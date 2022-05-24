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你也有「防疫肌」？皮膚科醫師教「6招保養法」遠離痘痘、敏感問題

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▲▼ 皮膚科醫師教6招保養法改善防疫肌。（圖／翻）unsplash,IG

▲皮膚科醫師分享6招保養調整，幫助改善「防疫肌」常見問題。（圖／翻攝IG@goodal_official、@thanks_kim）

記者張毓容／台北報導　圖／品牌提供、翻攝pexels

全球新冠疫情邁入第三年，不僅改變生活型態，戴口罩也變成日常，不少人肌膚也因此開始出現問題。台大皮膚專科張佳穎醫生就分享，這兩年多來觀察到最多人有的4大肌膚問題，包含粉刺痘痘變多、肌膚發炎等，她也給出保養調整6大建議，肌膚也有狀況的人快來學。

▲▼ 皮膚科醫師教6招保養法改善防疫肌。（圖／翻）unsplash,IG

張佳穎醫生表示，隨著疫情起伏，壓力也隨之升降，膚況的變化因人而異，但大致上來說的確粉刺或痘痘變多；也有身心相互影響下，原有的酒糟、發炎症狀惡化泛紅；另也有因口罩材質適應不佳，像是鬆緊帶勒緊紅疹破皮、口罩折角邊緣因反覆摩擦過敏或產生刺激性皮膚炎，或者因為材質摩擦後造成局部乾癢、產生皮屑等狀況。

張醫生更進一步說明，一張臉分隔成兩個區域，口罩下的臉龐雖因少了濃妝與曝曬的機會，斑點與曬傷可能相應減少，但兩年來不乏有民眾戴了口罩就輕忽防曬因而膚色不均，或認為口罩遮住就無視皮膚細微變化的徵兆，甚至自覺不化妝、只化上半部眼眉就簡便晚間卸妝、保養步驟，這些也都是肌膚變差的開始。

▲▼ 皮膚科醫師教6招保養法改善防疫肌。（圖／翻）unsplash,IG

張醫生表示，「內在因子是我們比較難去改變的，我們能做的是減少外來因子的傷害，像是紫外線、空污、抽菸、不健康飲食、習慣等所造成的加速老化。」對於持續的口罩生活，她也提出了以下6大肌膚養護建議。

1.維持社交距離的狀態下，每4小時盡可能讓臉部透氣15分鐘。

2.口罩裡／外保養有所區別

如果必須化妝，口罩內能省則省，將重點放在口罩外的眉眼；口罩外基本的防曬絕不可少，此外帽子、洋傘等物理性遮蔽也相當重要，避免產生整臉膚色不勻稱；口罩內以清爽保濕不過度滋潤為原則，中性或油肌以輕質地的乳液、凝膠、保濕精華為主，而乾肌可薄擦乳液，將重點的滋潤修護程序都留在睡前保養。

3.精華液早晚重點不同

標的性的精華液產品，建議日間以清爽保濕和防護為主，夜間選用則看個人的膚質和訴求，像是痘痘肌選用能幫助角質代謝正常化的成分，可考慮溫和的酸類；膚色暗沈、痘印、臉色不均，則可選含有維他命C、傳明酸等美白成分；需要保濕的就選含玻尿酸的精華液或神經醯胺的保濕乳液。

4.減少使用過多保養程序，而產生成份混雜或封閉環境內的不適應、阻塞毛孔，進而滋生粉刺。

5.若有感受到不穩定或不舒服，暫停嘗試新的保養品。

6.上述若覺得太複雜，則把握「白日清透防曬不厚重，將重點滋潤修護留在睡前保養」的大原則。


可搭配調整的保養品

▲▼ 皮膚科醫師教6招保養法改善防疫肌。（圖／品牌提供）

▲EVE LOM 全能亮顏潔顏乳，120ml，NT$1,900。

添加天然南瓜發酵萃取和赤蘚糖醇®、玻尿酸、甘油等多重長效保濕成分，卸妝洗臉一次完成，並能同時溫和代謝角質，讓後續保養更好吸收，敏感肌也適用。

▲▼ 皮膚科醫師教6招保養法改善防疫肌。（圖／品牌提供）

▲(MALIN+GOETZ) 煥膚亮顏精華， 30ml，NT$1,980。

以8%植物性果酸＋2%穩定維他命C，能溫和去角質，改善皮膚質地並平衡多餘的油脂，同時幫助提亮、抵禦環境侵害。

▲▼ 皮膚科醫師教6招保養法改善防疫肌。（圖／品牌提供）

▲Omorovicza 銀離子煥顏無瑕水凝乳，50ml，NT$3,450。

以菸鹼醯胺與膠體銀為保濕與抑菌兩大關鍵，搭配微量元素鋅與乳香黃連木，從日常防護中穩定肌膚，略帶沁涼的清爽質地，能快速吸收，讓肌膚充滿水分。

▲▼ 皮膚科醫師教6招保養法改善防疫肌。（圖／品牌提供）

▲Dr. BARBARA STURM 舒緩精華，30ml，NT$7,500。

添加馬齒莧萃取與倒地鈴萃取，改善乾癢、舒緩敏感，搭配甜杏仁油、車前葉藍薊籽油及維他命原B5，滋潤乾燥肌膚，保濕補水、改善脫屑。

▲▼ 皮膚科醫師教6招保養法改善防疫肌。（圖／品牌提供）

▲Natura Bissé 鑽石極緻賦活特效精華，40ml，NT$14,000。

添加益菌生 & 抗氧雪絨花萃取，可幫助抗氧化，有助於平衡與強化肌膚，而乳香黃連木萃取 、 活齡修護因子則能增強修復，使肌膚恢復柔軟光滑、緊緻。

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關鍵字：

保養, 護膚, 防疫, 口罩, 口罩肌, 敏感, 痘痘, 粉刺, 泛紅, 改善, 預防, 皮膚科醫師, 醫生

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