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果汁系穿搭又甜又清爽！Joy蜜桃印花好降溫　朴敏英淺色洋裝零負擔

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記者王蓁蓁 / 綜合報導

陽光燦爛的盛夏，當然要用清爽的「果汁系」穿搭來抵擋！不少韓女星與KOL都在IG上紛紛運用甜美配色，以及度假感滿溢的印花洋裝，帶來涼爽又降溫的效果，清新可愛的水果圖案更直接一躍成為許多人的心頭好，以下一起把秘訣get起來，輕鬆搭配出夏日專屬「清爽果汁系」造型。

＃甜美水果印花

▲果汁系穿搭 。（圖／翻攝IG）

▲果汁系穿搭 。（圖／翻攝IG）

▲Joy以可愛的水蜜桃白T恤＋杏桃色短裙展現沁人心脾的甜美果汁系穿搭。（圖 / 翻攝IG@_imyour_joy）

像Joy、Irene Kim這樣直接將水果印花穿上身，最能帶出春夏氛圍，效果與常見的小碎花元素差不多，卻更有夏季的鮮豔活力感，吸睛度破表！Joy以法國品牌Marithé + François Girbaud可愛的水蜜桃白色T恤，搭配同樣杏桃色短裙，明亮又不刺眼的色系，令人好感度倍增，展現沁人心脾的甜美果汁系穿著。

▲果汁系穿搭 。（圖／翻攝IG）

▲果汁系穿搭 。（圖／翻攝IG）

▲Irene Kim穿著飽和色系的LOEWE草莓裝，讓人一眼就覺得清爽。（圖 / 翻攝IG@ireneisgood）

Irene Kim則是穿上難以忽視的飽和色系LOEWE草莓裝，彷彿熱帶水果般繽紛的紅、綠對比，撞色得恰到好處，雖是飽和配色，卻意外讓人覺得一眼就清爽，遠看就像帶點微醺感的水果氣泡酒，洋溢著滿滿的仲夏風情。

▲果汁系穿搭 。（圖／翻攝IG）

▲Djerf Avenue「草莓＋莓果」印花平口洋裝，繽紛卻不刺眼，營造甜美夏日風情。（圖 / 翻攝IG@__kindacool）

＃春夏重點配色「芭比粉」

▲果汁系穿搭 。（圖／翻攝IG）

▲Yeri運用療癒風格的芭比粉針織衫，帶出甜而不膩的清爽效果。（圖 / 翻攝IG@yerimiese）

▲果汁系穿搭 。（圖／翻攝IG）

▲Jessica以粉色丹寧褲裝點綴極簡的白T恤，為炎熱天氣注入一股清爽氣息。（圖 / 翻攝IG@jessica.syj）

芭比粉同樣也是近季女星們最愛放進造型中的「焦點」，Yeri運用療癒風格的粉嫩針織衫，帶出甜而不膩的清爽效果，下身則以印花5分褲加上涼鞋高跟，打造慵懶率性氛圍；Jessica以粉色丹寧褲裝點綴極簡的白T恤，不過份裝飾，乾淨的淺色系風格，剛好為炎熱天氣注入一股清爽氣息。

＃one tone洋裝

▲果汁系穿搭 。（圖／翻攝IG）

▲果汁系穿搭 。（圖／翻攝IG）

▲朴敏英穿著馬卡色系洋裝，在甜美氛圍下悄悄透出清新優雅氣質。（圖 / 翻攝IG@rachel_mypark）

不需思考、一件就能穿搭出門的洋裝，絕對是懶女孩們春夏絕不能少的單品！像「金秘書」朴敏英穿著淺橘緊身洋裝，又甜又辣，剛好展露傲人身材曲線，削肩設計在簡單風格中照樣令人難以轉移視線；另一套葡萄紫色蓬袖裙裝，朴敏英以中分長髮襯托，在甜美氛圍下悄悄透出清新優雅氣質。

▲果汁系穿搭 。（圖／翻攝IG）

▲綠洋裝＋桃紅腋下包點綴，撞色得恰到好處。（圖 / 翻攝IG@__kindacool)


 

關鍵字：

穿搭, Joy, 朴敏英, Jessica, Yeri

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