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營養師傳授「433餐盤法」，飲食順序「這樣吃」讓你瘦更快

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▲▼營養師傳授「433餐盤法」。（圖／Pexels）

▲搭配433餐盤法，讓瘦身事半功倍。（圖／Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

「168斷食法」風靡已久，不少人躍躍欲試，但很多人表示空腹時間常容易破功，甚至有時吃過頭，反而讓效果不彰，營養師高敏敏表示，若想要斷食法事半功倍，建議搭配「減醣433餐盤」，就連進食順序也有大學問。

什麼是「減醣433餐盤」呢？營養師高敏敏表示，這是一個飲食重製的配置，能使你平穩血糖、延長飽足感且不容易餓，接著再搭配運動，就能讓健康瘦身事半功倍。

▲▼營養師傳授「433餐盤法」。（圖／翻攝自FB/營養師高敏敏）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

433餐盤的擺放建議如下，首先蔬菜類先佔餐盤一半比例，將剩下的一半分為40%、30%、30%，分別為蛋白質、油脂、碳水化合物。

其中餐盤食用也要按照進食順序，先吃蛋白質（包括油脂），能幫助增加飽足感、平穩血糖、幫助消化與分解油脂，接著吃蔬菜類，能提升體內淨化、加強飽足感，最後吃碳水化合物，內含的膳食纖維、果寡糖能維持腸道順暢。

▲▼營養師傳授「433餐盤法」。（圖／Pexels）

她最後也提到，除了飲食之外，水分補充也很重要，記得多喝水幫助代謝，她提醒有時覺得餓，可能是因為口渴，食物其實內含有水分，也可以算在每日水量裡。

瘦身其實是場耐力賽，營養師觀點認為：「不要比誰瘦得快 而是 瘦得久」，無論是什麼飲食控制法，能持之以恆讓身體健康最為重要。

關鍵字：

營養師, 斷食, 減醣, 433餐盤法

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