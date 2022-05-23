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你的焦慮來自於哪裡？一個測驗秒現心靈狀態

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記者李薇／綜合報導

現代人生活步調緊湊、上班工作壓力大，常常會有不自主的壓力襲來，這些焦慮的狀況到底來自於哪裡，也許自己都不是很清楚，那不妨透過心理測驗，來了解一下自我內心的世界吧！

以下4種蛋糕隨直覺選一個：

▲蛋糕,心理測驗,心測,占卜,。（圖／pexels）

A.奶油蛋糕

B.鳳梨蛋糕

C.巧克力蛋糕

D.草莓蛋糕

A.奶油蛋糕

你的憂鬱狀況其實主要是來自於自己，可以說妳是一個閒不下來的人，喜歡找事情做，也因為這樣受到很多困擾，對很多事情都會顯得比別人多，不僅是現在的事情，對於過去的事情也沒辦法忘懷，所以當然很常陷入煩惱的漩渦。

B.鳳梨蛋糕

你的焦慮來自於身邊的小人，你總是會不自覺的或是莫名其妙招惹一些小人，他們的造謠生事讓你感受到相當困擾、心裡難受，也很郁悶，所以在行事風格或是日常生活中，建議要特別低調一些，來避免那些小人的騷擾。

C.巧克力蛋糕

你的焦慮大多數來自對於未來的期待與恐懼，也就是說，你對現況並不滿足，但是對未來又缺乏安全感，某種程度上是有著很強烈的完美主義性格，讓你的心靈深處沒有十足的把握，當然就會產生焦慮的狀況。

D.草莓蛋糕

相較於其他蛋糕選項，選擇草莓蛋糕的你是不會為了一點小事，而浪費時間去焦慮的，人生苦短，你認為與其焦慮，不如去尋找快樂的事情，讓生活多采多姿，更加豐富圓滿，所以焦慮不是你的人生選項，快樂才是。

關鍵字：

蛋糕, 心理測驗, 心測, 占卜

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