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Lisa成配角！裸半身抱CELINE創意總監愛犬　全新「毛小孩」用品可愛爆棚

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記者王蓁蓁 / 台北報導

不少一線精品大牌在近年紛紛推出寵物配件，包括PRADA、HERMES、SAINT LAURENT…..而近日就連CELINE也在Maison系列中帶來全新「毛小孩」用品，並找來品牌大使Lisa，以及創意總監Hedi Slimane的愛犬Elvis一起出鏡廣告大片，可以看見CELINE經典的TRIOMPHE凱旋門老花圖騰全都躍上項圈、牽繩、寵物碗，其中話題度最高的凱旋門橡膠玩具，更是以大大的TRIOMPHE Logo模樣，讓人忍不住超級心動！

▲CELINE寵物 。（圖／品牌提供）

▲CELINE寵物 。（圖／品牌提供）

▲CELINE 鉚釘牽繩。（圖 / 品牌提供）

這回形象照中，CELINE全球代言人的Lisa竟然不再是主角，品牌創意總監Hedi Slimane的愛犬Elvis更搶風頭，成為全新推出的寵物配飾系列焦點，只見畫面中Lisa抱起Elvis遮住半身，並以墨鏡低調出鏡，讓人忍不住將視線集中在毛絨絨的Elvis身上，下秒Elvis戴上帥氣的鉚釘皮革項圈與牽繩，仔細看可以發現綴有TRIOMPHE凱旋門的圓形吊飾遊走在Elvis的脖子，輕鬆展現出品牌的低奢質感。

▲CELINE寵物 。（圖／品牌提供）

▲CELINE 皮革鎖片方釦項圈。（圖 / 品牌提供）

▲CELINE寵物 。（圖／品牌提供）

▲CELINE 皮革老花拼接牽繩、牽繩掛飾。（圖 / 品牌提供）

不僅如此，品牌也貼心為不同品種的寵物提供四種尺寸項圈，牽繩則有3款長、寬比例可作選擇，除了Elvis配戴的鉚釘皮革系列，當然不能少了CELINE的招牌TRIOMPHE凱旋門老花圖樣，就連墜飾也有金、銀兩色，另外還有裝飾牽繩的掛飾，後方的挖洞方便拿出裝入的塑膠袋，讓奴才們可以在毛小孩散步過程中，隨手裝起主子的排泄物。

▲CELINE寵物 。（圖／品牌提供）

▲CELINE 經典老花寵物碗。（圖 / 品牌提供）

▲CELINE寵物 。（圖／品牌提供）

▲CELINE 經典老花鎖頭行李袋。（圖 / 品牌提供）

▲CELINE寵物 。（圖／品牌提供）

▲CELINE TRIOMPHE寵物玩具。（圖 / 品牌提供）

佈滿TRIOMPHE凱旋門老花的寵物碗，同樣讓人一眼就愛上，碗拖兩側皆附有皮革手把，可拆卸式的設計則方便清洗毛小孩們的碗 ; 被DOG跟CAT取代了原本寫有CELINE字樣的VOYAGE大型行李袋，超大容量方便收納任何與毛小孩有關的配件，百搭模樣背出門照樣時髦 ; 由軟矽膠打造而的TRIOMPHE凱旋門寵物玩具，大大的標誌簡直可愛度破表，不論是當成拋接的投擲玩具，或是用來讓毛小孩磨牙都很適合。

【更多寵物精品】

Tiffany & Co.

▲「好狗命」！Tiffany小骨頭零食罐超Q　LV蝴蝶結項圈伺候萌主子 。（圖／翻攝品牌官網）

▲「好狗命」！Tiffany小骨頭零食罐超Q　LV蝴蝶結項圈伺候萌主子 。（圖／翻攝品牌官網）

▲「好狗命」！Tiffany小骨頭零食罐超Q　LV蝴蝶結項圈伺候萌主子 。（圖／翻攝品牌官網）

▲Tiffany & Co.以最具代表性的Tiffany藍為基調，推出一系列精美又時髦的寵物用品。(圖 / 翻攝 品牌官網，以下同）

作為所有少女們心中的夢幻逸品，Tiffany & Co.其實不只用珠寶飾品圈粉，以最具代表性的Tiffany藍為基調，一系列精美又時髦的寵物用品讓奴才們一眼就愛上，包括食用碗、牽繩、項圈，就連零食罐也都有，還放上了手繪的狗骨頭與品牌Logo點綴，牽繩與項圈的皮革也質感爆棚，還能替毛小孩們戴上與珠寶同系列的銀色掛牌，除了經典的愛心形狀、也有超萌的狗骨頭模樣，簡直比主人還要浪漫奢華。

PRADA

▲「好狗命」！Tiffany小骨頭零食罐超Q　LV蝴蝶結項圈伺候萌主子 。（圖／翻攝品牌官網）

▲Prada Re-Nylon 寵物袋NT＄68,000。（圖 / 品牌提供）

▲「好狗命」！Tiffany小骨頭零食罐超Q　LV蝴蝶結項圈伺候萌主子 。（圖／翻攝品牌官網）

▲PRADA拋光皮革寵物項圈 NT＄13,500、拋光皮革寵物吊飾NT＄6,300。（圖 / 品牌提供）

▲「好狗命」！Tiffany小骨頭零食罐超Q　LV蝴蝶結項圈伺候萌主子 。（圖／翻攝品牌官網）

▲PRADA尼龍寵物連帽羽絨外套NT＄19,000、尼龍寵物雨衣 NT＄15,000。（圖 / 品牌提供）

PRADA超可愛的寵物系列，除了基本的項圈、牽繩，還有由品牌標誌性的尼龍材質打造的寵物羽絨外套、背包以及手提的寵物袋，全系列皆以百搭的黑色搭配，不只不容易髒也很好清洗，讓毛小孩也能時髦地穿著PRADA經典尼龍到處玩。

HERMES

▲「好狗命」！Tiffany小骨頭零食罐超Q　LV蝴蝶結項圈伺候萌主子 。（圖／翻攝品牌官網）

▲HERMES Rocabar II 寵物頸圈，約NT$17,900。

▲「好狗命」！Tiffany小骨頭零食罐超Q　LV蝴蝶結項圈伺候萌主子 。（圖／翻攝品牌官網）

▲HERMES寵物床，約NT$54,812。

▲「好狗命」！Tiffany小骨頭零食罐超Q　LV蝴蝶結項圈伺候萌主子 。（圖／翻攝品牌官網）

▲HERMES寵物提袋，約NT$77,299。

採用愛HERMES（愛馬仕）經典皮革與圖案，以及來自馬術的靈感，毛小孩的項圈、寵物提袋、還有寵物床通通沒少，其中項圈的銀飾吊牌，也貼心提供客製化的雕刻服務，主人們可以將毛小孩的名字刻上去，不怕走丟 ; 寵物床則以溫潤的木頭為主要設計，展現品牌簡約且巧思滿滿的工藝。

LOUIS VUITTON

▲「好狗命」！Tiffany小骨頭零食罐超Q　LV蝴蝶結項圈伺候萌主子 。（圖／翻攝品牌官網）

▲（左）LV小型狗寵物頸圈，NT$11,500、（右）NT$13,900。

▲「好狗命」！Tiffany小骨頭零食罐超Q　LV蝴蝶結項圈伺候萌主子 。（圖／翻攝品牌官網）

▲LV大號寵物牽繩，NT$16,000。

▲「好狗命」！Tiffany小骨頭零食罐超Q　LV蝴蝶結項圈伺候萌主子 。（圖／翻攝品牌官網）

▲LV 寵物提袋，NT$97,500。

LOUIS VUITTON（路易威登）超吸睛的寵物用品系列，從項圈到寵物提袋都佈滿了Monogram老花圖樣，注入了品牌經典的行李吊牌也十分玩味，其中一款蝴蝶結項圈則增添毛小孩的可愛度，整套穿戴出門肯定搶眼度破表，超級吸睛。

關鍵字：

Lisa, CELINE

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