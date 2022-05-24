「暮光女」香奈兒高訂上身腹肌炸裂　風頭強壓龐德女郎

▲克莉絲汀史都華（右二）與維果莫坦森（左二）一同步上坎城紅毯，她穿香奈兒高級訂製服大秀腹肌。（圖／美聯社）



記者陳雅韻／台北報導

第75屆坎城影展熱烈進行中，穿搭向來很有個人特色的「暮光女」克莉絲汀史都華（Kristen Stewart），昨與曾演出007龐德女郎的法國女星蕾雅瑟杜（Lea Seydoux）、維果莫坦森（Viggo Mortensen）一同登上紅毯，宣傳主演的競賽片《未來犯罪》（Crimes Of The Future，暫譯 ），克莉絲汀史都華身穿香奈兒（CHANEL）兩截式高級訂製服，亮出腹肌超吸睛，風頭強壓蕾雅瑟杜。

▲克莉絲汀史都華（右）腹部出現紅色痕跡。（圖／美聯社）

克莉絲汀史都華作風率性，最令人印象深刻是2018年坎城紅毯上，直接脫掉讓她腳痛不已的高跟鞋；而當眾女星追求紅毯最美造型，她總是挑戰與眾不同的穿搭，她表示被馴服令她感到害怕，若不勇於嘗試會感覺更糟。

▲法國女星蕾雅瑟杜（左）緊牽同劇的克莉絲汀史都華展現好交情。（圖／美聯社）

於是昨克莉絲汀史都華登上電影《未來犯罪》首映會紅毯，她選擇香奈兒2022春夏高級訂製服，高領長袖刺繡短版上衣，搭配大蝴蝶結白色裙，露出驚人的馬甲線贏得全場目光，美中不足是腹部有一道紅色痕跡，可能是前一套衣服留下的壓痕；同場的女星蕾雅瑟杜則以橫條紋黑色禮服優雅亮相，雙姝在紅毯上談笑牽手，展現好交情。

►艾莉西亞薇坎德露美胸下緣 披LV戰袍甜蜜合體「萬磁王」

►莎朗史東坎城玩變裝挨批老哏 64歲不科學身材扳回一城

