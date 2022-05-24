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「化妝只能挑一部位」心理測驗，看出你「身邊小人」從哪裡出現

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▲▼心理測驗。（圖／Pexels）

▲從化妝部位，幫你推測你身邊小人從何而來。（圖／Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

不少女生化妝動輒一小時，才能打扮美美的出門，日前網路轉傳一個很夯的心理測驗，若只能選一個部位化妝，你會選擇畫哪裡呢？從答案就可精準測出你最近身邊是不是有小人，一起來測測看！

▲▼心理測驗。（圖／Pexels）

快要遲到了，若只時間只能讓你選一個部位化妝，你會挑哪裡呢？

A.眼妝

B.底妝

C.腮紅

D.口紅

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挑選A 眼妝的你

小心身邊那些看起來可愛無害的朋友們，總是喜歡關心你「最近還好嗎？」，千萬別單純外表蒙蔽，其實他們內心希望你過得不好，你們之間只要有衝突利益發生，馬上就會選邊站。

選擇B 底妝的你

總愛在身邊為你出主意的同事，其實都不是為你好，因為你做人毫無心機，容易被人利用，或是發生事情時，把你推下當墊背，千萬要當心，盡量離他們遠一點較好。

選擇C 腮紅的你

你活得很自我，所以沒在管身邊發生的事情，就算身邊有小人想弄你，你也都沒看在眼裡，因此大家相安無事，不過還是要建議你偶爾也要走入人群，太自我也容易造成疏離感。

選擇D 口紅的你

你總是容易吸引各種小人，工作同事出錯也讓你容易被拖下水，任何不關你的事情都無故中槍，最近運氣不是很好，不過換個角度來看，這些小人都是你成長的養分，讓你越來越會看人。

關鍵字：

心理測驗, 化妝, 小人

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