈兒泳衣沒輸　外套不穿好盡顯窈窕曲線

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▲▼孫芸芸,Jennie 。（圖／翻攝IG）

▲孫芸芸穿香奈兒24,800元彈性羅紋Jersey針織泳裝，外套故意不穿好露出窈窕曲線。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

記者陳雅韻／台北報導

名媛孫芸芸飛到澳洲與子女合體，欣喜之情不言可喻，三天兩頭就在IG分享最新動態，繼日前曬衣架上掛滿總值上百萬元的香奈兒（CHANEL）新包的「香奈兒樹」，近日陸續將新鮮貨穿戴上身，示範經典不敗的黑白穿搭，今背上香奈兒本季焦點之作心形包，身穿要價24,800元的白色泳裝，與品牌大使、南韓女團BLACKPINK成員Jennie撞了同款。

▲▼孫芸芸,Jennie 。（圖／翻攝IG）

▲孫芸芸背香奈兒小羊皮愛心形包白色款，158,600元。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

Jennie雖然比孫芸芸早了一個月穿上此件香奈兒彈性羅紋Jersey針織泳裝，但她搭配黑色長褲，顯得中規中矩；孫芸芸則懂得展現身材優勢，故意不將黑色外套穿好，盡顯窈窕曲線，並加碼露出招牌美腿，再度贏得網友一面倒讚美。

▲▼孫芸芸,Jennie 。（圖／翻攝IG）

▲南韓女星Jennie是香奈兒大使，與孫芸芸撞同款泳裝。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

▲▼孫芸芸,Jennie 。（圖／翻攝IG）

▲Jennie以香奈兒泳裝搭配黑色長褲。（圖／翻攝jennierubyjaneIG）

孫芸芸同時搭配香奈兒158,600元白色的心形小羊皮包，可愛的造型讓她一次買齊黑、白兩色，而她也沒錯過春夏熱門的大型CHANEL 22包，拎著175,000元的香奈兒主打包當「買菜包」。

▲▼孫芸芸,Jennie 。（圖／翻攝IG）

▲孫芸芸拎香奈兒本季主打的175,000元大型CHANEL 22 包，腳踩逾4萬元的香奈兒涼鞋買菜。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

►孫芸芸10萬深V露腰裝好辣　百萬名牌包掛成「香奈兒樹」更狂

►孫芸芸躺澳洲海灘爆曬成古銅色！　秀「44歲真實身材」辣翻天

 

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